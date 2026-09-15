Mundo

Identifican el misterioso propósito de un hueco en el cráneo de un pez que vive entre las rocas en Estados Unidos

Científicos de la Universidad Estatal de Luisiana analizaron con microtomografías de alta resolución la anatomía de esta especie marina, conocida como poacher de cabeza rocosa, y encontraron indicios de un sistema de comunicación basado en vibraciones

Pez anaranjado y negro nada inclinado entre rocas cubiertas de algas rojas y bellotas de mar.
El pez Bothragonus swanii presenta un hueco profundo en el centro del cráneo, una cavidad que durante décadas abrió distintas hipótesis entre biólogos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio vincula la cavidad craneal del pez Bothragonus swanii con un sistema de comunicación por vibraciones, a partir de modelos tridimensionales obtenidos mediante escáneres de microtomografía computarizada de alta resolución.

La investigación, realizada por el estudiante Daniel Geldof, de la Universidad Estatal de Luisiana, fue publicada en LSU Scholarly Repository. El llamado pez poacher de cabeza rocosa acorazada habita desde Alaska hasta la bahía Carmel, en California, a profundidades de hasta 18 metros.

PUBLICIDAD

Su rasgo más llamativo es un hueco profundo y con forma de cuenco en el centro del cráneo, una cavidad de un tamaño aproximado al de su cerebro que durante décadas generó distintas hipótesis entre biólogos. Según informó Sci.News, la especie fue descrita por el zoólogo Franz Steindachner en 1876 y pertenece a la familia Agonidae.

Un mecanismo de percusión corporal

Pez de color naranja con franjas oscuras y aletas extendidas nadando en el fondo marino cerca de esponjas tubulares.
Un estudio vinculó la cavidad craneal del pez Bothragonus swanii con un sistema de comunicación por vibraciones a partir de modelos tridimensionales obtenidos con microtomografía computarizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación examinó el motivo de la cavidad craneal mediante imágenes que permitieron reconstruir en 3 dimensiones los huesos y tejidos del pez. “El objetivo de todo mi proyecto de tesis era averiguar el porqué”, explicó Geldof sobre la anomalía anatómica.

Los modelos revelaron que el primer par de costillas tiene dimensiones inusuales: son grandes, aplanadas y móviles. Además, se ubican cerca del hueco del cráneo, aunque no están unidas directamente a esa cavidad mineralizada.

PUBLICIDAD

En las bases de esas costillas hay músculos y tendones robustos. La disposición de estas partes anatómicas llevó al investigador a compararlas con baquetas (palillos): al vibrar contra la superficie endurecida del cráneo, podrían originar pulsos de sonido que se desplazan por la superficie.

La hipótesis sostiene que el pez puede generar señales mediante percusión corporal, un mecanismo distinto de las comunicaciones que dependen únicamente del sonido propagado a través del agua. El estudio no presenta esa capacidad como una observación directa de conducta, sino como una explicación derivada de la forma y conexión de las estructuras.

Vibraciones en un hábitat ruidoso

Dos peces de color anaranjado con franjas oscuras nadan sobre un fondo de corales y algas multicolores.
La investigación de Daniel Geldof, de la Universidad Estatal de Luisiana, analizó al pez poacher de cabeza rocosa acorazada, una especie que habita desde Alaska hasta la bahía Carmel, en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente intermareal donde vive el pez está marcado por rocas, aguas poco profundas y el ruido continuo de las olas. En esas condiciones, las señales acústicas convencionales que viajan por el agua pueden resultar difíciles de distinguir debido a la interferencia ambiental.

Geldof plantea que las vibraciones que avanzan a través del suelo marino podrían tener un alcance más útil en ese hábitat. De acuerdo con la investigación, la anatomía de las costillas y de la cavidad forma un sistema adaptado a las condiciones sonoras de una zona costera expuesta.

La explicación desplaza anteriores propuestas sobre la función del hueco craneal: algunos especialistas habían considerado que podía ayudar al pez a camuflarse entre las piedras; otros habían sugerido una relación con la audición o la recepción de estímulos. El trabajo incorpora otra posibilidad, centrada en la emisión de vibraciones.

El investigador combinó los datos del esqueleto con escaneos de tejidos blandos tratados con agentes de contraste, esta técnica permite distinguir con mayor precisión partes internas que no se aprecian del mismo modo en una imagen centrada solo en los huesos.

