Estados Unidos

Libre bajo fianza y con antecedentes en dos estados: el acusado de matar a un pediatra habría agredido sexualmente a una mujer horas antes

Elijah Hemingway enfrenta cargos por homicidio, violación y robo tras una jornada de violencia que comenzó en Wilkinsburg y terminó con un médico muerto en Edgewood

El superintendente adjunto Victor Joseph detalló los pasos de la investigación en una conferencia de prensa tras el arresto de Hemingway (WPXI-TV News Pittsburgh)
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El doctor Idris Evans, de 46 años, era director médico del Equipo de Transporte de Cuidados Intensivos Pediátricos del UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh.

En la madrugada del jueves 25 de septiembre de 2026, un hombre irrumpió en su vivienda de Edgewood, Pensilvania, lo apuñaló mientras dormía junto a su esposa. Evans murió esa misma noche.

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Su esposa, Gina Evans, resultó gravemente herida. Sus dos hijos, de 8 y 12 años, lograron escapar de la casa.

Lo que la investigación reveló en los días siguientes agravó aún más el cuadro: el acusado, Elijah Hemingway, de 32 años, habría cometido una agresión sexual horas antes del ataque, tenía antecedentes penales en dos estados y estaba en libertad cuando ocurrieron los hechos.

Un vehículo policial aparcado frente a una vivienda de dos plantas y un recuadro circular con la foto del rostro de un hombre con rastas y barba
La muerte del doctor Evans y la detención de Hemingway desataron una investigación que terminó por revelar una jornada entera de violencia (Volusia County Sheriff's Office/NBC News)

La jornada de violencia comenzó horas antes del ataque en Edgewood

La secuencia de violencia comenzó el miércoles por la mañana, cuando Hemingway emboscó a una mujer que caminaba por un sendero conectado a un callejón en Wilkinsburg.

Así lo informó el Departamento de Policía del Condado de Allegheny en un comunicado publicado en sus redes sociales, según retomó Fox News.

La víctima no conocía a su agresor. Hemingway la agredió sexualmente y le sustrajo el teléfono celular. La policía de Wilkinsburg notificó al personal de detectives del condado, que sumó esa investigación a la del homicidio.

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Los detectives recuperaron múltiples elementos que vinculan a Hemingway con la agresión sexual, además del dispositivo sustraído, tal como señaló la policía local. Tras una consulta con la fiscalía, las autoridades presentaron cargos adicionales: violación, agresión sexual y robo.

Un camino de ladrillos con hojas secas delimitado por un muro de concreto a la izquierda y vegetación frondosa a la derecha
La policía de Wilkinsburg contactó a los detectives del condado tras recibir la denuncia de una mujer atacada en un sendero de la localidad (NBC News)

Lo que ocurrió dentro de la vivienda según los testimonios

Según el informe policial, la esposa de Evans describió al agresor como alguien con un comportamientopsicóticoque afirmaba serDiosdurante el ataque. La mujer gritó a sus hijos que abandonaran la casa mientras la pareja intentaba repeler la agresión.

La esposa aseguró ante los investigadores que desconocía cómo había ingresado Hemingway a la vivienda. Sin embargo, también relató que Evans llamó al atacante “Elijah” durante el incidente, como si lo reconociera.

Las autoridades del condado, citadas por KDKA, aclararon que no pudieron confirmar la existencia de una relación previa entre ambos.

Un hombre, una mujer y dos niños con el rostro difuminado posan al aire libre en un jardín con césped, árboles y un cobertizo al fondo.
Según el testimonio de Gina Evans, ella gritó a sus hijos que huyeran mientras intentaba repeler el ataque junto a su marido (GoFundMe/Imagen Ilustrativa Infobae)

Hemingway ofreció su propia versión ante la policía: aseguró que Evans lo había invitado a la casa horas antes y le había franqueado el ingreso. También acusó al médico de atacarlo con un cuchillo y afirmó haber recibido una herida de arma blanca en la espalda.

Sin embargo, las autoridades no encontraron ninguna herida en su cuerpo.

