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Así fue el recorrido del avión de Flydubai con destino Israel que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita

La aeronave Boeing 737 MAX 8 modificó su ruta cerca de las fronteras saudí y jordana, emitió alertas durante el trayecto y llegó al aeropuerto Príncipe Sultan bin Abdulaziz con todos sus pasajeros a salvo

El mapa del sitio web de la ruta del vuelo FDB1073 con el momento en que realiza un giro para desviarse de su rumbo original hacia Israel, sobrevolando territorio cercano a las fronteras de Jordania y Arabia Saudita.
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El FZ1073 había despegado de Dubái rumbo a Tel Aviv y debía aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion. Pero una emergencia en pleno vuelo alteró su trayectoria: descendió bruscamente, cambió varias veces de dirección y finalmente se dirigió hacia Tabuk, en el noroeste saudí.

El vuelo FZ1073 de Flydubai despegó del aeropuerto internacional de Dubái (DXB) con un destino definido: el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv (TLV). La aeronave, un Boeing 737 MAX 8 identificado como A6-FKF, inició el recorrido previsto poco después de las 03:00 UTC de este miércoles, en una ruta que debía llevarla hacia Israel.

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Durante buena parte del trayecto, el avión avanzó hacia su destino mientras mantenía una altitud de crucero de alrededor de 33.000-34.000 pies. Pero aproximadamente dos horas después del despegue, la trayectoria comenzó a cambiar de manera abrupta.

El vuelo FZ1073 de Flydubai aterriza de emergencia en Tabuk tras partir de Dubái hacia Tel Aviv
El vuelo FZ1073 de Flydubai despegó de Dubái con rumbo programado hacia el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Los datos de seguimiento muestran que la aeronave realizó un descenso pronunciado, pasando de unos 33.000 pies a aproximadamente 17.000 en un período muy breve. De acuerdo con los datos de Flightradar24 se estima que el avión perdió cerca de 14.000 pies en menos de 30 segundos. Ese movimiento fue el primer indicio visible de que el recorrido hacia Tel Aviv había dejado de desarrollarse con normalidad.

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El cambio de rumbo

A las 05:31 UTC, según la cronología de Flightradar24, el avión transmitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general. Siete minutos después, a las 05:38, apareció brevemente el 7500, asociado a una situación de interferencia ilícita. Posteriormente volvió a emitir el 7700.

Mientras se sucedían esas señales, la aeronave comenzó a modificar su dirección. El vuelo que originalmente debía continuar hacia Tel Aviv empezó a alejarse de su destino y se internó en una trayectoria que terminaría llevándolo hacia el noroeste de Arabia Saudita.

El dramático video que muestra el interior del avión de Flydubai atacado en pleno vuelo
El dramático video que muestra el interior del avión de Flydubai atacado en pleno vuelo

El avión se encontraba en la zona próxima a la frontera entre Arabia Saudita y Jordania cuando realizó nuevos cambios de dirección. Según los datos de seguimiento, llegó a describir un giro antes de encaminarse definitivamente hacia Tabuk, en territorio saudí.

La diferencia entre la ruta prevista y la que finalmente realizó resulta especialmente visible al observar el recorrido completo: el avión había salido de Dubái para dirigirse hacia Israel, pero terminó haciendo una curva hacia el norte y posteriormente regresó hacia el suroeste, hasta alcanzar Tabuk.

El vuelo FZ1073 aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional Prince Sultan bin Abdulaziz de Tabuk. (REUTERS/Ammar Awad)
El vuelo FZ1073 aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional Prince Sultan bin Abdulaziz de Tabuk. (REUTERS/Ammar Awad)

Durante parte de este proceso se perdió el seguimiento terrestre de la aeronave. La cronología publicada por Flightradar24 indica que a las 06:11 UTC el avión dejó de aparecer en la cobertura terrestre y que posteriormente volvió a ser localizado mediante seguimiento satelital.

Destino Tabuk

El último tramo del recorrido llevó al FZ1073 hacia Tabuk, una ciudad del noroeste de Arabia Saudita situada relativamente cerca de las fronteras con Jordania e Israel.

El aeropuerto internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz recibió finalmente al avión. Según las autoridades aeroportuarias citadas por AP, la aeronave realizó una llamada de emergencia a las 08:44, hora local, y aterrizó aproximadamente una hora después, a las 09:45.

El destino final estaba, por lo tanto, muy lejos del previsto. El vuelo que había partido de Dubái rumbo a Tel Aviv terminó en una ciudad saudí después de atravesar una secuencia de cambios de altitud, señales de emergencia y modificaciones de rumbo.

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