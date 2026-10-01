Estados Unidos

Millones de personas enfrentarán fuertes lluvias este fin de semana en EEUU: aumenta la amenaza de inundaciones repentinas

Texas y Oklahoma concentran la mayor preocupación durante la primera parte del período, mientras la actividad podría extenderse hacia sectores del valle bajo del Mississippi y Georgia

Un frente de lento desplazamiento con humedad tropical eleva el riesgo de inundaciones en el sur de Estados Unidos del 2 al 4 de octubre. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)
Un frente de lento desplazamiento con humedad tropical eleva el riesgo de inundaciones en el sur de Estados Unidos del 2 al 4 de octubre. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)
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Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, un frente lento y una masa de humedad tropical elevarán el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas en sectores del sur de Estados Unidos. Los pronósticos oficiales sitúan la mayor amenaza inicial en Texas y Oklahoma, aunque las lluvias y tormentas también podrían extenderse hacia partes del valle bajo del Mississippi y Georgia durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El sistema puede afectar la circulación por carretera, zonas urbanas con drenaje limitado y áreas cercanas a ríos y arroyos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió vigilancias por inundaciones para partes de Texas hasta el viernes 2 de octubre y advirtió que algunas tormentas podrían descargar grandes cantidades de agua en períodos breves.

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La previsión publicada por Fox News el 30 de septiembre anticipó un evento más amplio para la costa del Golfo de México y el sureste, con acumulados importantes en Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. La información oficial revisada confirma el riesgo de precipitaciones fuertes en partes de esa región, aunque no permite validar todas las cifras ni todas las alertas específicas citadas por el medio.

¿Qué zonas de Estados Unidos tendrán lluvias e inundaciones del 2 al 4 de octubre?

Los pronósticos federales ubican a Texas y Oklahoma como las áreas con mayor riesgo de inundaciones repentinas durante la primera parte del período. El Servicio Meteorológico Nacional informó que un frente de desplazamiento lento, combinado con humedad tropical, mantendría condiciones favorables para lluvias persistentes y tormentas hasta el viernes 2 de octubre.

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El organismo indicó que el fenómeno puede causar inundaciones en áreas urbanas y crecidas rápidas en cursos de agua pequeños. Estos episodios ocurren cuando la lluvia cae a un ritmo superior a la capacidad de absorción del suelo o al drenaje disponible en calles, autopistas y zonas pobladas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El área bajo observación puede variar según la evolución del frente y de las bandas de lluvia. Las actualizaciones oficiales disponibles para el 1 de octubre señalaban que la amenaza principal estaba concentrada en las llanuras del sur, mientras que para el fin de semana se esperaban condiciones inestables también en partes del sureste, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La previsión de lluvias se extiende desde el jueves 1 de octubre en sectores de Texas y podría alcanzar otras zonas entre el viernes y el domingo. Las autoridades meteorológicas emiten pronósticos por condado y mantienen sistemas de vigilancia diferenciados, por lo que un riesgo regional no supone necesariamente que todos los municipios tengan la misma exposición, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió vigilancias por inundaciones para sectores de Texas como Austin y la zona de Arlington. (Richard R. Barron/The ADA News via AP)

¿Por qué hay riesgo de inundaciones repentinas en Texas y Oklahoma?

El riesgo está asociado a la combinación de un frente atmosférico lento y humedad tropical. Cuando un frente avanza con poca velocidad, las tormentas pueden repetirse durante varias horas sobre áreas cercanas. Esa persistencia aumenta el volumen de lluvia acumulada y eleva la posibilidad de desbordes localizados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para zonas del centro de Texas, los partes oficiales incluyeron vigilancias por inundaciones entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. En Austin, el pronóstico contempló lluvias y tormentas, con posibilidad de precipitaciones intensas. El organismo estimó acumulados de entre 25 y 51 milímetros en algunos sectores durante los períodos de mayor actividad, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En el área de Arlington, cerca de Dallas, la previsión incluyó una vigilancia por inundaciones hasta las 07:00 del viernes 2 de octubre. El parte meteorológico indicó una probabilidad del 90% de precipitaciones y anticipó que algunas tormentas podían producir lluvias fuertes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Otros pronósticos del centro y oeste de Texas previeron entre 25 y 76 milímetros de lluvia en distintos intervalos del evento. Las cantidades finales dependen de la ubicación de las bandas de tormentas y del tiempo que permanezcan sobre una misma área, de acuerdo con los boletines locales del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo lloverá en Georgia y qué se prevé para Atlanta?

