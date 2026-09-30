El exjugador de la NFL Antonio Brown aceptó un acuerdo para evitar la cárcel por intento de asesinato, pero la jueza pidió más tiempo

El acuerdo judicial contempla que Antonio Brown se declare culpable de agresión agravada y cumpla libertad condicional sin antecedentes penales (Foto AP/Lynne Sladky)

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La audiencia en la que el ex jugador estrella de la NFL Antonio Brown iba a formalizar un acuerdo de culpabilidad que le permitiría evitar la prisión en un caso de intento de asesinato, quedó suspendida este miércoles en Miami. Debido a que la jueza a cargo indicó que no había tenido tiempo suficiente para revisar los términos del pacto, difundió Associated Press.

La magistrada del circuito de Miami-Dade, Marisa Tinkler Mendez, reprogramó la citación para el 28 de octubre en el edificio judicial Richard E. Gerstein. Según explicó desde el estrado, la solicitud había llegado a su escritorio mientras se encontraba en medio de un caso de sentencia capital, lo que le impidió estudiar el acuerdo con la debida anticipación.

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El acuerdo negociado con los fiscales contempla que Brown se declare culpable en el grado menor de agresión agravada —en lugar del cargo original de intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego— y cumpla una condena de libertad condicional. Crucialmente, la resolución judicial se retendría, lo que significa que Brown no quedaría registrado como convicto con antecedentes penales.

La defensa del exreceptor aceptó la propuesta de la fiscalía para evitar el riesgo de una condena de hasta 30 años de prisión (USA TODAY Sports)

El acuerdo llegó después de más de 10 meses de litigio

El acuerdo fue alcanzado tras más de 10 meses y medio de proceso judicial, según Mark Eiglarsh, abogado defensor de Brown. En declaraciones a Local 10 News, Eiglarsh describió la propuesta de los fiscales como una que su cliente no podía rechazar. “Le hicieron una oferta que no podía rechazar”, señaló.

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Y agregó que, a pesar de que Brown mantiene su inocencia y confía en que la ley de autodefensa de Florida le habría dado una salida en juicio, el riesgo de una condena de hasta 30 años —con un mínimo obligatorio de 20— inclinó la balanza.

“Esta no fue una decisión fácil. Antonio cree en su inocencia. Cree firmemente en su defensa de autodefensa y en que habría prevalecido en juicio. Pero cuando los fiscales ponen sobre la mesa una oferta que transforma una posible sentencia de décadas en un cargo significativamente reducido y libertad condicional, sencillamente no había forma razonable de rechazarla”, sostuvo Eiglarsh en un comunicado.

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Tras la suspensión de la audiencia, el defensor se mostró frustrado ante los medios: “Es un contratiempo porque es otro mes en el que mi cliente lleva un monitor en el tobillo y no tiene el cierre que todos en este caso quieren”. Aún así señaló que es “cautelosamente optimista” en cuanto a que la jueza terminará aprobando los términos del acuerdo.

La jueza Marisa Tinkler Mendez postergó hasta el 28 de octubre la audiencia del exjugador de la NFL Antonio Brown en Miami (Carl Juste/AP)

Brown disparó dos veces tras una riña en un evento de boxeo en Miami

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 16 de mayo de 2025, durante una velada de boxeo de celebridades en el barrio de Little Haiti, en Miami.

Según una orden de arresto, Brown agarró un arma de fuego de un miembro del personal de seguridad y disparó dos veces contra Zul-Qarnain Kwame Nantambu, un hombre con quien minutos antes había tenido un enfrentamiento físico. Una de las balas rozó el cuello de Nantambu.

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La Policía de Miami intervino en el lugar y se llevó a Brown esposado, aunque no fue imputado de forma inmediata. Los cargos por intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego llegaron meses después, emitidos por la Fiscalía del Estado de Miami-Dade.

Brown había alegado en redes sociales que “actuó en defensa propia ante un intento de robo de sus joyas”. La ley Stand Your Ground de Florida permite el uso de fuerza letal sin obligación de retroceder cuando una persona cree que enfrenta una amenaza de muerte o lesión grave.

Brown fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025 desde Dubái, donde mantiene intereses comerciales, luego de que se emitiera la orden de arresto en junio de ese mismo año. Previamente se había declarado inocente ante el tribunal, recordó AP.

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El caso derivó de una riña en un evento de boxeo en Little Haiti donde Antonio Brown disparó contra Zul-Qarnain Kwame Nantambu (CBS News)

La víctima perdonó a Brown y se negó a cooperar con la fiscalía

Richard Cooper, abogado de Nantambu, calificó el acuerdo de culpabilidad como “justo” y confirmó que su representado perdonó a Brown y no tiene intención de colaborar con la acusación.

El propio Nantambu, presente en los pasillos del tribunal este miércoles, expresó que espera que el acuerdo sirva para que Brown sea “una mejor persona y esté presente para su familia”. “Queremos que obtenga la sanación que necesita”, declaró.

La víctima del disparo perdonó a Antonio Brown y se negó a colaborar con la fiscalía en el proceso judicial (Local 10)

Una carrera de élite marcada por polémicas dentro y fuera del campo

Brown, de 38 años, pasó 12 temporadas en la NFL y fue elegido para el equipo All-Pro en múltiples ocasiones. La mayor parte de su carrera la desarrolló con los Pittsburgh Steelers, equipo con el que acumuló 928 recepciones para más de 12.000 yardas y 88 touchdowns totales, incluidos retornos de despeje y un touchdown como pasador.

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Su última actuación profesional fue con los Tampa Bay Buccaneers en 2021, temporada en la que conquistó el Super Bowl junto al legendario mariscal de campo Tom Brady.

Antonio Brown compitió 12 temporadas en la NFL y ganó el Super Bowl junto a Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers (REUTERS/Shannon Stapleton)

Sin embargo, ese mismo año protagonizó uno de los episodios más insólitos de la liga: durante un partido contra los New York Jets, se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes en medio del campo y abandonó la cancha antes del final del juego. Los Buccaneers lo liberaron días después.

A lo largo de los años, Brown acumuló una serie de problemas legales que incluyeron cargos por agresión a un conductor de mudanzas, múltiples denuncias por violencia doméstica e incumplimiento en el pago de manutención de sus hijos.

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