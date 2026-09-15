Estados Unidos

Un hombre atropelló a una mujer con un Tesla presuntamente robado en un paseo marítimo de California

La Policía de San Diego identificó a Juan Antonio Gonzaba, de 39 años, como el sospechoso del siniestro. Fue perseguido y retenido por transeúntes

El vehículo ingresó a gran velocidad al paseo marítimo de San Diego, obligó a peatones a apartarse y terminó con el sospechoso retenido por testigos hasta la llegada de la Policía.
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Un hombre identificado por la Policía de San Diego como Juan Antonio Gonzaba, de 39 años, atropelló a una mujer con un vehículo presuntamente robado en el paseo marítimo de Pacific Beach, en San Diego, California.

El incidente ocurrió el lunes 14 de septiembre, alrededor de las 12:40. La víctima, de 25 años, caminaba cerca de las avenidas Thomas y Reed cuando fue embestida por un Tesla Modelo X azul de 2017.

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Según la policía, la mujer sufrió dos fracturas en las costillas del lado derecho, dos fracturas vertebrales y una laceración abdominal que requirió puntos de sutura. Fue trasladada a un hospital, indicó NBC 7 San Diego.

Otra mujer tuvo que esquivar el vehículo y fue atendida por los servicios de emergencia, aunque no presentó lesiones, informó el Departamento de Bomberos y Rescate.

El Departamento de Policía de San Diego investiga el caso como un atropello con fuga y sostiene que el conductor es sospechoso de encontrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas, precisó The New York Post.

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Un automóvil azul circula sobre un paseo peatonal junto a la playa y levanta polvo cerca de un puesto de comida y un transeúnte
El atropello en San Diego ocurrió el lunes 14 de septiembre cerca de Thomas y Reed, cuando un Tesla Model X azul de 2017 embistió a una mujer de 25 años (Captura de video: Ocean's Ice Cream).

La persecución policial terminó antes de que el vehículo entrara al paseo marítimo

De acuerdo con NBC 7 San Diego, la policía recibió alrededor de las 12:20 un aviso sobre un Tesla robado que su propietario rastreaba geográficamente.

Diez minutos después, los agentes localizaron el vehículo en Mission Boulevard e intentaron detenerlo, pero el conductor desobedeció la orden y se desencadenó una persecución.

Durante la huida, el vehículo circuló en sentido contrario por Pacific Beach Drive, chocó contra un transformador de la compañía eléctrica SDG&E y continuó en dirección al paseo marítimo de Pacific Beach.

Las autoridades ordenaron suspender el seguimiento policial al considerar que el riesgo para la seguridad pública había aumentado.

Sin una persecución activa, el conductor ingresó al paseo desde Pacific Beach Drive y avanzó hacia el norte a gran velocidad entre los peatones. Varias personas tuvieron que apartarse para evitar ser atropelladas.

Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, afirmó a NBC 7 San Diego que “mucha gente se apartó rápidamente y la situación podría haber sido mucho peor”.

Un testigo, Miguel Valle, relató lo que observó al mismo medio: “Escuché unos ruidos allá abajo, un alboroto, como si algo hubiera chocado con algo. Obviamente él golpeó a una chica, ese fue el sonido que oí. Un momento después vi un Tesla azul marino pasar volando a por lo menos 80 km/h, tratando de escapar de la persecución”.

Un hombre es sujetado de la ropa por otra persona en un estacionamiento al aire libre con automóviles al fondo
El sospechoso, Juan Antonio Gonzaba, atropelló a una mujer con un Tesla presuntamente robado en el paseo marítimo de Pacific Beach, en San Diego (Captura de video: @alexhsrour).

Un ciclista persiguió al sospechoso y registró la escena con sus gafas Meta

El conductor detuvo el vehículo frente al Baja Beach Cafe, cerca de Thomas Avenue, y huyó.

Alex Srour, quien circulaba en bicicleta por el paseo, contó que tuvo que lanzarse de su bicicleta para evitar ser atropellado por el Tesla.

El ciclista llevaba unas gafas Meta con cámara integrada y comenzó a grabar una vez que estuvo a salvo. Las imágenes difundidas muestran cómo diversas personas persiguieron al sospechoso hasta un estacionamiento cercano, donde cayó al suelo.

En declaraciones a CBS 8, el peatón relató: “Tenía la sensación de que iba a huir. Porque ¿quién no va a huir después de hacer eso? A menos que esté herido. Simplemente se bajó del auto. Así que pensé: ‘Este tipo va a huir’. Inmediatamente me metí y lo perseguí”.

El peatón lo retuvo durante tres o cuatro minutos, mientras el conductor le suplicaba que lo dejara levantarse. Finalmente, llegaron los agentes y lo detuvieron.

El paseo marítimo permaneció cerrado durante varias horas mientras las autoridades retiraban el vehículo; reabrió alrededor de las 16:00 del mismo día, informaron NBC 7 San Diego y KVUE.

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