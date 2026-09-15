Estados Unidos

Estados Unidos busca convertir a Venezuela en un nuevo centro energético mundial para desplazar a Medio Oriente

El secretario del Interior, Doug Burgum, destacó el potencial del petróleo y el carbón venezolano, y afirmó que este último podría destinarse tanto a la exportación como a la generación eléctrica para reconstruir la red nacional del país caribeño

Estados Unidos impulsa a Venezuela en su estrategia energética para ampliar la oferta del hemisferio occidental y reducir el peso de Medio Oriente en los mercados mundiales. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Estados Unidos impulsa a Venezuela en su estrategia energética para ampliar la oferta del hemisferio occidental y reducir el peso de Medio Oriente en los mercados mundiales. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
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Estados Unidos está impulsando a Venezuela como una pieza central de su estrategia para ampliar la oferta energética del hemisferio occidental y reducir el peso de Medio Oriente en los mercados mundiales, una política que incluye no solo el petróleo venezolano, sino también el carbón y la reconstrucción de su infraestructura eléctrica. El planteamiento fue expuesto este lunes por el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, durante las reuniones de Energía del G20 en Houston, Texas.

Burgum sostuvo que el desplazamiento de la actividad energética hacia América responde a los riesgos que enfrenta el suministro procedente de Medio Oriente. Washington busca incorporar los recursos venezolanos a una estructura de abastecimiento capaz de responder a futuras interrupciones en otras regiones productoras.

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Ante todas las dudas sobre posibles interrupciones del suministro en esa región, ese centro se está trasladando al hemisferio occidental”, afirmó Burgum.

Venezuela no integra el G20, pero fue invitada por el Gobierno de Donald Trump a participar en las actividades vinculadas con la agenda energética. La delegación estará encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y participará en encuentros bilaterales, reuniones con empresas y actividades organizadas al margen de las sesiones ministeriales oficiales.

El Gobierno de Donald Trump invitó a Venezuela a las actividades energéticas del G20 y la delegación será encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El Gobierno de Donald Trump invitó a Venezuela a las actividades energéticas del G20 y la delegación será encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El interés estadounidense también alcanza a un recurso que durante años tuvo un papel secundario dentro de la economía venezolana: el carbón. Burgum afirmó que Washington contempla la posibilidad de incorporar las exportaciones de carbón venezolano a futuros acuerdos energéticos y señaló que ese mineral también podría ser utilizado dentro del propio país para producir electricidad.

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El carbón podría destinarse a la exportación”, declaró el funcionario en Houston.

Burgum explicó que la reconstrucción de la red eléctrica demandará una mayor disponibilidad de energía para atender el consumo interno.

A medida que reconstruyamos la red eléctrica en Venezuela, necesitaremos más energía para el consumo local”, agregó.

La Administración Trump modificó además este mes una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para precisar que compañías estadounidenses pueden realizar operaciones con productores estatales venezolanos de carbón. El cambio abre una vía para que ese sector vuelva a integrarse en circuitos comerciales internacionales después de años de baja actividad exportadora.

Venezuela posee una de las mayores concentraciones de reservas de crudo del mundo y Washington está promoviendo nuevas inversiones para elevar la producción y conectar esos barriles con las refinerías estadounidenses.

PDVSA es la empresas estatal venezolana de petróleo
Estados Unidos evalúa incorporar las exportaciones de carbón venezolano a futuros acuerdos energéticos y también prevé su uso para producir electricidad en el país.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo recientemente que la producción energética venezolana podría más que duplicarse para finales de 2027. Según explicó, una parte de la nueva producción sería procesada en Estados Unidos y la expansión requeriría equipos, infraestructura y servicios vinculados con compañías estadounidenses.

La apuesta coincide con el deterioro de las rutas energéticas de Medio Oriente provocado por la guerra con Irán y las restricciones que afectan al estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte mundial de crudo. En ese escenario, la Casa Blanca busca aumentar la disponibilidad de petróleo y otros combustibles procedentes de países del continente americano.

El presidente Trump también vinculó públicamente la estrategia venezolana con la posibilidad de obtener recursos energéticos que permitan compensar los costos de las operaciones estadounidenses en el extranjero.

Al final nos saldremos de Irán, a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, declaró el domingo.

La Administración Trump modificó una licencia de la OFAC para habilitar operaciones de compañías estadounidenses con productores estatales venezolanos de carbón. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)
La Administración Trump modificó una licencia de la OFAC para habilitar operaciones de compañías estadounidenses con productores estatales venezolanos de carbón. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

La participación venezolana en Houston se produce pocas semanas después del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas, que amplió la presencia estadounidense en proyectos de explotación de crudo. Al mismo tiempo, empresas internacionales como Chevron y Eni preparan nuevas inversiones para aumentar la capacidad productiva del país.

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