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Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

Compite con el modelo cerrado de SpaceX y apunta a estar en uno de cada cinco satélites para 2030

Un exingeniero de Google y SpaceX recaudó millones para desarrollar softwares de IA para los satélites.
Un exingeniero de Google y SpaceX recaudó millones para desarrollar softwares de IA para los satélites.
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La startup Satlyt recaudó una ronda semilla de 8 millones de dólares para desarrollar software que permite correr modelos de inteligencia artificial directamente a bordo de satélites. La compañía, fundada por el ingeniero keniano-estadounidense Rama Afullo, lanzará esta semana su primera misión comercial en un cohete de SpaceX.

El dinero fue liderado por la firma Non Sibi Ventures, con sede en Houston. Uno de sus socios, Bernard Harris, fue astronauta de la NASA durante más de veinte años y ayudó a convencer al fondo de apostar por un negocio todavía incipiente como el cómputo satelital.

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“No necesitamos que existan centros de datos en el espacio para que a Rama le vaya muy bien”, dijo Kent Lucas, socio de Non Sibi Ventures, a TechCrunch. “Puede estar impulsado simplemente por la cantidad de satélites que se lancen.”

Un satélite con paneles solares se encuentra sobre el planeta Tierra, donde se ve una gran formación de nubes blancas en espiral sobre el océano.
La IA satelital busca que varias de las funciones se desarrollen en el mismo equipo antes de enviar la información a la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del rechazo interno a la ronda semilla

Afullo trabajó antes en el área de computación en la nube de Google y pasó un breve período en Starlink, la red de comunicaciones de SpaceX, en 2024. Ahí quedó convencido de que había un negocio sin explotar en poner computadoras dentro de los satélites.

“Cuando estaba en SpaceX intenté impulsar esto internamente. Me dijeron que no. Cuando estaba en Google intenté lo mismo. Me dijeron que no”, contó el fundador a TechCrunch. Por eso decidió dejar SpaceX y crear su propia empresa.

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Satlyt tiene sede en Sunnyvale, California, y en Nairobi, Kenia. A diferencia de SpaceX, Google o startups como Starcloud y Cowboy Space Company, la empresa no construye sus propios satélites: desarrolla el software para que terceros corran inteligencia artificial sobre el hardware que ya tienen en órbita.

El fundador de Satlyt trabajó en SpaceX y cuando propuso desarrollar IA para los satélites, su idea fue rechazada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El fundador de Satlyt trabajó en SpaceX y cuando propuso desarrollar IA para los satélites, su idea fue rechazada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Afullo compara la estrategia con la disputa histórica entre sistemas operativos móviles. “Si empresas como SpaceX, que están construyendo centros de datos orbitales, son el iPhone, nosotros construiremos el Android: un ecosistema abierto e integrado horizontalmente”, explicó.

Una prueba con la NASA y menos datos enviados a Tierra

A comienzos de este año, Satlyt instaló el modelo de inteligencia artificial Gemma, desarrollado por Google DeepMind, en un satélite operado por la empresa Momentus. El sistema redujo en más del 60% el tamaño de las transmisiones usadas para reportar errores de software desde el espacio.

Esa reducción importa porque el envío de datos desde un satélite hacia la Tierra, conocido como downlink, es costoso y lento. Procesar la información a bordo, en lugar de mandarla cruda, puede ahorrar cientos de miles de dólares por satélite al año, según Afullo.

El lanzamiento de esta semana pondrá el software de Satlyt a bordo de una nave construida por la firma india TakeMe2Space. La misión tiene tres clientes: la NASA, que paga para probar protocolos de computación en la nube en el espacio; la empresa Stellerian, dedicada a vigilancia espacial, que quiere testear procesamiento de imágenes; y la propia TakeMe2Space, que busca demostrar que su satélite puede alojar software de otras compañías.

El proyecto de Satlyt viene siendo seguido de cerca por la NASA. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
El proyecto de Satlyt viene siendo seguido de cerca por la NASA. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo

El plan para que cada satélite sea una nube

El próximo objetivo de Satlyt es más ambicioso: crear un sistema de cómputo compartido entre dos satélites distintos, una suerte de nube que abarque más de una nave a la vez. La empresa planea intentarlo el año próximo.

Si ese experimento funciona, Satlyt podría ofrecerse como proveedor externo de una verdadera nube en órbita para fabricantes de satélites. Afullo espera que su software esté presente en el 20% de los satélites lanzados hacia fines de la década, cuando calcula que casi todos incorporarán procesadores gráficos especializados en inteligencia artificial.

“Si vas a poner un satélite en órbita sin un procesador de este tipo a bordo, como mínimo te estás perjudicando a vos mismo”, afirmó el fundador. La empresa ya voló su software en dos misiones de demostración antes del lanzamiento de esta semana.

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