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La versión de Flydubai del vuelo del terror: un “altercado” en la cabina y tripulantes “en servicio” que aseguraron el avión

La aerolínea envió dos aviones de reemplazo a Tabuk y dice que el episodio no afecta al resto de sus operaciones tras el aterrizaje de emergencia del FZ1073 donde un piloto atacó al otro

Pasajeros abordan un avión de Flydubai en el aeropuerto Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, después de que otro vuelo de la aerolínea desde Emiratos fuera desviado a Arabia Saudita. La compañía dice que el incidente no afecta al resto de sus operaciones (REUTERS/Ammar Awad)
Pasajeros abordan un avión de Flydubai en el aeropuerto Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, después de que otro vuelo de la aerolínea desde Emiratos fuera desviado a Arabia Saudita. La compañía dice que el incidente no afecta al resto de sus operaciones (REUTERS/Ammar Awad)
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Flydubai reconoció oficialmente un “altercado” en la cabina de vuelo del FZ1073 y dijo que tripulantes de la compañía “en servicio” que viajaban en el avión lo aseguraron y lo aterrizaron de forma segura en Arabia Saudita, lo que coincide con el relato que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo haber recibido de un pasajero.

La aerolínea agregó que, “en esta etapa temprana”, se desconocen “las razones y los motivos” y pidió “abstenerse de especulaciones prematuras”, en momentos en que Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que el copiloto intentó estrellar el avión.

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Lo que dijo la aerolínea

El comunicado de Flydubai
El comunicado de Flydubai

En un comunicado, atribuido a un vocero, Flydubai habló de un “altercado” en la cabina de vuelo del FZ1073. Según el texto, el avión “fue asegurado con éxito por tripulantes de Flydubai en servicio que viajaban en el vuelo, quienes lo desviaron y aterrizaron de forma segura” en Tabuk.

La compañía dijo que “todos los pasajeros y tripulantes están a salvo” y que desplegó dos aviones de reemplazo. Agregó que el incidente no afecta a otras operaciones de su red y que, “en esta etapa temprana”, se desconocen “las razones y los motivos”, que están sujetos a una investigación formal. Pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” mientras las autoridades reúnen los hechos. Su prioridad, dijo, es la seguridad, la salud y el bienestar de los involucrados y apoyar la investigación oficial.

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En un primer comunicado, difundido antes, la aerolínea se había limitado a confirmar que el vuelo “experimentó un incidente” en ruta y que aterrizó de forma segura en Tabuk, con todos los pasajeros sanos y salvos. En ese texto dijo que sus equipos trabajaban de cerca con las autoridades pertinentes y que emitiría más novedades a medida que hubiera detalles confirmados.

Pasajeros rodean a un hombre herido en el avión de Flydubai que aterrizó en Arabia Saudita, en un video de redes sociales. Flightradar24 confirmó que era el FZ1073 (Redes sociales/vía REUTERS)
Pasajeros rodean a un hombre herido en el avión de Flydubai que aterrizó en Arabia Saudita, en un video de redes sociales. Flightradar24 confirmó que era el FZ1073 (Redes sociales/vía REUTERS)

Los comunicados no mencionan un apuñalamiento, ni la identidad ni la nacionalidad de los pilotos, ni la autorización del copiloto para volar a Israel, que investiga la Autoridad de Aeropuertos, según el Canal 12 de Israel. Tampoco se refieren a la petición de la ministra de Transporte israelí, Miri Regev, de suspender los vuelos de la compañía al país.

Netanyahu dijo que un pasajero israelí le contó que, tras frenar al piloto agresor, “otro miembro de la tripulación” estabilizó el avión. Flydubai coincide en que lo hicieron tripulantes de la compañía que viajaban en el vuelo, y agrega que estaban “en servicio”. El Canal 12 informó que eran dos pilotos en ropa civil que viajaban como pasajeros, y Katz habló de “otra tripulación que estaba allí”.

Qué pasó con los pasajeros

Viajeros hacen fila en los mostradores de Flydubai en el aeropuerto Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, tras el desvío de un avión de la aerolínea a Arabia Saudita. La compañía envió dos aviones de reemplazo a Tabuk (REUTERS/Ammar Awad)
Viajeros hacen fila en los mostradores de Flydubai en el aeropuerto Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, tras el desvío de un avión de la aerolínea a Arabia Saudita. La compañía envió dos aviones de reemplazo a Tabuk (REUTERS/Ammar Awad)

Un funcionario israelí dijo a CNN que Arabia Saudita rechazó que aviones israelíes recogieran a los pasajeros. Cluster2, el operador de aviación saudita, informó que coordinaba el envío de un avión de reemplazo y que el capitán y el copiloto fueron hospitalizados por sus heridas. Flydubai había despachado desde Dubái un Boeing 737 Max 8, según Simple Flying.

Según Flightradar24, el avión emitió el código de emergencia general 7700 a las 05:28 GMT, mientras volaba junto a la frontera entre Arabia Saudita y Jordania. Llevaba 174 pasajeros, incluidos 27 niños.

Flydubai opera ocho vuelos diarios desde Tel Aviv y la ruta funciona desde la normalización de relaciones entre Emiratos e Israel, en 2020.

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