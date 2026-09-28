Trump anuncia una inversión de USD 15.000 millones para construir una planta siderúrgica en Iowa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la construcción de una planta siderúrgica de 15.000 millones de dólares en Iowa (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El presidente Donald Trump anunció este lunes en la Casa Blanca un proyecto de USD 15.000 millones para construir una planta siderúrgica en Iowa, una inversión que la administración presenta como una apuesta por recuperar la producción industrial en Estados Unidos. La planta comenzaría a producir acero en 2030 y alcanzaría una capacidad de hasta 10 millones de toneladas anuales.

El mineral de hierro que utilizará la planta será extraído en una mina de la empresa privada Mesabi Metallics en Minnesota. La construcción de esa explotación demandó una inversión de USD 2.500 millones.

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La mina comenzó a operar este mes y es la primera nueva explotación de mineral de hierro abierta en Minnesota en medio siglo, según funcionarios de la Casa Blanca.

El anuncio se realizó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, John Jovanovic, entre otros funcionarios (REUTERS/Kevin Lamarque)

La compañía calcula que la instalación generará al menos 1.750 empleos permanentes en Iowa y entre 5.000 y 6.000 puestos durante la construcción; la mina de Minnesota sumaría unos 350 empleos.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo a Reuters que “el presidente Trump está cumpliendo su promesa de reconstruir la industria estadounidense, repatriar la producción manufacturera y crear nuevos puestos de trabajo”.

En NBC News y ABC News, Rogers añadió: “El anuncio de hoy subraya los esfuerzos históricos del presidente para revitalizar la industria siderúrgica estadounidense, apoyando a las comunidades locales, fortaleciendo las cadenas de suministro y protegiendo nuestra seguridad nacional”.

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NBC News añadió que la planta podrá cubrir necesidades del sector de defensa en acero de alta calidad. ABC News indicó que será la primera megaplanta siderúrgica construida en Estados Unidos desde la década de 1960, mientras Reuters atribuyó a la Casa Blanca la definición de “la planta siderúrgica más grande de la historia de Estados Unidos”.

Cómo se integrará la planta con la mina de Minnesota

El proyecto se plantea como una operación integrada entre la futura planta de Iowa y la mina de mineral de hierro en Minnesota. Reuters indicó que Mesabi usará mineral extraído en Nashwauk, a unos 250 kilómetros de la frontera con Iowa.

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Esa cadena, afirmaron desde el gobierno, permitirá integrar el proyecto dentro de Estados Unidos, desde la extracción hasta la producción.

Trump conversa con Rewant Ruia, presidente de la Junta Ejecutiva de Mesabi Metallics, y con Ravi Ruia, cofundador y vicepresidente de Essar Group. Junto a ellos, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright (REUTERS/Kevin Lamarque)

En relación a la financiación pública, Reuters y NBC News informaron que el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos ofrecerá hasta USD 10.000 millones para ampliar Mesabi Metallics en la mina. NBC News precisó que el presidente del banco, John Jovanovic, visitó recientemente las instalaciones.

Según Reuters, la Casa Blanca calcula que la primera fase del proyecto generará un impacto económico total de USD 95.000 millones durante la construcción y los primeros 10 años de operación.

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Industria y aranceles

El anuncio llega cuando Trump busca reforzar su balance económico antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, según Reuters. La agencia indicó que la Casa Blanca busca mostrar nuevas inversiones manufactureras mientras persisten las preocupaciones por la inflación y el costo de vida.

Estados Unidos aplica un arancel del 50% a la mayoría de las importaciones de acero (REUTERS/Daniel Becerril/Archivo)

Trump impuso en su primer mandato un arancel del 25% a la mayor parte del acero importado y Joe Biden lo mantuvo en gran medida. NBC News, por su parte, afirmó que la Corte Suprema anuló este año muchos de esos aranceles, pero dejó vigentes los del acero y el aluminio importados, y añadió que Estados Unidos aplica hoy un arancel del 50% a la mayoría de las importaciones de acero.

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NBC News también informó de una carta enviada la semana pasada por grupos del sector siderúrgico al presidente. En ese mensaje le pidieron “mantenerse firme ante los intentos de debilitar los aranceles” y advirtieron: “Suavizar los aranceles ahora pondría en riesgo ese progreso, amenazando los empleos estadounidenses y los beneficios económicos y de seguridad nacional que la política fue diseñada para proteger”.

Las dudas pendientes

Pese al alcance del anuncio, algunos puntos siguen sin conocerse. Reuters señaló que no estaba claro por qué la empresa planea construir la planta en Iowa si el mineral de hierro será extraído en Minnesota.

La misma agencia apuntó que la electricidad puede representar un costo relevante para los productores de acero y señaló que los precios de la energía comercial en Iowa son ligeramente inferiores a los de Minnesota. Reuters añadió que la empresa no estuvo disponible de inmediato para comentar.

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Sobre los antecedentes corporativos, medios locales identificaron a Mesabi como propiedad de Essar Group. ABC News, al citar a The Wall Street Journal, agregó que ese conglomerado indio había planteado hace 20 años el proyecto de la mina y la planta de procesamiento, pero la iniciativa fracasó y el proyecto minero terminó en bancarrota hace una década.