Caso Lindsay Clancy: el juez pospone hasta noviembre la decisión sobre un nuevo juicio

Tras anularse el proceso anterior, la corte evaluará próximamente el futuro legal de la enfermera acusada, mientras la defensa exige anular los cargos y la fiscalía busca silenciar mediáticamente a los abogados. (Fuente: Fox live)

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El juez William Sullivan fijó el 2 de noviembre de 2026 como fecha para una nueva audiencia en la que se debatirán tres mociones clave del caso Lindsay Clancy: una solicitud de desestimación por doble incriminación, una investigación al jurado disidente y una orden de silencio pedida por la fiscalía.

La decisión puso fin este martes a una tensa audiencia de estado en el Tribunal Superior de Plymouth, la primera aparición pública de Clancy desde que el juicio fue declarado nulo el 4 de septiembre. El fiscal del condado, Tim Cruz, no anunció si buscará un nuevo juicio.

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El juez William Sullivan fijó el 2 de noviembre de 2026 para debatir las mociones pendientes en el caso de Lindsay Clancy. (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)

La fiscalía pidió más tiempo y el juez trasladó todo al 2 de noviembre

La defensa, encabezada por los abogados Kevin Reddington y Martin Weinberg, presentó un memorándum de 34 páginas para desestimar los cargos con el argumento de que un nuevo juicio violaría la protección constitucional contra la doble incriminación.

La fiscalía solicitó tiempo adicional para responder, con el argumento de que recibió el documento recién a finales de la semana pasada. El juez aceptó el argumento. “Estoy intentando avanzar lo más rápido posible”, dijo Sullivan durante la audiencia, según CBS Boston.

La defensa solicitó la desestimación de los cargos al considerar que un nuevo juicio violaría la protección contra la doble incriminación. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Sullivan también trasladó al 2 de noviembre la moción para investigar al único jurado disidente. Ambas partes habían acordado postergar ese punto como cortesía profesional hacia la abogada local Heather O’Connor, recién incorporada para representar al jurado ante el tribunal.

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O’Connor aún no había tenido acceso a los documentos bajo resguardo judicial, según Fox News. “Esa moción aborda muchas cuestiones que necesitamos resolver cuanto antes”, subrayó el juez.

La fiscalía pidió prohibir las declaraciones extrajudiciales a los medios para evitar la divulgación de detalles sobre los miembros del jurado. (REUTERS/CJ Gunther)

La orden de silencio quedó pendiente en medio de una guerra de declaraciones

La fiscalía presentó el lunes una moción para prohibir declaraciones extrajudiciales a los medios —conocida como gag order—, con el argumento de que Reddington pasó semanas hablando públicamente sobre el estado anímico de la acusada, el desempeño de los testigos y los detalles del jurado disidente.

La moción señala que el 3 de septiembre Reddington se refirió al disidente en masculino durante una conferencia de prensa, lo que permitió su identificación entre los tres hombres del panel.

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La defensa sostuvo que la acusada sufrió un episodio psicótico severo derivado de una depresión posparto y el consumo de psicofármacos. (REUTERS/CJ Gunther)

“Lo que ha estado sucediendo con este caso fuera de esta sala ha tenido un efecto disuasorio sobre si un jurado querría siquiera participar en un juicio en este estado”, declaró la fiscal Jennifer Sprague, según CBS Boston. El juez Sullivan no resolvió la cuestión y la difirió también al 2 de noviembre por las cuestiones constitucionales que plantea.

Por su parte, el abogado defensor Martin Weinberg presentó una moción para que las notas del jurado y las transcripciones de las conversaciones privadas durante las deliberaciones no queden bajo resguardo judicial, con el argumento de que esos documentos son necesarios para sostener la moción de doble incriminación.

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La fiscal se opuso en defensa del derecho a la privacidad del panel. Sullivan tomó esa moción bajo consideración sin pronunciarse. En paralelo, el canal de televisión WBZ-TV y la empresa de medios Boston Globe Media Partners presentaron una moción judicial para oponerse a la orden de silencio solicitada por la fiscalía, según CBS Boston.

