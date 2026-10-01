Estados Unidos

El Pentágono le encarga a Elon Musk diseñar la estrategia para las armas del futuro

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lanzó el Proyecto Meridian para identificar las tecnologías clave de los próximos conflictos. El CEO de Tesla codirigirá el plan de 120 días junto a Palmer Luckey y Newt Gingrich

El Pentágono le entregó a Elon Musk las llaves de la estrategia militar del futuro. Junto al fundador de Anduril, liderará el Proyecto Meridian para identificar las tecnologías y armas autónomas que necesitará Estados Unidos. (Fuente: Pentágono)
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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el 30 de septiembre que Elon Musk codirigirá el Proyecto Meridian, una iniciativa del Pentágono para identificar las tecnologías, armas y sistemas militares que el país podría necesitar en futuros conflictos. El anuncio se produjo durante un discurso sobre el Estado de la Fuerza en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en el estado de Virginia, ante oficiales de rango medio y suboficiales de carrera.

Musk trabajará junto a Palmer Luckey, fundador de la empresa de defensa Anduril, y el exparlamentario Newt Gingrich, quien presidió la Cámara de Representantes en la década de 1990. El director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, supervisará el proyecto.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que Elon Musk codirigirá el Proyecto Meridian para identificar las tecnologías necesarias en futuros conflictos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que Elon Musk codirigirá el Proyecto Meridian para identificar las tecnologías necesarias en futuros conflictos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El grupo, que incluirá funcionarios, académicos, expertos en políticas públicas y representantes de la industria, tendrá 120 días para presentar un informe final público no clasificado, acompañado por un anexo reservado.

El Proyecto Meridian busca dominar los campos de batalla del futuro

El Proyecto Meridian no está orientado a elaborar nuevas estrategias ni políticas militares. “El objetivo es identificar los dominios que debemos conquistar y las capacidades que debemos dominar”, según Hegseth.

El programa examinará escenarios de combate en un espectro que va desde el subsuelo hasta el espacio cislunar —la región comprendida entre la Tierra y la Luna—, es decir, desde túneles y cavernas hasta las órbitas más lejanas que rodean nuestro planeta.

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El grupo de trabajo dispondrá de un plazo de 120 días para entregar un informe público no clasificado junto a un anexo reservado. (REUTERS/Evan Vucci/Pool)
El grupo de trabajo dispondrá de un plazo de 120 días para entregar un informe público no clasificado junto a un anexo reservado. (REUTERS/Evan Vucci/Pool)

La premisa central es que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben anticipar los requerimientos tecnológicos antes de que los conflictos los hagan urgentes. Para eso, el Pentágono convoca a actores del sector privado con experiencia en innovación, a quienes considera más ágiles que la burocracia institucional para detectar brechas tecnológicas y proponer soluciones.

Musk y Luckey diseñarán el arsenal mientras sus empresas compiten por contratos de defensa

La designación de Elon Musk y Palmer Luckey abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés, dado que ambos dirigen empresas con contratos vigentes con el Departamento de Defensa, según informó CNBC.

Las compañías de Elon Musk y Palmer Luckey mantienen contratos millonarios con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Las compañías de Elon Musk y Palmer Luckey mantienen contratos millonarios con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

SpaceX, la compañía aeroespacial de Musk, concentra una parte significativa de ese vínculo. En mayo de 2026, la Fuerza Espacial adjudicó a la empresa un contrato de USD 4.160 millones para desarrollar satélites diseñados para rastrear y localizar amenazas aéreas. Días antes, SpaceX había recibido otro contrato de USD 2.290 millones para construir una red militar de comunicaciones satelitales. Por su parte, Anduril —cofundada por Luckey— obtuvo en 2025 un contrato de hasta USD 642 millones del Cuerpo de Marines para sistemas de defensa contra drones.

El Pentágono prevé la entrada en operaciones del Mando de Guerra Autónoma para el 1 de octubre de 2027. (REUTERS/Evan Vucci/Pool)
El Pentágono prevé la entrada en operaciones del Mando de Guerra Autónoma para el 1 de octubre de 2027. (REUTERS/Evan Vucci/Pool)

Ninguno de los tres codirectores —Musk, Luckey ni Gingrich— tiene experiencia de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según CNBC. El propio Musk reconoció haber emigrado a Canadá en parte para eludir el servicio militar obligatorio en Sudáfrica.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos no abordó en su comunicado oficial los potenciales conflictos de interés derivados de la participación de estos empresarios.

El Pentágono crea un nuevo mando para la guerra autónoma y los drones

El Proyecto Meridian forma parte de un paquete de seis iniciativas presentadas por Hegseth en Quantico, según el comunicado del Departamento de Guerra. La más significativa en términos estructurales es la creación del Autonomous Warfare Command (AWC, Mando de Guerra Autónoma), un nuevo mando de combate funcional de cuatro estrellas destinado a expandir el uso de sistemas autónomos y robóticos en toda la fuerza conjunta. La previsión oficial es que el AWC quede operativo el 1 de octubre de 2027.

El Proyecto Agincourt impulsará la combinación de armamento convencional con sistemas autónomos a partir del análisis de la guerra en Ucrania. (REUTERS/Evan Vucci/Pool)
El Proyecto Agincourt impulsará la combinación de armamento convencional con sistemas autónomos a partir del análisis de la guerra en Ucrania. (REUTERS/Evan Vucci/Pool)

En paralelo, el Pentágono pondrá en marcha el Proyecto Agincourt, enfocado en acelerar la incorporación de drones y plataformas autónomas. Hegseth señaló que la guerra en Ucrania demostró la importancia de combinar armamento convencional de alto nivel con grandes volúmenes de sistemas autónomos de menor costo, según EFE.

FORTRESS America y otras medidas del paquete de Hegseth

Entre las restantes iniciativas anunciadas figura FORTRESS America —acrónimo de Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability (Operaciones Federales para la Resiliencia, los Recursos de las Tropas, la Energía, el Suministro y la Supervivencia)—, un programa para reforzar la autonomía energética de las bases militares, repatriar cadenas de suministro estratégicas y constituir reservas nacionales de municiones, combustible y materiales críticos, según el Departamento de Guerra.

El secretario también lanzó el proyecto Next Great American Base (La Gran Nueva Base Americana), una convocatoria abierta a gobernadores estatales para construir una nueva instalación militar de gran escala en suelo estadounidense.

Además, anunció la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos, con dependencia directa de la Secretaría de Defensa, y el programa America’s Corps of Cadets (Cuerpo de Cadetes de América), destinado a ampliar la formación de futuros oficiales en universidades seleccionadas como Louisiana State University, Liberty University, Tuskegee University, Mississippi State University y Hillsdale College.

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