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Así luce a los 25 años Mackenzie Foy, la hija de Bella y Edward en “Crepúsculo”

Renesmee Cullen quedó atrás, pero la actriz todavía es reconocida por los fans de la saga y tiene una particular idea para un posible spin-off

Mackenzie Foy: así luce ahora la actriz de Amanecer Parte II
La actriz llegó a Crepúsculo después de trabajar como modelo infantil (Lionsgate/Teen Vogue)
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Mackenzie Foy tenía apenas 9 años cuando comenzó a interpretar a Renesmee Cullen, la hija de Bella Swan y Edward Cullen en la última película de la franquicia Crepúsculo. Hoy, a los 25 años, la actriz conserva pocos recuerdos de aquella etapa, pero una sesión de fotos realizada el año pasado para Teen Vogue volvió a despertar la nostalgia de los fanáticos. Las imágenes, tomadas en la casa de Bella Swan, sorprendieron por un detalle particular: Foy adulta guarda un notable parecido con la versión de Renesmee que la saga imaginó mediante efectos digitales para su futuro.

Renesmee apareció en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2, estrenada en 2012. Foy llegó a la producción después de comenzar su carrera como modelo infantil para marcas como Polo Ralph Lauren y Guess y de participar en series como ‘Til Death, FlashForward y Hawaii Five-O. Para ella, Amanecer dejó huella como su primera experiencia para la pantalla grande.

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“Todo era muy, muy nuevo. Había muchas cosas que simplemente no sabía”, recordó Foy en entrevista con Teen Vogue. Ahí en el set, junto a Kristen Stewart y Robert Pattinson, la actriz infantil empezó a comprender cómo funcionaba un rodaje y cómo interactuar con un equipo integrado por cientos de personas.

Mackenzie Foy: así luce ahora la actriz de Amanecer Parte II
Mackenzie Foy tenía apenas 9 años cuando comenzó a filmar como Renesmee Cullen en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2. (Lionsgate)

El inesperado parecido con Renesmee adulta

Años después, las fotografías de Foy para Teen Vogue volvieron a colocarla en el universo de Crepúsculo. La publicación llevó a la actriz a la casa utilizada como residencia de Bella en St. Helens, Oregon, un lugar que ella misma nunca había visitado durante el rodaje porque solo participó en la última película de la saga.

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La sesión recuperó elementos visuales de la franquicia y mostró a Foy con una imagen adulta que provocó comparaciones entre su aspecto actual y la versión digital de Renesmee adulta presentada en Amanecer - Parte 2. En redes sociales, los seguidores también señalaron el parecido que tenía con Stewart, quien fue su madre en la ficción.

Mackenzie Foy: así luce ahora la actriz de Amanecer Parte II
A los 25 años, Foy conserva un fuerte parecido con la versión adulta de Renesmee que la saga creó mediante efectos digitales (Reddit)

“Creo que mi aprecio por Crepúsculo solo ha aumentado a medida que he crecido”, dijo a Teen Vogue, después de explicar que al principio no tenía otra producción con la cual comparar la enorme escala del rodaje.

¿Qué hizo Mackenzie Foy después de la saga Twilight?

Después de Crepúsculo, Foy continuó con una carrera ligada principalmente al cine. En 2013 interpretó a Cindy Perron en El conjuro, dirigida por James Wan. Un año después apareció en Interstellar, de Christopher Nolan, donde interpretó a la versión infantil de Murph, personaje que posteriormente fue interpretado por Jessica Chastain.

Foy reconoció que nunca ha leído los libros de Crepúsculo porque prefiere conservar sus propios recuerdos de la experiencia cinematográfica (REUTERS/Aude Guerrucci)
Foy reconoció que nunca ha leído los libros de Crepúsculo porque prefiere conservar sus propios recuerdos de la experiencia cinematográfica (REUTERS/Aude Guerrucci)

También protagonizó El cascanueces y los cuatro reinos (2018) y Black Beauty (2020). Tras esta última película desarrolló una especial conexión con los caballos: compró un caballo de tiro llamado Don y rescató y rehabilitó un Mustang llamado Whisper, según contó a Teen Vogue.

Su actividad en pantalla disminuyó en los últimos años, aunque Foy regresó al cine en 2026 con The Isolate Thief, un western ambientado durante la Guerra Civil estadounidense, en el que comparte elenco con Sean Bean y Odeya Rush. La película tuvo un estreno limitado en julio y está disponible para renta digital desde agosto.

Mackenzie Foy en "The Isolate Thief"
En "The Isolate Thief", Foy comparte pantalla con Odeya Rush y Sean Bean (IMDb)

¿Una spin-off para Renesmee?

Aunque Foy no ha anunciado un proyecto para regresar como Renesmee, sí imaginó qué habría ocurrido con su personaje después de los acontecimientos de Amanecer Parte II. Su respuesta abre la puerta a una posible historia derivada.

“Creo que Renesmee habría crecido para ser veterinaria”, contó. La actriz relacionó esa posibilidad con el poder del personaje para proyectar pensamientos y recuerdos sobre otras personas. Incluso imaginó que quizá esa habilidad podría permitirle comunicarse con animales y ayudarlos a sanar. Asimismo, Foy añadió que imaginaba a su personaje “muy unida” a la manada de lobos.

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