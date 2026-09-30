Estados Unidos

"¿Dónde están las pruebas?": la contundente postura del abogado de Lindsay Clancy sobre la muerte de sus tres hijos

En una nueva audiencia en Massachusetts, el defensor Kevin Reddington exigió la absolución de la exenfermera tras el juicio nulo. Sostuvo que la fiscalía solo presenta especulaciones y carece de evidencia directa

La defensa solicitó ante el juez desestimar la causa al afirmar que el Ministerio Público no logró acreditar la responsabilidad directa de la acusada en el trágico hecho (Fuente: @Mighty__News)
Guardar

El abogado de Lindsay Clancy argumentó este martes que no hay pruebas suficientes para demostrar que ella mató a sus tres hijos. La audiencia tuvo lugar el 29 de septiembre de 2026 en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, y fue la primera desde que el juicio terminó el 4 de septiembre con un jurado sin veredicto, dividido 11 a 1 a favor de la acusada.

El caso generó una atención masiva en todo Estados Unidos: el juicio fue transmitido en vivo y puso en el centro del debate público la salud mental materna. Clancy, de 36 años y exenfermera de sala de partos, está acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus tres hijos pequeños, ocurrida en 2023 en el hogar familiar. Permanece internada en un hospital psiquiátrico y continuará allí hasta que la justicia defina su situación.

PUBLICIDAD

Qué argumentó la defensa de Lindsay Clancy para pedir la absolución

Ante el juez William Sullivan —el mismo magistrado que presidió el primer juicio—, el abogado Kevin Reddington presentó una moción para que absolviera a su clienta sin necesidad de un nuevo juicio. Su fundamento central fue que las pruebas reunidas por la fiscalía no alcanzan para probar que Clancy haya sido la responsable directa de las muertes.

El proceso judicial contra la exenfermera impulsó la discusión pública sobre la salud mental materna en Estados Unidos. (REUTERS/CJ Gunther)
El proceso judicial contra la exenfermera impulsó la discusión pública sobre la salud mental materna en Estados Unidos. (REUTERS/CJ Gunther)

“Todo este caso se basa en especulaciones”, declaró Reddington durante la audiencia, según informó Associated Press. El defensor señaló que cuando Clancy fue hallada esa noche estaba gravemente herida en el jardín de su casa, y que al despertar en el hospital no recordaba lo que había ocurrido. “¿Dónde está la admisión? ¿Dónde dice ella que hizo esto?”, preguntó ante el juez.

PUBLICIDAD

Este planteo contrasta con el que Reddington sostuvo durante el juicio. En aquel momento, él mismo había presentado una moción previa al proceso en la que afirmaba que Clancy estaba dispuesta a reconocer por escrito su participación en las muertes.

La defensa afirmó que la acusada despertó en el hospital sin memoria de lo sucedido la noche del hecho. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
La defensa afirmó que la acusada despertó en el hospital sin memoria de lo sucedido la noche del hecho. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La defensa entonces no discutió la autoría, sino que apostó a convencer al jurado de que la acusada padecía una psicosis posparto —una condición poco frecuente y grave— que la habría privado de discernimiento al momento de los hechos, lo que la eximiría de responsabilidad penal. En la audiencia del martes, Reddington no ofreció teorías alternativas ni señaló a ningún otro posible responsable, según Associated Press.

Qué pruebas citó la fiscalía para sostener los cargos

La fiscal Shanan Buckingham rechazó de plano el nuevo planteo y lo calificó de “risible”. En su respuesta al juez, recordó que el registro del juicio es “extenso en cuanto a información que respalda que ella lo hizo”, según la cobertura de Associated Press.

Entre las pruebas presentadas durante el proceso figura el ADN de Clancy en las bandas de ejercicio con las que fueron estrangulados los tres niños. Los jurados también escucharon testimonios de que la acusada habría oído voces que le ordenaban matar a sus hijos. La fiscalía sostiene además que Clancy actuó con premeditación: la noche de los hechos, habría enviado a su marido a buscar medicamentos para uno de los pequeños y comida para la familia, con el fin de quedarse sola en la casa.

Las víctimas: Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de apenas 8 meses.

Por qué el primer juicio terminó sin veredicto y qué implica eso

Cuando los doce miembros de un jurado no logran ponerse de acuerdo en un veredicto unánime, el juez declara un juicio nulo —en inglés, mistrial—. Eso fue lo que ocurrió el 4 de septiembre: once jurados votaron a favor de Clancy y uno votó por la condena. Ese resultado no equivale a una absolución. La acusada no queda libre: la fiscalía conserva la potestad de decidir si lleva el caso a un nuevo juicio, modifica los cargos o lo archiva.

