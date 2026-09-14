Estados Unidos

Un senderista de 70 años sobrevive siete días herido e hipotérmico en una isla sin carreteras gracias a unos excursionistas

Craig Berg planeaba una travesía de nueve días en Isle Royale y nunca llegó al ferry de regreso; la Guardia Costera lo evacuó en helicóptero tras hallarlo consciente y alerta

El helicóptero MH-60 Jayhawk iza a Berg desde la vegetación de Isle Royale el 12 de septiembre de 2026 (U.S. Coast Guard)
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Isle Royale es uno de los parques nacionales más aislados de Estados Unidos: no tiene carreteras, no permite vehículos con ruedas y la cobertura celular es nula.

Cuando Craig Berg, un vecino de Royal Oak, Míchigan, de 70 años, dejó de dar señales allí el 5 de septiembre, su familia no tenía forma de saber si seguía vivo.

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Berg había entrado al parque para una caminata solitaria de nueve días con mochila. El plan era simple, recorrer la isla y tomar un ferry de regreso a la península superior de Míchigan al finalizar. Nunca llegó al embarcadero, informó la emisora Local 4 de Detroit, citada por The Guardian.

Una camilla de rescate suspendida por un cable sobre vegetación y agua junto a un rescatista con casco visto desde la altura
Un operativo de múltiples agencias puso fin a siete días de incertidumbre en uno de los parques nacionales más remotos del país (U.S. Coast Guard)

Fue su familia quien dio la voz de alarma. Las tareas de búsqueda y rescate se pusieron en marcha el 6 de septiembre, un día después de la fecha en que Berg debía haber regresado a casa.

Los equipos concentraron las primeras revisiones en Rock Harbor, el punto donde el excursionista proyectaba concluir su recorrido.

Más tarde, extendieron el operativo hasta el sendero Greenstone Ridge, donde una cámara de vigilancia lo había registrado el 30 de agosto, de acuerdo con el mismo medio.

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Un hombre maduro y sonriente sostiene con ambas manos a un perro pequeño equipado con un arnés dentro de una cocina
El vecino de Royal Oak tenía 70 años y viajó solo al parque. Su familia fue la primera en advertir que algo había salido mal (Family Berg)

La búsqueda movilizó a múltiples agencias y voluntarios

El operativo de rescate involucró a la Guardia Costera de Estados Unidos, la Policía Estatal de Míchigan y unidades caninas K-9.

El viernes previo al rescate, una embarcación y un helicóptero de la Guardia Costera trasladaron a los efectivos estatales y sus perros hasta la isla para intensificar la búsqueda.

El factor determinante en la localización de Berg fue la colaboración de excursionistas que se encontraban en la zona. Esos backpackers guiaron a los agentes hasta el senderista, que estaba herido e hipotérmico.

Un hombre con pantalones de camuflaje y auriculares acaricia a un perro en el interior de una aeronave equipada con material de salvamento
Las unidades caninas rastrearon la isla junto a efectivos de la Policía Estatal de Míchigan durante varios días antes de dar con él (U.S. Coast Guard photo, courtesy Air Station Traverse City)

Berg fue evacuado en helicóptero hasta el continente

Una vez hallado, la tripulación de un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Traverse City izó a Berg desde la isla.

El vuelo lo llevó hasta el Aeropuerto Regional de Marquette, en la localidad de Gwinn. Desde allí, el personal de emergencias médicas lo trasladó a un hospital de la zona para recibir atención.

Un helicóptero blanco y naranja sobre una orilla de piedras oscuras junto al mar en un día soleado
Tras el hallazgo, la Guardia Costera lo trasladó por aire unos 230 kilómetros hasta el continente, donde recibió atención médica (U.S. Coast Guard photo, courtesy Air Station Traverse City)

El teniente Ben Eckola, de la Policía Estatal de Míchigan, señaló en un comunicado. “Estamos agradecidos de que Craig Berg haya sido encontrado vivo y alerta en Isle Royale”, con palabras de reconocimiento para todas las agencias e individuos que participaron.

La oficial sénior de la Guardia Costera Wendy Janson subrayó el valor de la coordinación entre instituciones y ciudadanos. “Este rescate es un testimonio del trabajo en equipo y de lo que se puede lograr cuando los socorristas y la comunidad se unen”, declaró.

Un rescatista con traje naranja y casco atiende a un hombre mayor sentado en el interior de un helicóptero de salvamento
Sin la colaboración de excursionistas que estaban en la zona, los rescatistas no habrían llegado a tiempo (U.S. Coast Guard)

La isla obligó a los equipos a avanzar por bosques boreales y crestas rocosas

Isle Royale abarca cerca de 518 kilómetros cuadrados de superficie terrestre. The Guardian precisó que los equipos de búsqueda debieron desplazarse por bosques boreales densos y crestas rocosas sin posibilidad de usar vehículos de ningún tipo.

Evan Berg, hijo del excursionista, aseguró a la cadena TV6 que su padre podía hablar y que pidió comida y agua tras el rescate.

Vista aérea de varias islas largas y estrechas cubiertas de árboles verdes densos, separadas por canales de agua azul y verde turquesa, con un horizonte distante
El parque no tiene caminos ni señal telefónica. Cada búsqueda allí dentro depende del trabajo a pie y de la cooperación entre agencias (National Park Service)

El Servicio de Parques Nacionales agradeció a los empleados y entidades que colaboraron en el operativo, indicó The Guardian.

Hasta el momento, las autoridades no detallaron la lesión de Berg ni las circunstancias que impidieron que completara la travesía prevista.

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