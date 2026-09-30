Horror en Ohio: una mujer perdió ambas piernas después de que le amputaran la equivocada y ahora demanda al hospital responsable

Sharon Jacks, de 74 años, demandó al Selby General Hospital, al cirujano y al equipo tras la operación de septiembre de 2025, y reclama daños compensatorios y punitivos (Facebook)

Guardar

Una mujer de Ohio quedó sin ambas piernas después de que los médicos del Selby General Hospital le amputaran el miembro incorrecto durante una operación oncológica en septiembre de 2025. Sharon Jacks, de 74 años, ingresó al centro para la extirpación de su pierna derecha por indicación médica como parte del tratamiento contra un carcinoma de células escamosas, pero despertó sin la izquierda.

Cuatro meses después, debió someterse a una segunda intervención —esta vez en otro hospital de Ohio— para que le quitaran la extremidad que originalmente estaba programada para ser retirada. El resultado: Jacks perdió ambos miembros inferiores a raíz de una confusión. Según su abogado, Brad Layne, es una “falla completa y total de múltiples profesionales de la salud”, según informó The New York Times.

PUBLICIDAD

El cirujano marcó la pierna correcta antes de la operación, pero el bisturí cayó sobre la otra

Uno de los detalles más desconcertantes del caso es que el médico había señalado la pierna derecha antes de que Jacks entrara al quirófano. Sin embargo, al despertar, la marca seguía intacta sobre la extremidad indicada, mientras que la izquierda ya estaba amputada.

Según la demanda, el personal no detectó el error pese a esas instancias previas; el Departamento de Salud de Ohio revisó el caso y el hospital anunció medidas correctivas (NYT)

Según la demanda de 32 páginas, el plantel también llevó a cabo dos pausas de verificación —conocidas en el ámbito médico como “time-outs”— antes de la intervención. Ese protocolo existe precisamente para confirmar la identidad del paciente, la cirugía planificada y el sitio correcto antes de realizar la primera incisión. Aun así, el grupo procedió a operar el lado equivocado.

PUBLICIDAD

El escrito señala que el personal tuvo “varias oportunidades de identificar el error y detener el procedimiento”, incluyendo el momento en que se cubrió la extremidad incorrecta y cuando se colocó un torniquete neumático en el muslo izquierdo. Pese a esas instancias, nadie advirtió la confusión. “Desafía toda explicación”, declaró Layne al diario The Cleveland Plain Dealer.

Jacks demandó al hospital, al cirujano y a todo el plantel interviniente

El 15 de septiembre de 2026, Sharon Jacks presentó una demanda civil contra Selby General Hospital, el médico responsable y los demás integrantes del equipo quirúrgico. El escrito alega 9 cargos, entre ellos negligencia grave, conducta imprudente y negligencia corporativa.

PUBLICIDAD

Layne afirmó que Sharon Jacks solo había consentido la extirpación de la extremidad derecha, necesaria por un carcinoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento sostiene que la mujer “sufrió lesiones físicas, discapacidad permanente, dolor, angustia emocional, humillación, pérdida del disfrute de la vida y gastos médicos” como consecuencia directa de la falla. La acción judicial solicita daños compensatorios y punitivos por montos aún sin determinar.

Layne subrayó que Jacks “consintió únicamente una cirugía en la extremidad inferior derecha” y que en ningún momento autorizó la amputación de la pierna izquierda. Según recogió The New York Times, el letrado afirmó que “la falla completa de múltiples profesionales médicos causó esta catástrofe” y que, a partir de ahora, su clienta deberá vivir con las consecuencias cada día que le reste.

PUBLICIDAD

El hospital reconoció que los protocolos no se cumplieron y apartó al personal involucrado

Las estimaciones del sector citadas en el caso refieren esa frecuencia para intervenciones generales, mientras la demanda de Sharon Jacks acusa al hospital y al equipo de negligencia y conducta imprudente (Captura google maps)

Selby General Hospital admitió que en septiembre de 2025 ocurrió “un evento quirúrgico adverso” y que su plantel “respondió de inmediato para atender las necesidades médicas de la paciente y brindar apoyo a su familia”. En ese mismo comunicado, el centro reconoció que “los procedimientos esperados en el quirófano no se siguieron” y confirmó que los profesionales implicados “ya no ocupan sus cargos”.

El nosocomio también informó que cooperó con una revisión del Departamento de Salud de Ohio, la cual concluyó que sus protocolos son “seguros y efectivos”, y que el equipo directivo implementó medidas correctivas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Entre esas medidas figura el reentrenamiento obligatorio de todo el personal de sala en políticas de seguridad del paciente.

PUBLICIDAD

Las cirugías en el sitio incorrecto están clasificadas como “never events” —eventos que nunca deberían producirse— dentro de la industria médica, por tratarse de errores completamente prevenibles. Investigaciones del sector estiman que este tipo de confusiones ocurre en aproximadamente 1 de cada 112.000 intervenciones generales.

Como consignó The Cleveland Plain Dealer, el caso de Jacks se convirtió en uno de los ejemplos más extremos de este tipo de falla: la mujer no solo perdió la pierna que no debía, sino también la que sí estaba programada para ser amputada.