Un exjefe de Metrolink demandó a la agencia y denunció fallas que habrían puesto a los pasajeros en riesgo

Donald Filippi, exdirector de operaciones de Metrolink, demandó al servicio ferroviario y denunció que fue despedido tras advertir sobre equipos inseguros y fallas de mantenimiento (Tripadvisor)

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Donald Filippi, exdirector de operaciones de Metrolink, demandó al servicio ferroviario y afirmó que fue despedido tras advertir sobre equipos inseguros, escasez de materiales y prácticas de mantenimiento deficientes.

Según sostiene, esas fallas expusieron a los pasajeros a choques, averías y largos períodos de encierro en túneles.

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La acción fue presentada el martes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, informó Los Angeles Times. Filippi reclama una compensación no especificada, la restitución en su cargo, salarios atrasados y un juicio por jurado.

Metrolink presta servicio en los condados de Los Ángeles, Orange y otros cuatro del sur de California. Transporta a más de 23.000 pasajeros diarios en días laborables y a un promedio de unos 235.000 viajeros durante los fines de semana. Su presupuesto operativo supera los USD 350 millones.

Filippi aseguró que comunicó repetidamente sus inquietudes al director ejecutivo Darren Kettle. Entre sus objeciones mencionó el uso de material ferroviario que consideraba peligroso y decisiones que, a su juicio, incumplían requisitos estatales y federales.

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La demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles reclama contra Metrolink una compensación, la restitución en el cargo, salarios atrasados y un juicio por jurado (CBS LA)

También afirmó que se negó a acatar instrucciones que podían poner en riesgo a los usuarios. Según su presentación judicial, Kettle minimizó esos riesgos o los desestimó.

Metrolink no hizo comentarios sobre el litigio. Antes de presentar esta demanda, Filippi había reclamado contra la Southern California Regional Rail Authority, operadora de Metrolink, por presuntas represalias.

El administrador de reclamos de la autoridad rechazó el pedido tras concluir que Filippi no lo había presentado de buena fe ni con una causa razonable.

Las denuncias sobre el mantenimiento de la flota

La demanda atribuye varios incidentes al mantenimiento inadecuado de una flota envejecida. Filippi sostiene que Metrolink suele sustituir equipos averiados con piezas usadas de otros trenes, una práctica que, según plantea, eleva los riesgos de seguridad y deja fuera de servicio a las unidades despojadas de sus componentes.

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El exdirector consideró que las piezas rotas debían reemplazarse por repuestos nuevos y que la empresa debía identificar la causa de cada falla.

Metrolink opera en el sur de California, transporta a más de 23.000 pasajeros diarios en días laborables y maneja un presupuesto operativo de más de USD 350 millones (Metrolink)

También cuestionó que el intercambio de componentes entre trenes se hubiera convertido en una práctica habitual y acusó al servicio de no garantizar un mantenimiento adecuado.

La flota cuenta con 61 locomotoras, de las cuales 15 no habían sido reacondicionadas desde que comenzaron a operar a principios de los años 2000. El fabricante recomienda realizar ese proceso cada 15 a 30 años, de acuerdo con la demanda.

Los incidentes que menciona la demanda

En octubre de 2025, un tren de Metrolink chocó con otro cerca de Union Station y dejó varios heridos. La acción judicial atribuye el accidente a la falla de una válvula de aire y afirma que Kettle se negó a aprobar una reparación posterior porque habría provocado demoras en la estación.

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Durante la primavera, otro tren que transportaba a cientos de pasajeros quedó detenido dentro de un túnel tras una falla en un colector de combustible.

Los viajeros esperaron más de una hora hasta que una segunda formación remolcó el convoy averiado. Según la demanda, el tren detenido no tenía iluminación ni aire acondicionado, y sus ventanas no podían abrirse. Los pasajeros permanecieron sin ventilación durante cerca de una hora en condiciones de calor extremo.

Filippi sostuvo que alertó al director ejecutivo Darren Kettle sobre material ferroviario peligroso y decisiones que, según su planteo, incumplían requisitos estatales y federales (CEO Magazine)

Meses después, en julio, otro tren perdió potencia y se averió dentro de un túnel en Anaheim Hills. Varios pasajeros recibieron atención por agotamiento causado por el calor.

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Las diferencias con Kettle por seguridad y presupuesto

Filippi expuso sus reparos ante el equipo ejecutivo de la agencia antes del incidente de primavera y volvió a plantearlos por correo electrónico después de esa avería.

Registros revisados por Los Angeles Times indican que esas advertencias precedieron al aumento de las tensiones entre el exdirector y Kettle por diferencias sobre las operaciones y el presupuesto.

En enero de 2024, Filippi aseguró que Kettle le ordenó reanudar el servicio tras un deslizamiento de tierra que afectó una vía en San Clemente.

La Comisión de Servicios Públicos de California había indicado que Metrolink no debía operar en esa zona sin introducir determinadas modificaciones.

El entonces director de operaciones se negó a autorizar la circulación de trenes. En su demanda sostuvo que operar por un sector que la comisión había considerado inseguro implicaba riesgo de descarrilamiento y de pérdida de vidas, y afirmó que Kettle expresó una “clara molestia y frustración”.

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La demanda afirma que el mantenimiento de la flota de Metrolink depende del uso de piezas usadas de otros trenes y cuestiona la falta de reacondicionamiento de parte de sus 61 locomotoras (INIT)

El exejecutivo también acusó a Kettle y al entonces director financiero de recortar alrededor de USD 3 millones del presupuesto de Metrolink.

Según su reclamo, esa reducción afectó los fondos destinados al contratista responsable del mantenimiento. Filippi protestó por el ajuste y luego, según afirma, Kettle y el director financiero lo responsabilizaron de administrar mal ese contrato.

Fue despedido en junio sin una advertencia previa y recibió como explicación que Metrolink había “decidido tomar una dirección diferente”.

El pedido de restitución y la advertencia final

El exdirector trabajó antes para Union Pacific Railroad, la Comisión de Servicios Públicos de California y el North County Transit District de San Diego.

Ingresó a Metrolink en 2018. Filippi solicita una compensación no especificada por daños generales y sufrimiento emocional, la restitución en su cargo, salarios atrasados y un juicio por jurado.

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“La cuenta regresiva está en marcha y, si nadie hace algo sobre la situación actual, algo podría pasar”, advirtió Filippi. “Alguien podría resultar herido, o algo peor”.

Metrolink aplicó recortes de servicio a comienzos de este año por déficits presupuestarios, problemas mecánicos y limitaciones en el suministro de repuestos.