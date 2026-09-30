Elizabeth Holmes, presa por el fraude millonario de Theranos, afirma su inocencia para volver con su familia: “Fui silenciada”

Elizabeth Holmes rompió el silencio desde la prisión federal para afirmar que busca probar su inocencia tras su condena por fraude. (REUTERS/Adrees Latif)

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La exfundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, encarcelada por el fraude más resonante de Silicon Valley, rompió el silencio con un mensaje en redes sociales. Su traslado a una casa de transición está previsto para 2027, aunque su liberación definitiva no se espera antes del 22 de febrero de 2030.

Desde la prisión federal donde cumple su condena, la exmagnate publicó un mensaje en su cuenta de X: “Fui silenciada durante mucho tiempo. Y luego encarcelada. Estoy luchando para probar mi inocencia y volver a casa con mis bebés y el amor de mi vida”, escribió Holmes. “Llevo 1.216 días y noches interminables encarcelada”, agregó. “Billy (su pareja) es una de las personas que lleva esa responsabilidad por mí. Lucha ferozmente por mí y por nuestra familia. Lo amo más allá del espacio y el tiempo.”

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Un mensaje atribuido a Elizabeth Holmes en redes sociales aborda su condena en prisión y defiende su inocencia. (@ElizabethHolmes)

Holmes, condenada en 2022 por fraude a inversores, cumple su pena en el Federal Prison Camp Bryan, un establecimiento de mínima seguridad para mujeres ubicado en Texas.

La publicación también incluye una aclaración sobre el manejo de su cuenta en redes sociales. Holmes señala que, durante los días que lleva detenida, allegados suyos se encargaron de administrar el perfil. A partir de ahora, dice, identificará sus propias publicaciones con las iniciales “EAH”.

“Las publicaciones sin esa firma son del equipo que gestiona esta cuenta”, aclaró. La exfundadora de Theranos afirma que busca “exponer la verdad y desafiar percepciones profundamente arraigadas”, aunque sus declaraciones de inocencia no tienen respaldo judicial.

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Holmes cerró su mensaje con una cita del Evangelio: “La verdad os hará libres” (Juan 8:32).

Qué fue Theranos y por qué Holmes fue condenada por fraude

Holmes dejó la Universidad de Stanford a los 19 años para fundar Theranos con una promesa que sacudió el mundo de la salud: realizar hasta 240 análisis clínicos con una sola gota de sangre, a menor costo y con resultados más rápidos que los métodos convencionales. La propuesta atrajo cerca de USD 945 millones en financiación y llevó a la empresa a una valuación de USD 9.000 millones. Holmes llegó a ser comparada con Steve Jobs y su figura encabezó portadas de revistas de negocios en todo el mundo.

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Theranos prometía realizar cientos de análisis clínicos con una sola gota de sangre y captó cerca de 945 millones de dólares en financiación. (Foto AP /Jeff Chiu)

El edificio se derrumbó en 2015, cuando una investigación de The Wall Street Journal reveló que Theranos solo realizaba con su tecnología propia una fracción de los cientos de análisis que ofrecía. El resto se procesaba con equipos convencionales de terceras empresas, y las muestras de sangre se diluían —lo que afectaba la precisión de los resultados—.

La compañía se disolvió en septiembre de 2018. Ese año, Holmes y el expresidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron imputados por fraude electrónico y conspiración. Ambos se declararon no culpables.

La condena de Holmes: 11 años de prisión reducidos a 10 años y tres meses

Tras un juicio de casi cuatro meses, un jurado declaró culpable a Holmes el 3 de enero de 2022 de un cargo de conspiración para defraudar a inversores y tres cargos de fraude electrónico sobre inversores individuales, por transferencias que sumaron más de USD 140 millones. El jurado la absolvió de los cargos relacionados con pacientes.

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El 18 de noviembre de ese año, el juez federal Edward Davila fijó una pena de 11 años y tres meses de prisión, según consta en el comunicado oficial de la Fiscalía federal del Distrito Norte de California. Holmes ingresó al Federal Prison Camp Bryan en mayo de 2023.

La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, levanta pesas en el gimnasio del campo penitenciario federal de Bryan, Texas, EE. UU., el 4 de agosto de 2025. REUTERS/Adrees Latif

“Durante casi una década, Elizabeth Holmes fabricó y difundió elaboradas falsedades para atraer a una legión de inversores y su engaño causó la pérdida de cientos de millones de dólares”, declaró en ese momento la fiscal federal Stephanie M. Hinds. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó tres años de supervisión posterior a su liberación y una restitución de USD 452 millones a las víctimas del fraude.

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A comienzos de 2026, el juez federal Edward Davila redujo la condena a 10 años y tres meses —de 135 a 123 meses— como resultado de un cambio retroactivo en las pautas federales de sentencia y de créditos de tiempo obtenidos bajo la First Step Act, una ley federal de reforma penitenciaria que permite reducir condenas mediante programas de rehabilitación y buena conducta.

“Esta reducción no disminuye la enormidad de los crímenes de Holmes”, escribió Davila en la resolución, según informó ABC News. La fecha de liberación definitiva permanece fijada para el 22 de febrero de 2030, momento en que Holmes residirá en Austin, Texas, bajo supervisión de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos.

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El traslado a una casa de transición previsto para agosto de 2027

Antes de su liberación definitiva, Holmes tiene aprobado su traslado al Austin Transitional Center, en Del Valle, Texas, para el 23 de agosto de 2027. La Oficina Federal de Prisiones (BOP) notificó el traslado a las víctimas de su condena mediante cartas a las que tuvo acceso The New York Times.

La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, observa mientras se ejercita en la pista del campo penitenciario federal de Bryan, Texas, EE. UU., el 2 de agosto de 2025. REUTERS/Adrees Latif

Los centros de reinserción residencial —también llamados casas de transición o halfway houses— son establecimientos con supervisión estatal destinados a personas próximas a recuperar la libertad. Según la BOP, pueden ofrecer asistencia para la búsqueda de empleo y orientación financiera. El traslado no implica una liberación anticipada ni modifica la fecha oficial de excarcelación.

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El documental de Nathan Fielder sobre los días previos al ingreso de Holmes en prisión

El mensaje de Holmes llega días antes del estreno de You Can See Everything, un documental producido por Nathan Fielder que registra los 34 días que la exempresaria pasó en libertad antes de ingresar a prisión. Fielder convivió con Holmes y su familia durante ese período y mantuvo contacto con ella durante los tres años posteriores. El filme, de tres horas de duración, tiene previsto su estreno comercial en octubre.

El próximo paso conocido en la situación penitenciaria de Holmes es su traslado al Austin Transitional Center, programado para agosto de 2027.