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta informó que Georgia mantendría condiciones secas hasta el final de la semana, antes del regreso de nubes, lluvias y tormentas durante el fin de semana. El organismo previó que la actividad podría comenzar tarde el viernes 2 de octubre.

El mayor riesgo de chaparrones y tormentas en gran parte de Georgia se concentraría el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Esa previsión coincide con el tramo temporal señalado por Fox News, que situó el período de lluvias más relevantes durante esos dos días, según el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

La actualización oficial consultada no incluía vigilancias, avisos ni advertencias activas para el área de cobertura de Atlanta. Esa situación puede cambiar si los modelos meteorológicos muestran una mayor concentración de lluvias sobre sectores urbanos o cuencas con antecedentes de anegamientos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

Fox News mencionó a Atlanta entre las ciudades que podrían registrar entre 76 y 127 milímetros de precipitación. Sin embargo, los materiales oficiales revisados sólo confirman una previsión de lluvias y tormentas para el fin de semana, sin una estimación regional que permita sostener ese rango de forma específica para la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

Las anegaciones repentinas se producen cuando el volumen de precipitación excede la capacidad de absorción del terreno y del drenaje urbano. (REUTERS/Jonathan Bachman)
Las anegaciones repentinas se producen cuando el volumen de precipitación excede la capacidad de absorción del terreno y del drenaje urbano. (REUTERS/Jonathan Bachman)

¿Qué se sabe sobre las lluvias en Mississippi, Luisiana y Alabama?

Un análisis meteorológico para la región del Mid-South anticipó lluvias y tormentas desde el viernes hasta comienzos del domingo en zonas del valle bajo del Mississippi. El documento previó acumulados generales de entre 38 y 76 milímetros, con cantidades superiores en áreas puntuales, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El mismo informe proyectó valores cercanos a 89 milímetros de lluvia en Aberdeen, Mississippi, una ciudad del noreste del estado. Ese dato respalda la posibilidad de precipitaciones relevantes en partes de Mississippi, aunque no representa una estimación uniforme para toda la región ni para las ciudades mencionadas en la información de Fox News.

La nota de Fox News planteó que el sur de Luisiana y Mississippi podrían recibir entre 76 y 127 milímetros, y que Nueva Orleans y Atlanta figuraban entre los puntos con mayores acumulados. Las fuentes oficiales revisadas no confirmaron una previsión generalizada de esa magnitud para Nueva Orleans, Alabama o el conjunto de Georgia.

Tampoco fue posible verificar con un producto oficial disponible la clasificación de riesgo de nivel 2 sobre 4 por inundaciones repentinas para Luisiana, Mississippi y Alabama durante el sábado y el domingo. Esa categoría corresponde al Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, pero los documentos consultados no permitieron confirmar esa delimitación para esas fechas.

¿El aviso de inundación costera en Annapolis sigue vigente?

La información de Fox News también mencionó un aviso de inundación costera en Annapolis, Maryland. El registro del Servicio Meteorológico Nacional para el condado de Anne Arundel muestra que ese aviso estuvo vigente entre las 18:00 y las 23:00 del 29 de septiembre.

Esa advertencia fue emitida antes de la publicación de la nota, fechada el 30 de septiembre, y no hay confirmación oficial revisada que la vincule con el período de lluvias previsto entre el 2 y el 4 de octubre. Por ese motivo, el aviso costero de Annapolis debe diferenciarse del sistema que afecta a las llanuras del sur, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Centro Nacional de Huracanes mantenía el 30 de septiembre información sobre el ciclón postropical Hanna. No obstante, el documento disponible no establece una relación directa entre ese sistema y el episodio de lluvias previsto para Texas, Oklahoma, Mississippi o Georgia.

Las autoridades meteorológicas recomiendan revisar los avisos por condado ante posibles variaciones en las alertas regionales. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Las autoridades meteorológicas recomiendan revisar los avisos por condado ante posibles variaciones en las alertas regionales. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Qué deben seguir los residentes y viajeros durante el fin de semana

Las personas que residan o viajen por las áreas afectadas deberán consultar los pronósticos por ciudad y condado, ya que las alertas pueden cambiar durante el desarrollo del sistema. Una vigilancia por inundaciones indica que existen condiciones favorables para que ocurra el fenómeno, mientras que una advertencia señala un riesgo más inmediato, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La evolución del frente determinará si las lluvias más intensas permanecen sobre Texas y Oklahoma o si se organizan sobre sectores del sureste. Los avisos oficiales, los pronósticos locales y las alertas de emergencia permitirán identificar las zonas con mayor posibilidad de crecidas repentinas, cortes de rutas o anegamientos entre el 2 y el 4 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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