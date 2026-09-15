Estados Unidos

La FDA retiró seis jabones de manos vendidos en 15 estados por posible contaminación bacteriana: cuáles son

La agencia sanitaria pidió revisar seis artículos de higiene distribuidos mediante supermercados y comercios minoristas, luego de detectar microorganismos que podrían provocar infecciones, especialmente entre personas vulnerables

Manos con espuma de jabón bajo un grifo sobre un lavabo blanco, junto a un dispensador de jabón y una carpeta con la insignia de la FDA.
La FDA clasificó el retiro de seis jabones de manos distribuidos en 15 estados, incluido Nueva York, por una posible contaminación bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó el 11 de septiembre el retiro de seis jabones de manos distribuidos en 15 estados, incluido Nueva York, por una posible contaminación bacteriana que puede causar consecuencias temporales o médicamente reversibles.

La medida, iniciada por Intercon Chemical Company, con sede en St. Louis, Missouri, alcanza presentaciones comerciales y envases de uso doméstico que pudieron llegar a hogares a través de supermercados.

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Una encuesta de la NFID de 2025 mostró que uno de cada cinco adultos de Estados Unidos admitió no lavarse las manos. El sondeo también indicó que 48% de los adultos olvida lavarse las manos o decide no hacerlo después de visitar supermercados, restaurantes o centros de atención médica.

El retiro comprende envíos a 20 compañías: 19 mayoristas y un minorista. Los productos circularon en 15 estados, incluido Nueva York: California, Georgia, Illinois, Iowa, Maryland, Mississippi, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin.

Manos con guantes azules usan una lupa para examinar una placa de Petri junto a un frasco de jabón transparente sobre una mesa metálica.
Intercon Chemical Company inició la medida sobre presentaciones comerciales y envases de uso doméstico que pudieron llegar a hogares a través de supermercados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA señaló que dos de las fórmulas podrían contener especies de Pseudomonas y Serratia, entre ellas Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcescens.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que P. aeruginosa está presente en el suelo y el agua, y puede provocar infecciones en la sangre, los pulmones y las vías urinarias, con frecuencia en ámbitos de atención médica.

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La Cleveland Clinic explica que S. marcescens también se encuentra en el ambiente y que las infecciones asociadas a esta bacteria son habituales en hospitales y centros de cuidados prolongados.

La advertencia no implica que todas las personas que hayan usado estos jabones enfermarán, pero los consumidores deben comprobar la marca, el tamaño, el código UPC, el lote y la fecha de consumo preferente antes de volver a utilizarlos.

Cuáles son los seis jabones y lotes incluidos en el retiro

El producto Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de aproximadamente 849 ml (28,7 oz), tiene el UPC 789745002981 y los lotes AF97312, 26-01001 y 26-01803, con fechas 01/12/2028, 03/13/2028 y 03/28.

Una mano alcanza una botella de jabón líquido en un estante con una cinta amarilla que dice «PRECAUCIÓN ÁREA DE INSPECCIÓN».
El retiro de jabones alcanzó envíos a 20 compañías, con distribución en estados como California, Texas, Pensilvania y Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se retiraron 693 cajas por la posible presencia de Pseudomonas aeruginosa, P. putida, P. monteilii, Serratia marcescens y S. nematodiphila.

Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 1.000 ml, lleva el UPC 789745002615 y los lotes 26-01001 y 26-01803, con fechas 03/13/28 y 03/28. El retiro abarca 143 cajas y responde a la misma posible contaminación bacteriana.

Summit 150 Foaming Hand Soap, de aproximadamente 849 ml (28,7 oz), figura con UPC 810080570030, lotes BF97303, BF97304 y BF97305, y fechas 02/03/2028, 02/04/2028 y 02/05/2028. La medida alcanza 1.040 cajas.

El jabón Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent, de un litro (33,8 oz), corresponde al UPC 810080570405, lote 26-03091 y fecha 05/28. Fueron retiradas 225 cajas por una posible contaminación bacteriana.

Una mano con guante apunta un escáner al código de barras y número de lote impresos en una caja de jabón líquido espumoso.
Los consumidores deben verificar la marca, el tamaño, el código UPC, el lote y la fecha de consumo preferente antes de volver a usar los jabones retirados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos fórmulas Laura Lynn están vinculadas con la distribución de Ingles Markets. Algunas unidades pudieron haber sido vendidas directamente a hogares, además de destinarse a oficinas, centros médicos o espacios públicos.

Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap, de aproximadamente 237 ml (8 oz), tiene el UPC 086854074305, lotes C3576 y 26-01804, y fechas 11/05/26 y 03/28. El retiro comprende 301 cajas.

Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers, de aproximadamente 222 ml (7,5 oz), corresponde al UPC 08685407408, lote 26-01001 y fecha 03/13/28. Fueron retiradas 294 cajas.

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