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De Roxana Zal a Patty Duke: los 10 actores más jóvenes en ganar un Emmy

El listado abarca cinco décadas y media de premios televisivos y muestra cómo unos pocos días pueden modificar la ubicación de los vencedores

Mariska Hargitay conducirá la edición 78 de los Premios Emmy desde el Peacock Theater de Los Ángeles
People elaboró un ranking de diez intérpretes que ganaron un Emmy antes de los 24 años con un criterio que mide la edad exacta hasta los días cumplidos
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Diez intérpretes ganaron un Emmy antes de cumplir 24 años, según una selección de People. El ranking considera la edad exacta de cada ganador al recibir la estatuilla, incluidos los días desde su último cumpleaños.

Ese criterio ordena los casos con la misma edad en años y evita que el cálculo se limite a los años cumplidos.

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10. Patty Duke ganó el Emmy a los 23 años por My Sweet Charlie

Una mujer de cabello claro sostiene con la mano izquierda una estatuilla dorada sobre una base negra
Patty Duke ganó el Emmy en 1970 a los 23 años por My Sweet Charlie y ya había sido nominada por The Patty Duke Show. (YouTube/@televisionacad)

Patty Duke ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por The Miracle Worker a los 16 años y fue a esa misma edad que comenzó a protagonizar The Patty Duke Show, la serie de televisión que llevó su nombre y por la cual recibió una nominación al Emmy en 1964.

Más tarde, a los 23 años, consolidó su éxito al ganar su primer premio Emmy por la película para televisión My Sweet Charlie, manteniendo una carrera activa y destacada hasta su fallecimiento en 2016.

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9. Susan Saint James tenía 22 años y 298 días al obtener el premio

Una mujer de cabello corto con chaqueta negra y camiseta roja sonríe frente a unas puertas de madera en un plató
Susan Saint James obtuvo su primer Emmy a los 22 años y 298 días por The Name of the Game y luego sumó siete nominaciones más. (YouTube/@SaturdayNightLive)

Ganó su primer Emmy por interpretar a Peggy Maxwell en la serie de NBC The Name of the Game, emitida entre 1968 y 1971, siendo que recibió la candidatura y el premio en 1969 por una actuación de reparto. Luego reunió siete nominaciones más por títulos como McMillan & Wife y Kate & Allie.

8. Barbara Anderson recibió el Emmy con 22 años y 174 días

Una mujer con gorro azul y prendas rojas sostiene una bandera de Estados Unidos y realiza un saludo frente a un muro de globos
Barbara Anderson recibió el Emmy a los 22 años y 174 días por Ironside y fue 124 días más joven que Susan Saint James al ganar el premio. (YouTube:@ClassicHotties)

Obtuvo el Emmy por su actuación de reparto dramática en Ironside, la serie policial de NBC. Fue 124 días más joven que Susan Saint James al recibir el reconocimiento. Vale destacar que volvió a ser nominada en 1969 y 1970, y que también actuó en Wonder Woman, The Love Boat y Hawaii Five-O.

7. Jharrel Jerome se impuso a los 21 años y 348 días

Jharrel Jerome ganó el Emmy en 2019 a los 21 años y 348 días por When They See Us, centrada en el caso de los Cinco de Central Park. (REUTERS/Mike Blake)
Jharrel Jerome ganó el Emmy en 2019 a los 21 años y 348 días por When They See Us, centrada en el caso de los Cinco de Central Park. (REUTERS/Mike Blake)

En 2019 recibió el Emmy a mejor actor principal en una serie limitada o película por encarnar a Korey Wise en When They See Us, sobre el caso de los Cinco de Central Park. Durante el discurso recordó su vínculo con el Bronx. Algunos de sus trabajos más notables fueron: Moonlight, Mr. Mercedes y Spider-Man: Across the Spider-Verse.

