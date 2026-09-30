"¿Dónde están las pruebas?": la contundente postura del abogado de Lindsay Clancy sobre la muerte de sus tres hijos

La defensa solicitó ante el juez desestimar la causa al afirmar que el Ministerio Público no logró acreditar la responsabilidad directa de la acusada en el trágico hecho (Fuente: @Mighty__News)

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El abogado de Lindsay Clancy argumentó este martes que no hay pruebas suficientes para demostrar que ella mató a sus tres hijos. La audiencia tuvo lugar el 29 de septiembre de 2026 en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, y fue la primera desde que el juicio terminó el 4 de septiembre con un jurado sin veredicto, dividido 11 a 1 a favor de la acusada.

El caso generó una atención masiva en todo Estados Unidos: el juicio fue transmitido en vivo y puso en el centro del debate público la salud mental materna. Clancy, de 36 años y exenfermera de sala de partos, está acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus tres hijos pequeños, ocurrida en 2023 en el hogar familiar. Permanece internada en un hospital psiquiátrico y continuará allí hasta que la justicia defina su situación.

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Qué argumentó la defensa de Lindsay Clancy para pedir la absolución

Ante el juez William Sullivan —el mismo magistrado que presidió el primer juicio—, el abogado Kevin Reddington presentó una moción para que absolviera a su clienta sin necesidad de un nuevo juicio. Su fundamento central fue que las pruebas reunidas por la fiscalía no alcanzan para probar que Clancy haya sido la responsable directa de las muertes.

El proceso judicial contra la exenfermera impulsó la discusión pública sobre la salud mental materna en Estados Unidos. (REUTERS/CJ Gunther)

“Todo este caso se basa en especulaciones”, declaró Reddington durante la audiencia, según informó Associated Press. El defensor señaló que cuando Clancy fue hallada esa noche estaba gravemente herida en el jardín de su casa, y que al despertar en el hospital no recordaba lo que había ocurrido. “¿Dónde está la admisión? ¿Dónde dice ella que hizo esto?”, preguntó ante el juez.

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Este planteo contrasta con el que Reddington sostuvo durante el juicio. En aquel momento, él mismo había presentado una moción previa al proceso en la que afirmaba que Clancy estaba dispuesta a reconocer por escrito su participación en las muertes.

La defensa afirmó que la acusada despertó en el hospital sin memoria de lo sucedido la noche del hecho. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La defensa entonces no discutió la autoría, sino que apostó a convencer al jurado de que la acusada padecía una psicosis posparto —una condición poco frecuente y grave— que la habría privado de discernimiento al momento de los hechos, lo que la eximiría de responsabilidad penal. En la audiencia del martes, Reddington no ofreció teorías alternativas ni señaló a ningún otro posible responsable, según Associated Press.

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Qué pruebas citó la fiscalía para sostener los cargos

La fiscal Shanan Buckingham rechazó de plano el nuevo planteo y lo calificó de “risible”. En su respuesta al juez, recordó que el registro del juicio es “extenso en cuanto a información que respalda que ella lo hizo”, según la cobertura de Associated Press.

Entre las pruebas presentadas durante el proceso figura el ADN de Clancy en las bandas de ejercicio con las que fueron estrangulados los tres niños. Los jurados también escucharon testimonios de que la acusada habría oído voces que le ordenaban matar a sus hijos. La fiscalía sostiene además que Clancy actuó con premeditación: la noche de los hechos, habría enviado a su marido a buscar medicamentos para uno de los pequeños y comida para la familia, con el fin de quedarse sola en la casa.

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Las víctimas: Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de apenas 8 meses.

Por qué el primer juicio terminó sin veredicto y qué implica eso

Cuando los doce miembros de un jurado no logran ponerse de acuerdo en un veredicto unánime, el juez declara un juicio nulo —en inglés, mistrial—. Eso fue lo que ocurrió el 4 de septiembre: once jurados votaron a favor de Clancy y uno votó por la condena. Ese resultado no equivale a una absolución. La acusada no queda libre: la fiscalía conserva la potestad de decidir si lleva el caso a un nuevo juicio, modifica los cargos o lo archiva.

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El tribunal declaró el juicio nulo el cuatro de septiembre al no alcanzar la unanimidad requerida en la votación. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La situación del único jurado que votó por la condena también es materia de disputa. Los abogados de Clancy le pidieron al juez que descartara a ese integrante, Michael Desronvil, con el argumento de que se habría negado a aplicar correctamente el principio de duda razonable —es decir, que si existen dudas serias sobre la culpabilidad del acusado, el jurado debe votar por la absolución—.

Desronvil rechazó esa caracterización a través de su abogado. El lunes anterior a la audiencia, declaró ante el programa “Hannity”, de Fox News, que “toda la atención se ha centrado en mí, pero queremos redirigir el foco hacia los tres ángeles”, en referencia a los niños.

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