Reddington cuestionó la investigación policial y pidió que se declare a Clancy inocente

Durante los alegatos, Reddington solicitó al juez que revocara el juicio nulo y declarara a su clienta no culpable, con el argumento de que la admisión de los hechos no equivale a responsabilidad penal. Atacó la calidad de la investigación: “No hubo ni siquiera una investigación horrorosa; no hubo ninguna investigación”, afirmó, según CBS Boston.

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Señaló que Clancy no tiene memoria de los hechos y que debió ser informada por la policía al despertar del coma. “¿Por qué esta mujer, que según las pruebas era clara e inequívocamente enfermera, madre y amiga, no hizo nada malo en su vida... por qué mataría a esos tres niños?”, preguntó ante el tribunal.

Michael y Paula Musgrove, padres de Lindsay Clancy, llegan al tribunal antes de la comparecencia de Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts cuyo juicio por cargos de asesinato por la muerte de sus tres hijos terminó en un juicio nulo a principios de este mes, en Plymouth, Massachusetts, EE. UU., 29 de septiembre de 2026. REUTERS/CJ Gunther

La fiscal Shanan Buckingham rechazó los planteos y calificó de “risible” el argumento de insuficiencia de pruebas, al recordar que durante el juicio la defensa solo formuló objeciones puntuales pero nunca cuestionó el volumen de evidencia.

“La ley es clara: no todo acusado con una enfermedad mental carece de responsabilidad penal”, sostuvo, según CBS Boston. Aclaró que la acusación no disputa que Clancy tenía problemas de salud mental antes de los hechos, pero sí que eso la eximiera de responsabilidad penal. Sullivan tomó la moción de veredicto de no culpabilidad bajo consideración sin pronunciarse.

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El jurado disidente sostuvo que no tuvo ninguna duda

El jurado disidente, identificado ante el tribunal como Jurado Doe y reconocido públicamente por su abogado como Michael Desronvil, de 48 años, emitió un comunicado tras el juicio nulo en el que rechazó las versiones de sus compañeros.

“No tuve ninguna duda. Basándome en toda la evidencia física, los testigos clave y lo que presentó la fiscalía, pensé que era prueba suficiente de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo planeó”, declaró en un texto publicado por su abogado, Edward Paltzik, según The New York Times.

El único jurado disidente afirmó que existía evidencia suficiente para demostrar la responsabilidad penal de la acusada. (Facebook/Elizabeth K)

La jurada Paula Devlin confirmó a CBS Mornings que el panel quedó dividido 11 a 1 a favor de declarar a Clancy no penalmente responsable. Otro jurado, Nick Dargie, estimó que si el juicio se repitiera en iguales condiciones, el resultado sería de no culpabilidad nueve de cada diez veces, según CNN.

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Qué se le imputa a Clancy y cuál es el argumento de la defensa

Clancy, enfermera obstétrica de 35 años al momento de los hechos, está acusada de asesinar a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en el domicilio familiar de Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023.

La defensa no niega los hechos, pero argumenta que actuó bajo un episodio psicótico severo vinculado a una depresión posparto y a un trastorno bipolar no diagnosticado, agravado por la combinación de 13 medicamentos distintos recetados desde septiembre de 2022.

El psiquiatra forense Phillip Resnick declaró durante el juicio que Clancy estaba “francamente psicótica” ese día. Tras los crímenes, intentó quitarse la vida arrojándose desde una ventana, lo que le causó una parálisis parcial.

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La fiscalía rebate esa lectura: el análisis toxicológico del perito Justin Brower indicó que solo los niveles de quetiapina —un medicamento utilizado para tratar la esquizofrenia y, en dosis bajas, el insomnio— estaban levemente elevados al momento de la hospitalización, sin alcanzar concentraciones tóxicas, según reprodujo The Guardian.

Clancy permanece internada en el Hospital Tewksbury, de gestión estatal.

La próxima audiencia está fijada para el 2 de noviembre de 2026, fecha en la que Sullivan pidió a ambas partes llegar con sus agendas para discutir una fecha de juicio. El propio Reddington aclaró ante el tribunal que no tiene disponibilidad para un nuevo juicio antes de junio de 2027.