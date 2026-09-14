Aterrizaje de emergencia en Wisconsin: un congresista y su piloto amerizaron en el lago Wausau sin motor y a 113 kilómetros por hora

El piloto Leonard Boltz tenía dos opciones cuando el motor de su Beechcraft K35 Bonanza se apagó a pocas millas del aeropuerto de Wausau, Wisconsin: intentar llegar a la pista o poner el avión en el agua. Eligió el lago.
A bordo iba Tom Tiffany, congresista republicano y candidato a gobernador del estado. Cerca de las 20:49, en la fase final del descenso al Aeropuerto Downtown de Wausau, la aeronave —un monomotor de cuatro plazas— perdió potencia sin previo aviso.
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Boltz intentó reencender el motor sin éxito. Con el lago Wausau frente a él, ejecutó un amerizaje de emergencia.
El piloto retrajo el tren de aterrizaje y evitó que el avión volcara
Segundos antes del impacto, Boltz advirtió al congresista: “Ajustate el cinturón, porque vamos a caer”. El avión golpeó el agua unos 10 segundos después de aquella indicación, a 113 kilómetros por hora (70 millas por hora), de acuerdo con Wisconsin Public Radio.
Una maniobra del piloto fue determinante para el desenlace. Boltz retrajo el tren de aterrizaje antes del amerizaje, una decisión que —según el propio Tiffany— impidió que la aeronave volcara al tocar el agua.
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“Eso nos pudo haber salvado la vida”, sostuvo el legislador en declaraciones recogidas por CBS News.
Los dos ocupantes abandonaron el avión antes de que se hundiera
Tras el impacto, los dos lograron salir por la puerta del pasajero. Boltz realizó la llamada al 911 —Tiffany perdió su teléfono en el accidente— mientras permanecían sobre el fuselaje. “Básicamente estaban parados sobre el avión cuando realizaron la llamada”, precisó el teniente Cory Gladden, de la Oficina del Sheriff del Condado de Marathon, en declaraciones a Wisconsin Public Radio.
Tiffany y Boltz esperaron unos 10 minutos sobre la aeronave antes de decidir nadar hacia la orilla. Recorrieron entre 30 y 45 metros hasta alcanzar un banco de arena donde pudieron hacer pie.
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El Departamento de Bomberos de Wausau los localizó con una lancha de aire alrededor de las 21:05 y los trasladó a tierra.
En el audio de despacho obtenido por CNN, se escucha a un oficial informar: “El bote regresa al muelle con dos víctimas. Las dos alerta y conscientes”.
Tiffany recibió 12 puntos de sutura y descartó tener una conmoción cerebral
Tiffany recibió 12 puntos de sutura sobre la ceja derecha tras golpearse la cabeza contra el tablero de instrumentos durante el impacto.
Una tomografía computarizada descartó una conmoción cerebral, aunque el congresista indicó que seguirá monitoreando síntomas.
Boltz recibió cuatro puntos de sutura por cortes menores. Los dos fueron dados de alta en la noche del sábado, tal como confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Marathon.
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La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación formal sobre el incidente, confirmó un vocero de la agencia a CBS News.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) aguarda la evaluación de la FAA para determinar si los daños justifican su intervención.
El avión permanece en el fondo del lago, señalizado con una boya, y las autoridades pidieron a los navegantes evitar el área. Las operaciones de extracción están previstas para comenzar esta semana, informó CNN.
Tiffany aseguró que el accidente no afectará su campaña para gobernador
El accidente ocurrió cuando Tiffany regresaba de la Cena Lincoln Day del Partido Republicano en Onalaska, condado de La Crosse.
El congresista es el candidato republicano a la gobernación de Wisconsin para las elecciones de noviembre de 2026.
En la conferencia de prensa del domingo se mostró visiblemente emocionado, agradeció la actuación de los servicios de emergencia y declaró que el incidente no modificará su agenda electoral, según informó la Associated Press.
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