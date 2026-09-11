Nashville aprueba en una votación unánime cambiar el nombre del aeropuerto en honor a Dolly Parton

La propuesta para rebautizar la terminal de Nashville surgió en 2025 y ganó impulso tras la muerte de Dolly Parton con una petición que superó las 175.000 firmas (REUTERS/Gus Ruelas).

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La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville dio este viernes el primer paso formal para adoptar el nombre de Dolly Parton en su aeropuerto, luego de que su consejo directivo aprobara la iniciativa por unanimidad.

La Junta de Comisionados votó 6 a 0 a favor de iniciar el procedimiento. De acuerdo con The New York Times, para ello debió dejar sin efecto una norma interna que impedía asignar a una instalación el nombre de una persona fallecida hasta dos años después de su muerte.

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El cambio aún depende de definiciones administrativas, autorizaciones y una evaluación de costos antes de que el homenaje a la cantante, actriz y filántropa de Tennessee pueda concretarse.

La propuesta cobró impulso tras la muerte de Parton

La iniciativa de rebautizar la terminal surgió en 2025 y cobró impulso tras el fallecimiento de la estrella country, a los 80 años, gracias a una petición en internet a favor del nuevo nombre que superó las 175.000 firmas, detalló The New York Times.

La artista había recibido la idea con humor. Consultada en enero de 2025 sobre la petición, afirmó a CBS Mornings que pensaba que era “solo una broma”, aunque agradeció el gesto.

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La familia de la artista no emitió comentarios públicos sobre la designación. Parton ya había rechazado en 2021 otro reconocimiento estatal: una propuesta para instalar una estatua suya frente al Capitolio de Tennessee, indicó Variety.

Un avión sobrevoló Nashville con un cartel que invitaba a firmar una petición para renombrar el aeropuerto (Foto AP/George Walker IV).

La nueva denominación aún no está definida y el costo podría alcanzar millones de dólares

En un comunicado, el organismo calificó la votación como el inicio de un “proceso multifacético” y adelantó que, en los próximos meses, difundirá un calendario más preciso para su implementación. La designación deberá contar con la aprobación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, reportó CBS News.

Al mismo tiempo, la junta ordenó a su personal elaborar un cronograma y calcular el costo de la modificación. Renombrar el aeropuerto implica actualizar carteles, sistemas de venta de boletos y manejo de equipaje, además de otros componentes vinculados con la infraestructura aérea internacional.

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El gasto podría ascender a varios millones de dólares. En 2025, cuando legisladores evaluaron una iniciativa para cambiar el nombre de la terminal en honor al presidente Donald Trump, una proyección estimó el costo en USD 10 millones, informó The New York Times.

La mayor parte de los fondos para el cambio provendría de la propia Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville, que se financia mediante tarifas de aterrizaje, estacionamiento, terminales y concesiones.

El organismo todavía no resolvió cuál será el nombre oficial. En su comunicado, señaló que analiza de qué manera incorporará la figura y el legado de Parton. Aunque Aeropuerto Internacional Dolly Parton aparece como la opción más mencionada, la entidad no confirmó esa denominación.

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Por otro lado, resta definir qué ocurrirá con el código BNA, derivado de Berry Field Nashville, el nombre original del aeropuerto desde 1937 y un homenaje al coronel Harry S. Berry.

El cambio de un código aeroportuario es poco frecuente, aunque puede ocurrir. Un ejemplo fue el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, que pasó a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump y adoptó el código DJT, según The New York Times.

El cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville aún requiere autorizaciones, definiciones administrativas y una evaluación de costos (AP/Carlos Osorio).

El homenaje reúne apoyos políticos y nuevas iniciativas en Tennessee

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, apoyó públicamente el homenaje: “En un lugar donde Tennessee recibe al mundo, es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly”.

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Por su parte, el alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, también se manifestó a favor junto con otros dirigentes locales, precisó The New York Times.

Entre las iniciativas para reconocer a Parton en Tennessee figura un proyecto de ley de la senadora estatal Jessie Seal que propone declarar el 25 de septiembre como el Día de “9 a 5”, en alusión a una de las canciones más conocidas de la artista.