6. Richard Thomas fue ganador a los 21 años y 341 días

Un hombre joven vestido con esmoquin sostiene una estatuilla dorada en la mano derecha frente a dos micrófonos sobre un fondo brillante
Richard Thomas ganó el Emmy a los 21 años y 341 días por interpretar a John-Boy Walton en The Waltons. (YouTube:@televisionacad)

Ganó el Emmy por interpretar a John-Boy Walton en The Waltons. Fue siete días más joven que Jharrel Jerome, por eso ocupa una posición superior entre los ganadores de 21 años. El actor fue nominado otra vez al año siguiente y siguió su recorrido con papeles en IT, Wonder Boys, The Americans y Ozark.

5. Anthony Murphy obtuvo el Emmy a los 17 años

Primer plano de un niño con abrigo café y moño negro al cuello sobre un fondo de madera
Anthony Murphy obtuvo el Emmy a los 17 años por Tom Brown’s Schooldays y esa fue su única actuación profesional antes de dedicarse a la abogacía y la pintura (YouTube/@richardholmes)

Ganó el Emmy de 1973 por una actuación principal individual. Interpretó al personaje central de Tom Brown’s Schooldays, producción de Masterpiece Theatre basada en la novela que Thomas Hughes publicó en 1857. Según el artículo, esa fue su única actuación profesional. Más tarde ejerció como abogado y se dedicó a la pintura.

4. Scott Jacoby consiguió el reconocimiento a los 16 años

Un joven de cabello rizado con anteojos de marco rojo y manchas en el rostro se encuentra frente a unos visillos claros
Scott Jacoby consiguió el Emmy a los 16 años por That Certain Summer, una película para televisión que abordó la homosexualidad (YouTube:@warnerbrosclassics)

Ganó el Emmy por su actuación de reparto dramático en la película para televisión That Certain Summer, estrenada en 1972 y protagonizada también por Martin Sheen y Hal Holbrook. La nota recogió que fue una de las primeras producciones televisivas en abordar la homosexualidad con una mirada comprensiva. Después participó en The Golden Girls y dejó la actuación en 1991.

3. Owen Cooper ganó a los 15 años y 283 días por Adolescence

Owen Cooper ingresó al ranking al ganar el Emmy en 2025 a los 15 años y 283 días por Adolescence, de Netflix, y se convirtió en el más joven de su categoría. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)
Owen Cooper ingresó al ranking al ganar el Emmy en 2025 a los 15 años y 283 días por Adolescence, de Netflix, y se convirtió en el más joven de su categoría. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

En 2025 obtuvo la estatuilla a mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película por el papel de Jamie Miller. Se convirtió en el ganador más joven de esa categoría. En su discurso calificó la experiencia de surrealista y aludió a sus primeras clases de actuación.

2. Kristy McNichol ganó el día de su cumpleaños número 15

Un joven de cabello castaño y camisa oscura sostiene un trofeo dorado con ambas manos mientras sonríe
Kristy McNichol recibió el Emmy de 1977 el día de su cumpleaños número 15 por su papel de Letitia Buddy Lawrence en Family (YouTube:@televisionacad)

Obtuvo el Emmy de 1977 por interpretar a Letitia Buddy Lawrence en el drama Family. Fue 283 días más joven que Owen Cooper al recibir el premio. McNichol volvió a ganar por el mismo personaje en 1979 y más tarde integró el elenco de Empty Nest.

1. Roxana Zal mantiene el récord con 14 años

Retrato de una joven con suéter naranja, camisa a cuadros y cabello largo mirando hacia el frente en una habitación
Roxana Zal mantiene el récord como la ganadora más joven de un Emmy al recibirlo a los 14 años por Something About Amelia (YouTube/@robatsea2009)

Conserva el récord como la ganadora más joven de un Emmy. Fue distinguida en 1984 como actriz de reparto en una serie limitada o especial por interpretar a Amelia Bennett en Something About Amelia.

La película para televisión abordó el incesto. Después de su etapa como actriz, Zal se dedicó al diseño de moda y creó la marca GoldDust Dresses.

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