La cavidad también podría detectar movimiento y presión

Pez de cuerpo rugoso marrón y negro con aletas desplegadas sobre grava oscura y fragmentos de conchas.
Los modelos en 3 dimensiones mostraron que el primer par de costillas del pez tiene un tamaño inusual, es móvil y se ubica cerca de la cavidad craneal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis permitió rastrear nervios, músculos y pequeñas estructuras de la cabeza del animal. Entre los hallazgos, Geldof identificó que una rama del nervio de la línea lateral posterior se introduce en la cavidad craneal.

La línea lateral es un sistema sensorial presente en muchos peces que detecta alteraciones físicas cercanas, como movimientos o cambios de presión. Por ello, la presencia de ese nervio respalda la posibilidad de que el hueco no solo intervenga en la producción de señales, sino que también reciba información del ambiente.

La disposición de microestructuras en la superficie del pez puede estar relacionada con la mecanorrecepción, es decir, la capacidad de percibir estímulos mecánicos como vibraciones, contacto, presión o desplazamientos del agua.

La investigación propone así una función doble para una estructura que no tenía una explicación definitiva. “Cómo se ve esta diminuta cosa de cerca no es solo una cuestión científica, sino una curiosidad humana básica”, señaló Geldof.

Temas Relacionados

LuisianaComportamiento animalComunicaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El petróleo llegó a su nivel más alto en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto de Yanbu

La interrupción en una vía clave de exportación saudita, atribuida a ofensivas de los hutíes de Yemen y agravada por limitaciones en Ormuz, empujó al Brent a 108,75 dólares

El petróleo llegó a su nivel más alto en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto de Yanbu

No es la erosión: por qué las estatuas del Antiguo Egipto tienen la nariz rota

Investigaciones del Museo de Brooklyn determinaron que el daño en miles de esculturas faraónicas fue ejecutado con cinceles por trabajadores especializados, por razones religiosas y políticas

No es la erosión: por qué las estatuas del Antiguo Egipto tienen la nariz rota

Arabia Saudita emite alertas generalizadas tras una semana de ataques

La advertencia se activó el martes en varias zonas del reino y fue retirada poco después, sin reportes oficiales sobre impactos ni reivindicaciones, en medio de ofensivas atribuidas a grupos alineados con Irán

Arabia Saudita emite alertas generalizadas tras una semana de ataques

Un estado de EEUU pide reportar ciervos enfermos o muertos por una infección viral que puede causar la muerte en pocos días

La advertencia fue difundida el 4 de septiembre en Misuri, donde las autoridades buscan conocer la distribución del problema durante el período de mayor actividad de los jejenes transmisores

Un estado de EEUU pide reportar ciervos enfermos o muertos por una infección viral que puede causar la muerte en pocos días

Kallas pide a la Unión Europea elevar la presión sobre Putin ante la escalada contra Europa

La jefa de la diplomacia europea plantea restringir visados a turistas y ex combatientes rusos y reforzar el intercambio de inteligencia, en una semana marcada por tres incidentes de riesgo entre fuerzas rusas y aliados de la OTAN

Kallas pide a la Unión Europea elevar la presión sobre Putin ante la escalada contra Europa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Se incendió una casa en Córdoba: los bomberos auxiliaron a una mujer, a su hijo y rescataron a un gato del fuego

Un delfín persigue a los peces para robarles alimento: el inédito hallazgo en la Gran Barrera de Coral

El Códice Azcatitlan se exhibe temporalmente al público por fiestas patrias: cuenta el camino de los mexicas al Valle de México

Imputaron al principal sospechoso del crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado durante un tiroteo en Mendoza

DEPORTES

Los guiños de River, la Conmebol y la FIFA a Lionel Messi tras ser convocado a la selección argentina: “Última despedida”

Los guiños de River, la Conmebol y la FIFA a Lionel Messi tras ser convocado a la selección argentina: “Última despedida”

Boca Juniors y San Pablo definen en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Franco Colapinto confesó qué aprendió de Pierre Gasly para superarlo en el GP de España de F1

Un reconocido entrenador se postuló para dirigir a la selección argentina en caso de que Scaloni no siga: “Estoy preparado”

Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

ENTRETENIMIENTO

Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

De Roxana Zal a Patty Duke: los 10 actores más jóvenes en ganar un Emmy

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"