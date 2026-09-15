Estados Unidos

Estados Unidos capturó en Venezuela a uno de los delincuentes más buscados por el FBI, acusado de financiar al Tren de Aragua

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, estaba solicitado por una investigación sobre una red que manipulaba cajeros automáticos para extraer dinero de bancos y posteriormente ocultar el origen de los fondos

Cartel de búsqueda del FBI con el nombre de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, sus cargos delictivos y tres fotografías de su rostro
El FBI anunció la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.
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El FBI anunció este martes la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, uno de los diez fugitivos más buscados por la agencia, acusado de encabezar una red internacional que obtenía millones de dólares mediante ataques informáticos contra cajeros automáticos y destinaba parte de esos fondos a financiar al Tren de Aragua. El venezolano llevaba años prófugo y será trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos ante la Justicia federal.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el arresto durante una audiencia ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. El funcionario explicó que la detención se produjo el pasado fin de semana en Venezuela y corrigió al presidente del comité, el senador republicano Chuck Grassley, quien había señalado que la agencia había localizado a nueve de los diez fugitivos de su lista de máxima prioridad.

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Estoy orgulloso de anunciar hoy, y odio tener que corregirlo, que no hemos capturado a nueve de los diez individuos más buscados de nuestra lista. Hemos capturado a diez”, declaró Patel durante la sesión.

El director del FBI agregó que Canelón Aguirre llevaba años evadiendo a las autoridades estadounidenses.

Capturamos a un delincuente allí abajo, en Venezuela, que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo. Ha sido capturado, detenido y está camino de regreso a los Estados Unidos de América”, afirmó.

Kash Patel afirmó ante el Senado que el arresto de Canelón Aguirre completó la captura de los diez fugitivos más buscados del FBI. (REUTERS/Evan Vucci)
Kash Patel afirmó ante el Senado que el arresto de Canelón Aguirre completó la captura de los diez fugitivos más buscados del FBI. (REUTERS/Evan Vucci)

Durante la audiencia en el Senado, Patel presentó la captura como el último arresto necesario para completar la lista de diez fugitivos más buscados del FBI durante el actual período presidencial.

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Eso es diez de diez. Nadie en la historia del FBI ha hecho eso”, afirmó el director.

El funcionario también sostuvo que la agencia había detenido a más del doble de fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados durante la administración anterior y señaló otros operativos contra delincuentes financieros.

Canelón Aguirre había sido incorporado el 12 de marzo de 2026 al listado de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. Su inclusión marcó un precedente para la agencia: fue el primer ciberdelincuente incluido en esa nómina desde su creación.

La investigación federal sostiene que el venezolano dirigía una estructura que enviaba operadores a Estados Unidos para atacar cajeros automáticos y retirar grandes cantidades de efectivo. El procedimiento utilizado era conocido como “ATM jackpotting”, una modalidad de ciberdelincuencia en la que se emplean programas maliciosos para interferir con los sistemas de los cajeros y provocar la entrega de dinero sin una transacción autorizada.

Las autoridades sitúan el inicio de la operación, al menos, en enero de 2024. De acuerdo con la investigación, los integrantes de la red no se limitaban a sustraer el efectivo: posteriormente recurrían a mecanismos destinados a lavar los fondos y dificultar que los investigadores determinaran su procedencia.

Retrato de frente de un hombre con cabello corto canoso, barba corta y camiseta negra sobre fondo blanco
Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue el primer ciberdelincuente incorporado a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

El Departamento de Justicia estadounidense indicó que el caso alcanzó una dimensión mayor de la inicialmente atribuida a Canelón Aguirre. En diciembre de 2025, fiscales federales de Nebraska acusaron a 54 personas por su presunta participación en una conspiración internacional relacionada con ataques de “jackpotting”. Para enero de 2026, la cantidad de acusados en investigaciones relacionadas había ascendido a 87.

Dentro de ese entramado también fueron procesados otros ciudadanos venezolanos. En junio, dos hombres recibieron condenas de 78 meses de prisión por su participación en operaciones que utilizaban software malicioso para provocar la extracción no autorizada de efectivo desde cajeros automáticos.

Según la investigación estadounidense, los recursos obtenidos mediante las operaciones contra instituciones financieras eran utilizados para respaldar al Tren de Aragua, que extendió sus actividades a otros países de América Latina y Estados Unidos.

El caso también derivó en cargos relacionados con terrorismo. Canelón Aguirre enfrenta acusaciones por conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario, daños intencionales contra sistemas informáticos protegidos y lavado de dinero. También fue acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que parte de los fondos obtenidos en los ataques informáticos financiaba al Tren de Aragua.
Las autoridades de Estados Unidos sostienen que parte de los fondos obtenidos en los ataques informáticos financiaba al Tren de Aragua.

La orden de arresto federal fue emitida el 9 de diciembre de 2025 por un tribunal del Distrito de Nebraska, en Omaha. Meses después, el FBI incluyó al venezolano entre sus principales objetivos internacionales y ofreció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera localizarlo y llevarlo ante la Justicia.

El FBI había advertido que Canelón Aguirre era considerado peligroso y solicitó que cualquier persona que conociera información sobre su paradero se comunicara con las autoridades. Su búsqueda se extendió hasta su localización en Venezuela, donde finalmente fue detenido.

La designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos en febrero de 2025 añadió una dimensión adicional a la investigación. Desde entonces, las autoridades estadounidenses han utilizado cargos vinculados con el apoyo material a organizaciones terroristas en procesos relacionados con estructuras asociadas al grupo criminal.

La detención de Canelón Aguirre completa ahora el traslado de uno de los principales objetivos internacionales del FBI para que enfrente en Estados Unidos las acusaciones formuladas en su contra.

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