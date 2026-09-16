Zelensky denunció que drones rusos amenazaron su avión presidencial dos veces durante su paso por Moldavia

Volodimir Zelensky afirmó que drones rusos ingresaron dos veces al espacio aéreo de Moldavia mientras su avión presidencial pasaba por Chisináu. (REUTERS/Ahmed Zakot/Archivo)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este martes que drones rusos ingresaron en dos ocasiones al espacio aéreo de Moldavia mientras él se encontraba a bordo de su avión presidencial. Según relató, ambos episodios ocurrieron cuando su aeronave utilizaba Chisináu como punto de tránsito y formaron parte de una serie de incidentes que, en los últimos días, llevaron la guerra entre Rusia y Ucrania a zonas próximas a las fronteras de países de la OTAN.

Zelensky hizo la revelación en una entrevista con la cadena CBS. Explicó que estaba en el aeropuerto de la capital moldava cuando se produjo el primer episodio y que posteriormente volvió a atravesar el país durante su regreso a Ucrania.

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“En Moldavia, mi avión presidencial estaba allí y por eso atacaron Moldavia, el espacio aéreo de Moldavia. Quizás no querían atacarme personalmente”, declaró al medio estadounidense.

El primer caso se produjo el 9 de septiembre, cuando Zelensky partía desde Moldavia rumbo a Noruega. Las autoridades moldavas cerraron temporalmente su espacio aéreo después de detectar drones y retrasaron la salida del mandatario. Uno de los aparatos cayó en un campo situado al norte de Chisináu y provocó un incendio, mientras que otro continuó su trayectoria hacia el espacio aéreo de Rumania.

Jonas Gahr Store dijo que el avión de Zelensky estuvo casi alcanzado por un dron durante el despegue rumbo a Oslo. (NTB/REUTERS)

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, había señalado entonces que el avión de Zelensky estuvo “casi alcanzado” por un dron durante el despegue. El episodio ocurrió cuando el mandatario ucraniano viajaba a Oslo para participar en actividades oficiales vinculadas al funeral del rey Harald V.

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Zelensky agregó ahora que se produjo un segundo incidente durante su regreso a Ucrania. Según las autoridades moldavas, este lunes dos drones atravesaron el espacio aéreo nacional en dos momentos separados, durante unos diez minutos cada uno y con aproximadamente una hora de diferencia.

El presidente ucraniano vinculó ambos episodios con una estrategia destinada a generar presión sobre dirigentes políticos extranjeros. “Cuando volvimos a casa, nuevamente a través de Chisináu, hicieron lo mismo”, afirmó. También sostuvo que Moscú podría estar utilizando los ataques con drones para enviar un mensaje a otros líderes que viajan hacia o desde Ucrania.

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Los incidentes se produjeron en un contexto de creciente actividad de drones rusos cerca de los límites de la OTAN. Este lunes, un caza italiano desplegado en una misión de la alianza derribó en Lituania un aparato sospechoso que había ingresado desde Bielorrusia. Las autoridades lituanas informaron que el dron llevaba explosivos y que sus restos fueron encontrados cerca de Kaunas.

Zelensky sostuvo que Rusia usa ataques con drones para presionar a dirigentes extranjeros que viajan hacia o desde Ucrania. (REUTERS/Todd Korol)

La tensión también aumentó en la frontera entre Ucrania y Polonia. El 13 de septiembre, un dron ruso impactó una locomotora de un tren de pasajeros que circulaba desde Kiev hacia Varsovia, a unos dos kilómetros de la frontera polaca. Las autoridades ucranianas informaron además de un ataque contra una estación de servicio cercana.

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Poco antes, otro tren había trasladado desde Ucrania hacia Polonia a una delegación integrada por dirigentes y ex funcionarios europeos. Entre ellos se encontraba el ex primer ministro británico Boris Johnson y el ex director de la CIA David Petraeus. La formación diplomática fue evacuada antes del impacto del dron contra el tren de pasajeros.

Zelensky también se refirió a ese ataque y planteó que Rusia podría haber conocido la presencia de figuras extranjeras en la zona. “Quizás no sabían que algunos estadounidenses habían estado allí o, por el contrario, lo sabían, porque no confío en ellos”, afirmó.

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Los nuevos episodios en Moldavia se suman así a una cadena de incursiones y ataques con drones que en septiembre alcanzaron espacios aéreos y zonas fronterizas de países europeos. Mientras la guerra continúa concentrada en Ucrania, varios de estos incidentes han obligado a gobiernos vecinos a activar alertas, cerrar temporalmente sectores de su espacio aéreo y reforzar sus medidas de vigilancia.