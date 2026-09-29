Dos aviadores eyectan y cuatro marineros resultan heridos al aterrizar en el USS Eisenhower frente a Virginia

Un accidente durante operaciones de vuelo nocturnas en un portaaviones nuclear dejó a seis tripulantes con atención médica y abrió interrogantes sobre lo ocurrido en cubierta (AP Photo/Bernat Armangue, File)

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El apontaje es una de las maniobras más exigentes de la aviación naval: una aeronave que supera los 240 kilómetros por hora debe detenerse en menos de 100 metros sobre una cubierta en movimiento.

El lunes por la noche, esa operación terminó en emergencia a bordo del USS Dwight D. Eisenhower, uno de los portaaviones nucleares más veteranos de la flota estadounidense, cuando dos aviadores se vieron forzados a eyectar durante el intento de aterrizaje.

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El incidente ocurrió a las 18:18, hora del Este (22:18 GMT) del 28 de septiembre, frente a las costas de Virginia. Cuatro marineros resultaron heridos, y la Marina de Estados Unidos lo catalogó como un mishap —término que la institución reserva para accidentes durante operaciones—.

Los dos aviadores pertenecían al Carrier Air Wing 3 (CVW-3), tal como informó la Marina en su comunicado oficial.

El CVN-69, puesto en servicio en 1977 y con base en Norfolk, es uno de los portaaviones de propulsión nuclear más antiguos en servicio activo de la flota estadounidense (Seaman Ryan Holloway/U.S. Navy, via AP, File)

Los dos pilotos fueron rescatados y están en evaluación médica

Ambos fueron recuperados de inmediato por el personal de búsqueda y salvamento y devueltos al buque. La institución no precisó el estado de salud de los aviadores ni si presentaron lesiones, aunque confirmó que se encontraban bajo evaluación del equipo médico a bordo.

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De los cuatro marineros heridos durante el incidente, uno fue trasladado a un hospital del área de Norfolk con lesiones calificadas como no potencialmente mortales. Los tres restantes recibieron atención médica directamente en el buque, afirmó la Marina.

“Las tripulaciones de los portaaviones se preparan regularmente para emergencias y situaciones inesperadas durante las operaciones de vuelo, y ese entrenamiento permitió a la tripulación responder de manera rápida y segura”, señaló la institución en su declaración, recogida por CBS News.

La institución difundió el parte oficial a través de su cuenta en X pocas horas después del incidente, sin responder las consultas de los medios sobre las causas (@USNavy)

La Marina no reveló el tipo de aeronave ni las causas del accidente

No hubo precisión oficial sobre el modelo del avión involucrado ni sobre qué desencadenó el incidente. Tampoco se informó cuál fue el destino de la aeronave tras la eyección.

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CNN apuntó que el Eisenhower opera habitualmente con cazas F/A-18 Super Hornet y aviones de ataque electrónico EA-18G Growler, ambos modelos biplaza —lo que explicaría la presencia de dos tripulantes—, aunque esa observación no es una confirmación oficial de las autoridades.

La agencia AP subrayó que la Marina no respondió de manera inmediata a los pedidos de información adicional sobre el estado de los heridos, la condición de la aeronave ni las circunstancias exactas que llevaron al accidente.

La ausencia de detalles sobre la aeronave y la secuencia del accidente es habitual en las primeras horas tras un incidente de este tipo, hasta que se inicia una investigación formal (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Keith Nowak/Handout via REUTERS/File Photo)

Un accidente de 2025 expuso fallas en el sistema de frenado de otro portaaviones

El 6 de mayo de 2025, un F/A-18F Super Hornet cayó al mar tras un intento de aterrizaje nocturno en el USS Harry S. Truman, que operaba en el mar Rojo. Sus dos tripulantes se eyectaron y un helicóptero los recuperó, informó NBC News.

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La investigación posterior de la Marina estableció que el accidente ocurrió por una falla en el cuarto cable de frenado del portaaviones. El informe también citó deficiencias de mantenimiento y capacitación, baja dotación de personal y un alto ritmo de operaciones en condiciones de combate.

Las autoridades no aportaron información que vincule ese antecedente con el incidente del lunes. La causa del accidente frente a Virginia aún no fue precisada.

El accidente del USS Harry S. Truman en 2025 tardó meses en tener explicación oficial: la pesquisa reveló fallas de mantenimiento y capacitación insuficiente. El incidente del Eisenhower se encuentra aún en etapa preliminar y sin vínculo establecido con ese caso (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Samuel Gruss/Handout via REUTERS)

El Eisenhower es uno de los portaaviones más veteranos de la flota

El USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) es un portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz, puesto en servicio en 1977 y con base en Norfolk, Virginia, tal como confirmó CBS News. Opera en apoyo de misiones navales de Estados Unidos en distintos puntos del mundo.

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El buque completó en septiembre una estadía de mantenimiento en el Arsenal Naval de Norfolk —denominada Planned Incremental Availability—, lo que marca su regreso reciente a las operaciones de vuelo activas.

La Marina precisó, a través de su cuenta oficial en X (@USNavy), que informaría más detalles a medida que estuvieran disponibles.