El tribunal declaró el juicio nulo el cuatro de septiembre al no alcanzar la unanimidad requerida en la votación. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
El tribunal declaró el juicio nulo el cuatro de septiembre al no alcanzar la unanimidad requerida en la votación. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La situación del único jurado que votó por la condena también es materia de disputa. Los abogados de Clancy le pidieron al juez que descartara a ese integrante, Michael Desronvil, con el argumento de que se habría negado a aplicar correctamente el principio de duda razonable —es decir, que si existen dudas serias sobre la culpabilidad del acusado, el jurado debe votar por la absolución—.

Desronvil rechazó esa caracterización a través de su abogado. El lunes anterior a la audiencia, declaró ante el programa “Hannity”, de Fox News, que “toda la atención se ha centrado en mí, pero queremos redirigir el foco hacia los tres ángeles”, en referencia a los niños.

Temas Relacionados

Lindsay ClancyMassachusettsSalud mentaljuicio por juradosEstados UnidosjuicioJusticiaEstados Unidos NoticiasKevin ReddingtonPsicosis posparto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elizabeth Holmes, presa por el fraude millonario de Theranos, afirma su inocencia para volver con su familia: “Fui silenciada”

Desde la cárcel, la fundadora de la fallida startup de Silicon Valley publicó un mensaje en sus redes sociales. Su traslado a un centro de transición está previsto para 2027

Elizabeth Holmes, presa por el fraude millonario de Theranos, afirma su inocencia para volver con su familia: “Fui silenciada”

Libre bajo fianza y con antecedentes en dos estados: el acusado de matar a un pediatra habría agredido sexualmente a una mujer horas antes

Elijah Hemingway enfrenta cargos por homicidio, violación y robo tras una jornada de violencia que comenzó en Wilkinsburg y terminó con un médico muerto en Edgewood

Libre bajo fianza y con antecedentes en dos estados: el acusado de matar a un pediatra habría agredido sexualmente a una mujer horas antes

Horror en Ohio: una mujer perdió ambas piernas después de que le amputaran la equivocada y ahora demanda al hospital responsable

Sharon Jacks, de 74 años, ingresó al Selby General para extirpar su extremidad derecha por un carcinoma, pero el equipo médico retiró la izquierda. Meses más tarde tuvo que someterse a una nueva intervención para hacerlo con la correcta

Horror en Ohio: una mujer perdió ambas piernas después de que le amputaran la equivocada y ahora demanda al hospital responsable

Arrestaron al conductor que atropelló y mató a la ex actriz de Nickelodeon, Kianna Underwood en Brooklyn

El hombre, de 72 años, fue detenido meses después del choque fatal en Nueva York. Además, ya había admitido estar al volante del vehículo que impactó a la víctima

Arrestaron al conductor que atropelló y mató a la ex actriz de Nickelodeon, Kianna Underwood en Brooklyn

Una importante universidad llegará a Miami con una inversión de 3 mil millones de dólares del multimillonario Ken Griffin

La universidad prevé iniciar las obras en Wynwood durante 2027 y recibir a sus primeros estudiantes en 2028, con capacidad para más de 3.500 alumnos

Una importante universidad llegará a Miami con una inversión de 3 mil millones de dólares del multimillonario Ken Griffin

TECNO

Las seis recomendaciones de Apple para que los niños usen el celular de forma segura

Las seis recomendaciones de Apple para que los niños usen el celular de forma segura

Grabación profesional en iPhone 18 Pro: así funciona la apertura variable en Final Cut Camera

OpenAI convierte a ChatGPT en una plataforma para descubrir y usar aplicaciones dentro de los chats

Comprar una PlayStation 5 Pro será más difícil por las nuevas restricciones de Sony

Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear en pocos minutos y gratis

ENTRETENIMIENTO

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

Así luce a los 25 años Mackenzie Foy, la hija de Bella y Edward en “Crepúsculo”

Maestra de escuela perdió su trabajo tras ser descubierta en OnlyFans: “Si a los docentes les pagaran mejor...”

MUNDO

Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel

Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel

La versión de Flydubai del vuelo del terror: un “altercado” en la cabina y tripulantes “en servicio” que aseguraron el avión

Así fue el recorrido del avión de Flydubai con destino Israel que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita

Netanyahu dijo que el piloto que apuñaló a su colega quería estrellar el avión de Flydubai que iba rumbo a Israel

¿Por qué atacó a su capitán? Las seis incógnitas que investigan los expertos tras el atentado en el vuelo de Flydubai