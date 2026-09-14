Estados Unidos

Aterrizaje de emergencia en Wisconsin: un congresista y su piloto amerizaron en el lago Wausau sin motor y a 113 kilómetros por hora

Tom Tiffany, candidato republicano a gobernador, y Leonard Boltz recibieron el alta el mismo día tras nadar hasta una zona poco profunda y esperar el rescate

Una avioneta volcada se encuentra en el agua y un recuadro en la esquina superior derecha contiene el rostro de un hombre con anteojos
Un avión monomotor que trasladaba a un congresista republicano perdió potencia durante la aproximación a Wausau y tuvo que amerizar de emergencia en el lago (CBS8/WSAW-TV/REUTERS)
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El piloto Leonard Boltz tenía dos opciones cuando el motor de su Beechcraft K35 Bonanza se apagó a pocas millas del aeropuerto de Wausau, Wisconsin: intentar llegar a la pista o poner el avión en el agua. Eligió el lago.

A bordo iba Tom Tiffany, congresista republicano y candidato a gobernador del estado. Cerca de las 20:49, en la fase final del descenso al Aeropuerto Downtown de Wausau, la aeronave —un monomotor de cuatro plazas— perdió potencia sin previo aviso.

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Boltz intentó reencender el motor sin éxito. Con el lago Wausau frente a él, ejecutó un amerizaje de emergencia.

El congresista republicano y candidato a gobernador de Wisconsin se mostró emocionado en la conferencia de prensa del domingo y agradeció la pericia del piloto, a quien atribuyó el haber salvado sus vidas (REUTERS/Jim Vondruska)
El congresista republicano y candidato a gobernador de Wisconsin se mostró emocionado en la conferencia de prensa del domingo y agradeció la pericia del piloto, a quien atribuyó el haber salvado sus vidas (REUTERS/Jim Vondruska)

El piloto retrajo el tren de aterrizaje y evitó que el avión volcara

Segundos antes del impacto, Boltz advirtió al congresista: “Ajustate el cinturón, porque vamos a caer”. El avión golpeó el agua unos 10 segundos después de aquella indicación, a 113 kilómetros por hora (70 millas por hora), de acuerdo con Wisconsin Public Radio.

Una maniobra del piloto fue determinante para el desenlace. Boltz retrajo el tren de aterrizaje antes del amerizaje, una decisión que —según el propio Tiffany— impidió que la aeronave volcara al tocar el agua.

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“Eso nos pudo haber salvado la vida”, sostuvo el legislador en declaraciones recogidas por CBS News.

Vista a través de ramas de pino de una pequeña lancha de motor navegando en un lago con vegetación acuática
Boltz tomó la decisión en segundos: con el tren recogido, la aeronave tocó el agua de manera controlada. Sin esa maniobra, el impacto habría sido muy distinto (CBS8)

Los dos ocupantes abandonaron el avión antes de que se hundiera

Tras el impacto, los dos lograron salir por la puerta del pasajero. Boltz realizó la llamada al 911 —Tiffany perdió su teléfono en el accidente— mientras permanecían sobre el fuselaje. “Básicamente estaban parados sobre el avión cuando realizaron la llamada”, precisó el teniente Cory Gladden, de la Oficina del Sheriff del Condado de Marathon, en declaraciones a Wisconsin Public Radio.

Tiffany y Boltz esperaron unos 10 minutos sobre la aeronave antes de decidir nadar hacia la orilla. Recorrieron entre 30 y 45 metros hasta alcanzar un banco de arena donde pudieron hacer pie.

El Departamento de Bomberos de Wausau los localizó con una lancha de aire alrededor de las 21:05 y los trasladó a tierra.

En el audio de despacho obtenido por CNN, se escucha a un oficial informar: “El bote regresa al muelle con dos víctimas. Las dos alerta y conscientes”.

Vista aérea de una avioneta de alas amarillas parcialmente sumergida en las aguas de un lago
La puerta de pasajeros fue la única salida. Los dos hombres la cruzaron con el fuselaje ya parcialmente sumergido y nadaron en la oscuridad hasta encontrar donde hacer pie (WSAW-TV)

Tiffany recibió 12 puntos de sutura y descartó tener una conmoción cerebral

Tiffany recibió 12 puntos de sutura sobre la ceja derecha tras golpearse la cabeza contra el tablero de instrumentos durante el impacto.

Una tomografía computarizada descartó una conmoción cerebral, aunque el congresista indicó que seguirá monitoreando síntomas.

Boltz recibió cuatro puntos de sutura por cortes menores. Los dos fueron dados de alta en la noche del sábado, tal como confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Marathon.

Un hombre con gafas y camisa verde habla frente a varios micrófonos, acompañado por bomberos uniformados y un vehículo de emergencia al fondo
El golpe contra el tablero le abrió la ceja derecha. El congresista llegó a la conferencia de prensa del domingo con los puntos a la vista y una venda en la mano (CBS8)

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación formal sobre el incidente, confirmó un vocero de la agencia a CBS News.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) aguarda la evaluación de la FAA para determinar si los daños justifican su intervención.

El avión permanece en el fondo del lago, señalizado con una boya, y las autoridades pidieron a los navegantes evitar el área. Las operaciones de extracción están previstas para comenzar esta semana, informó CNN.

La cola de una avioneta sobresale de la superficie de un lago, con casas y árboles en la orilla de fondo
La aeronave quedó señalizada con una boya mientras las autoridades coordinaban su extracción. Las operaciones de rescate del aparato estaban previstas para comenzar el lunes (CBS8)

Tiffany aseguró que el accidente no afectará su campaña para gobernador

El accidente ocurrió cuando Tiffany regresaba de la Cena Lincoln Day del Partido Republicano en Onalaska, condado de La Crosse.

El congresista es el candidato republicano a la gobernación de Wisconsin para las elecciones de noviembre de 2026.

A menos de dos meses de las elecciones de noviembre, el legislador descartó cualquier pausa en su agenda política. Lo dijo con los puntos en la ceja todavía frescos (REUTERS/Jim Vondruska)
A menos de dos meses de las elecciones de noviembre, el legislador descartó cualquier pausa en su agenda política. Lo dijo con los puntos en la ceja todavía frescos (REUTERS/Jim Vondruska)

En la conferencia de prensa del domingo se mostró visiblemente emocionado, agradeció la actuación de los servicios de emergencia y declaró que el incidente no modificará su agenda electoral, según informó la Associated Press.

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