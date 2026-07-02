Estados Unidos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles continúa las tareas de búsqueda y rescate en Venezuela

A casi una semana de los mortales sismos, el contingente estadounidense trabaja con autoridades locales para revisar estructuras colapsadas y ubicar posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros

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Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles ayudando en Venezuela
El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles continúa la búsqueda y rescate en Venezuela tras dos terremotos (AP Photo/Matias Delacroix)

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles continúa desplegando una labor incansable en territorio venezolano, donde las consecuencias de dos potentes terremotos han dejado un saldo devastador de víctimas y desaparecidos.

A casi una semana del desastre, el equipo de búsqueda y rescate mantiene la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros, mientras la magnitud de la tragedia pone a prueba tanto su capacidad profesional como su resistencia emocional.

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La operación de búsqueda y rescate en Venezuela se ha convertido en un ejemplo de cooperación internacional ante catástrofes naturales. El equipo, especializado en emergencias de gran escala, llegó al país sudamericano tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 en la escala de magnitud, que provocaron el colapso de numerosos edificios y dejaron a miles de personas atrapadas bajo toneladas de concreto y metal. Los bomberos estadounidenses, con amplia experiencia en este tipo de misiones, han coordinado sus esfuerzos con las autoridades locales para maximizar las posibilidades de encontrar personas con vida.

El capitán Aaron Katon, al frente del operativo, explicó que la prioridad sigue siendo rescatar a quienes permanecen atrapados, haciendo hincapié en que “si alguien no está gravemente herido y solo quedó atrapado, es absolutamente posible encontrarlo”.

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Katon resaltó la determinación del equipo, que continuará trabajando hasta que todos los edificios hayan sido inspeccionados y despejados. Esta estrategia implica jornadas extensas y un trabajo meticuloso, en el que la coordinación entre rescatistas humanos y caninos resulta esencial para detectar señales de vida entre los escombros.

Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles ayudando en Venezuela
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el colapso de edificios y dejaron miles de personas atrapadas en Venezuela (AP Photo/Matias Delacroix)

El despliegue del departamento ha sido significativo tanto en recursos humanos como materiales. La delegación enviada al país está compuesta por 71 efectivos altamente capacitados en operaciones de rescate urbano, acompañados por seis equipos caninos entrenados específicamente para localizar personas entre ruinas. Junto a ellos, viajaron 38.100 kilogramos de equipo de rescate especializado, incluyendo herramientas para cortar y levantar estructuras colapsadas, sistemas de escucha y detección, así como suministros médicos de emergencia para la atención inmediata de los sobrevivientes.

A medida que transcurren los días desde la tragedia, la dimensión del desastre se hace más evidente. Hasta el miércoles posterior a los terremotos, las cifras oficiales reportan más de 2.295 personas fallecidas y decenas de miles de desaparecidos, lo que convierte a este evento en uno de los más graves registrados en la región en los últimos años.

Entre los logros alcanzados por el equipo de rescate estadounidense destaca el salvamento de tres niños, entre ellos uno de apenas nueve años, quienes fueron hallados con vida dentro de un edificio derrumbado, según lo informó The New York Times. Estos rescates alimentan la esperanza de encontrar más sobrevivientes, aunque el paso del tiempo y las condiciones adversas complican la situación.

Sin embargo, la labor en el terreno no está exenta de dificultades emocionales para los rescatistas. El propio capitán Katon reconoció que la realidad del desastre es ineludible y extremadamente dura para quienes integran el operativo. “Sin duda, uno entra en estos edificios, y es realmente lamentable, y una de las consecuencias más duras para nuestra gente es que entran y terminan recuperando cadáveres”, afirmó.

Katon describió la experiencia de encontrar espacios vacíos donde antes había vida, y de enfrentarse de forma repetida a escenas que nadie desearía presenciar. La acumulación de estas imágenes y vivencias representa un reto psicológico considerable para los equipos, quienes, a pesar de ello, continúan su labor con profesionalismo y compromiso.

Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles ayudando en Venezuela
El equipo de rescate de Los Ángeles salvó a tres niños en un edificio derrumbado, incluido uno de nueve años, según informó The New York Times (Photo by Blake Fagan / AFP)

Al margen de las operaciones de rescate en Venezuela, la solidaridad también se manifiesta en el sur de California. Desde el centro de Los Ángeles, la empresa Olarte Transportation ha puesto en marcha una campaña de recolección de donaciones para enviar ayuda a los damnificados por los terremotos. Los camiones de la compañía se están cargando con productos esenciales, especialmente artículos para bebés sin caducar, destinados a apoyar la labor de la organización benéfica Helping Children in Venezuela. La iniciativa busca sumar esfuerzos de la comunidad local para brindar apoyo a quienes lo han perdido todo a raíz del desastre natural.

El portavoz de la organización, Juan Esteban Triana Arboleda, invitó a la población a sumarse a la campaña solidaria: “La invitación es a seguir donando de cualquier forma posible. No tiene que ser dinero. Puede ser comida, tiempo, energía, pensar en los afectados”. La logística está organizada para que la primera oleada de donaciones llegue al país el viernes, contribuyendo así al esfuerzo internacional de asistencia humanitaria.

La combinación de acciones de emergencia sobre el terreno y el apoyo desde el extranjero refleja la magnitud de la tragedia en Venezuela y la respuesta colectiva ante una situación límite. Mientras los equipos de rescate siguen buscando señales de vida entre los escombros, la cadena de solidaridad continúa extendiéndose más allá de las fronteras.

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