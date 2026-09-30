Donald Trump celebró la retirada de tropas de Estados Unidos de Irak como una "victoria"

Donald Trump declaró la retirada completa de las tropas de Estados Unidos de Irak como una victoria decisiva tras doce años de misión contra el Estado Islámico. (REUTERS/Annabelle Gordon)

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Donald Trump celebró este miércoles la retirada completa de las tropas estadounidenses de Irak como “una victoria decisiva” para Washington, al cerrar una misión militar que se extendió durante 12 años contra el grupo Estado Islámico (ISIS). El mandatario estadounidense describió la operación como “una excursión muy costosa al infierno” y aseguró que el repliegue se produjo de manera “ordenada”.

Los últimos soldados estadounidenses abandonaron una base aérea en el norte de Irak en el marco de un acuerdo previo entre Bagdad y Washington, con fecha límite fijada para el 30 de septiembre.

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En una publicación en su red social Truth Social, Trump sostuvo: “Este día es una victoria para Estados Unidos, una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre ISIS”. El mandatario vinculó el fin de la misión con la decisión que tomó de poner término a la presencia militar estadounidense en el país árabe.

“Tenía la opción de quedarme o de irme, y sentí que, sin duda, había llegado el momento de que Estados Unidos volviera a casa”, afirmó el presidente. También elogió al jefe de gobierno iraquí al señalar que Irak tiene ahora un primer ministro “maravilloso”.

En su declaración más extensa sobre el trasfondo de la intervención, Trump escribió: “Ha pasado mucho tiempo, con una toma de decisiones muy mala que nos involucró en este pantano en primer lugar, pero pronto, eso será parte de la Historia”. Con esa frase, el mandatario apuntó a las decisiones que en 2003 llevaron a la invasión de Irak para derrocar a Saddam Hussein.

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El Pentágono confirmó la salida de las fuerzas norteamericanas de la base aérea de Irbil y el paso a una relación bilateral de seguridad con Bagdad. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Shane A. Cuomo)

Las declaraciones del presidente llegaron en momentos en que su propia decisión de este año de iniciar la guerra con Irán ha sido comparada con la guerra de Irak por la falta de una misión definida, un conflicto que se aproxima a su séptimo mes.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó en un comunicado que las tropas y el equipamiento estadounidenses completaron una “salida ordenada” de la base aérea de Irbil, en la región kurda semiautónoma del norte de Irak. “Este hito refleja el éxito de una campaña de 12 años que derrotó a ISIS como amenaza militar organizada en Irak y en toda la región”, señaló.

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Parnell agregó que la retirada “también marca una transición de una misión de coalición en tiempos de guerra a un esfuerzo de seguridad liderado por Irak, respaldado por una relación de seguridad bilateral más normal”. El vocero precisó que las fuerzas estadounidenses “continuarán brindando entrenamiento específico y apoyo de inteligencia” a sus socios iraquíes.

El primer ministro iraquí Ali al Zaidi afirmó que el repliegue militar estadounidense marca el inicio de una nueva etapa basada en la soberanía de Irak. (REUTERS/Stringer)

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, presidió la ceremonia de entrega y definió la salida estadounidense como el inicio de “una nueva fase, definida por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y alianzas equilibradas con sus amigos”. El funcionario afirmó que las fuerzas de seguridad iraquíes continuarán el combate contra el Estado Islámico y que el gobierno garantizará que los grupos no estatales dejen de portar armas.

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El repliegue había sido acordado hace dos años entre Bagdad y Washington. Las tropas estadounidenses se habían retirado de bases en la mayoría de las zonas de Irak el año pasado, aunque mantuvieron una presencia reducida de cientos de soldados en la región kurda del norte, cuyas bases sufrieron ataques reiterados desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero.

La retirada se produce en el contexto de la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán, que en ocasiones se ha derramado hacia territorio iraquí, con milicias respaldadas por Teherán disparando contra tropas estadounidenses y ataques de Washington contra los bastiones de esos grupos.

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El Ministerio de Peshmerga del gobierno regional kurdo indicó que la región había enfrentado más de mil ataques con drones y misiles balísticos durante el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán. En un comunicado, el organismo advirtió: “La salida de Estados Unidos de la región del Kurdistán en estas complejas circunstancias regionales, sin la provisión de un sistema de defensa, es motivo de preocupación”.

Los grupos aliados de Irán en Irak, en cambio, celebraron la salida de las tropas estadounidenses. Abu Mujahid al Assaf, funcionario de seguridad de la poderosa milicia Kataib Hezbollah, declaró: “La expulsión de las fuerzas de ocupación, derrotadas, de la tierra de Irak es el comienzo de la plena soberanía”. El funcionario advirtió además a Al Zaidi y a su gobierno que no ejecuten “planes estadounidenses”, y amenazó con que “cualquier gobierno que no trabaje en beneficio del pueblo será derrocado por todos los medios”.

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La Resistencia Islámica en Irak, un grupo paraguas de milicias respaldadas por Irán, afirmó en un comunicado que las negociaciones con el gobierno sobre la regulación de las armas no llegaron a un acuerdo y que no está “sujeta a ningún cronograma o pacto” anunciado por el gobierno o alguna entidad política. El grupo señaló que está abierto a “cualquier diálogo que garantice la soberanía y la dignidad de Irak”.

El gobierno iraquí había vinculado inicialmente la fecha límite del 30 de septiembre para la retirada estadounidense con el desarme de los grupos armados no estatales para esa misma fecha. Sin embargo, mientras un puñado de milicias de menor peso aceptó entregar sus armas, los grupos más poderosos cercanos a Irán rechazaron esa posibilidad o impusieron condiciones que el gobierno difícilmente podría cumplir.

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Al Zaidi terminó por postergar ese plazo. El primer ministro había declarado semanas atrás al diario The New York Times que la fecha límite para el desarme de las milicias se extendió hasta junio de 2027.

Los efectos de la retirada estadounidense podrían no resultar inmediatamente visibles, en particular porque la presencia militar de Estados Unidos ya se había reducido de forma gradual. No obstante, funcionarios de la región kurda de Irak expresaron inquietud por la salida de las tropas, sobre todo por el retiro de los sistemas de defensa aérea estadounidenses.