La policía del condado de Allegheny arrestó a Elijah Hemingway como sospechoso de homicidio (Captura NBC News)
El acusado sostuvo ante los investigadores que Evans lo había invitado a la vivienda y que fue el médico quien lo atacó primero (Captura NBC News)

El historial judicial del acusado y las preguntas sobre su libertad

Las autoridades presentaron siete cargos contra Hemingway por el ataque del jueves, entre ellos homicidio criminal, agresión agravada, allanamiento de morada e intrusión.

Los registros judiciales muestran que Hemingway acumula antecedentes penales desde 2016.

En julio de 2026, un juez lo puso en libertad con fianza no monetaria —sin pago de dinero— por un allanamiento cometido en febrero de ese año. El crimen ocurrió semanas después de esa liberación.

Un hombre de piel oscura con rastas largas, barba negra y camiseta blanca mira hacia la cámara frente a un fondo gris
Un juez lo puso en libertad en julio con fianza no monetaria, apenas semanas antes de los hechos que investiga el condado de Allegheny (Volusia County Sheriff's Office)

Cómo reconstruyeron los investigadores la noche del crimen

Los investigadores creen que Hemingway entró a la casa por una ventana trasera y llegó hasta el dormitorio donde se encontraba la familia.

La Policía del Condado de Allegheny sostuvo esa reconstrucción en la denuncia penal, informó CNN.

Evans fue declarado muerto a la 1:42 de la madrugada en el hospital UPMC Mercy de Pittsburgh.

Hombre con barba castaña, camisa blanca, corbata azul y saco oscuro sonríe sobre un fondo gris
Evans tenía 46 años y se desempeñaba además como profesor asistente de medicina intensiva en la Universidad de Pittsburgh (UPMC)

Su esposa recibió atención médica en el AHN Forbes Regional Hospital y quedó en condición estable.

El acusado habría salido por una puerta posterior tras el ataque. Un equipo canino lo encontró oculto en el patio de una vivienda cercana, según la misma fuente.

Tres agentes de policía y un perro rastreador permanecen en una calle de noche junto a una ambulancia con las puertas abiertas
Tras escapar del domicilio, el sospechoso fue hallado en las inmediaciones por una unidad especializada de la policía del condado (KDKA)

El acusado permanece sin fianza y tiene una audiencia prevista para octubre

Hemingway fue procesado el sábado por la noche por los cargos vinculados al homicidio y permanece detenido sin posibilidad de fianza en la cárcel del Condado de Allegheny.

La audiencia preliminar por ese expediente está fijada para el 9 de octubre, de acuerdo con los registros judiciales citados por CNN.

Por el ataque denunciado en Wilkinsburg, la fiscalía le imputó además el delito de relación sexual desviada involuntaria, afirmó Yahoo News, que tuvo acceso a la presentación judicial del 26 de septiembre.

El médico pediatra Idris Evans falleció tras sufrir un ataque con arma blanca en su vivienda de Edgewood (Captura NBC News)
La causa contra el acusado avanza en el sistema judicial de Pensilvania con una fecha de comparecencia ya fijada en el calendario (Captura NBC News)

El pasado del acusado en otro estado

Antes de los hechos en Pensilvania, Hemingway fue arrestado dos veces en Florida durante 2025. En marzo afrontó una acusación de violencia doméstica y, al mes siguiente, fue detenido por presuntamente agredir a agentes y resistirse al arresto, detalló CBS News Pittsburgh.

Una evaluación judicial de Florida determinó que padecía una enfermedad mental que afectaba su capacidad para comprender el proceso y colaborar con su abogado.

Meses después, un tribunal lo consideró competente, aceptó una declaración de no impugnación y recibió una sentencia equivalente al tiempo cumplido, indicó el canal local.

El fiscal de distrito del Condado de Allegheny, Stephen Zappala, aseguró que su oficina habría impugnado la libertad sin fianza concedida a Hemingway en julio si hubiera contado con sus antecedentes completos de Florida. El móvil del ataque no fue determinado hasta el momento.

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