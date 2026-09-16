Mundo

Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos denunciaron una campaña de ciberespionaje del régimen iraní contra disidentes y periodistas

Las agencias de inteligencia de los tres países atribuyen el programa espía "Chosen Brick" al Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní y advierten de que el material sustraído alimenta portales de filtraciones afines a Teherán, lo que agrava el riesgo para la seguridad de las víctimas

Varias personas circulan en coche cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en un edificio de Teherán, Irán. 2 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Varias personas circulan en coche cerca de una valla publicitaria con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en un edificio de Teherán, Irán. 2 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Guardar

Los servicios de ciberseguridad e inteligencia de Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos alertaron este martes de una ofensiva de espionaje digital dirigida por actores estatales vinculados al régimen iraní contra disidentes, activistas y periodistas críticos con Teherán. El Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) y el Servicio General de Inteligencia y Seguridad neerlandés (AIVD) publicaron una alerta conjunta que documenta el uso de un programa espía denominado Chosen Brick para infiltrar en los dispositivos de las víctimas.

El software, según el comunicado difundido por el NCSC, permite extraer historiales de mensajería, listas de contactos y correos electrónicos, además de tomar capturas de pantalla y activar el micrófono de los equipos infectados sin conocimiento del usuario. Instalado en dispositivos con sistema Windows, el programa permanece activo incluso después de reiniciar el equipo, lo que garantiza a los atacantes un acceso persistente a la información de sus objetivos.

PUBLICIDAD

Los operadores contactan primero a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, haciéndose pasar por conocidos, colegas o profesionales de confianza. Las tres agencias detallaron que, en algunos casos, los responsables recurrieron a documentos falsificados —entre ellos, resultados de resonancias magnéticas inventados— para inducir a las víctimas a descargar los archivos infectados.

Paul Chichester, director de Operaciones del NCSC, declaró que los hallazgos muestran cómo el régimen iraní recurre a la vigilancia digital para “reprimir a los críticos”, mediante el robo de correos y mensajes y el acceso remoto a los dispositivos de los afectados. El FBI, en su propia alerta, atribuyó la operación al Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS), el principal servicio de inteligencia civil iraní, y señaló que su objetivo es recopilar información de inteligencia, filtrar datos y dañar la reputación de quienes considera opositores.

PUBLICIDAD

Vista lateral de una persona escribiendo en una laptop, con la pantalla llena de código y múltiples alertas rojas y amarillas. Fondo con luces azules y naranjas.
Un programador enfocado trabaja en una laptop mostrando alertas de seguridad mientras opera en un entorno tecnológico de iluminación tenue, posiblemente combatiendo una intrusión cibernética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres agencias advirtieron de que parte del material robado ha sido filtrado después en portales afines al régimen iraní, una práctica que, a su juicio, incrementa el riesgo para la seguridad personal de los afectados. La Embajada de Irán en Londres no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios formulada por Reuters, agencia de noticias internacional, sobre la alerta conjunta.

La advertencia se suma a una serie de alertas previas sobre el uso de programas maliciosos por parte de Teherán contra sus críticos en el extranjero. En marzo de este año, el FBI ya había documentado una campaña activa desde al menos el otoño de 2023, en la que actores del MOIS empleaban Telegram como infraestructura de mando y control para distribuir software espía entre disidentes y periodistas. Esa operación quedó vinculada a la entidad conocida como Handala Hack, señalada como responsable de una filtración masiva de datos en julio de 2025.

El precedente es más antiguo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado en 2020 al Instituto Rana, una empresa iraní descrita por el FBI como fachada del MOIS y responsable de una campaña de años de duración contra disidentes, periodistas y empresas del sector turístico. Investigadores de ciberseguridad han documentado también que otros grupos vinculados a Teherán, como el identificado como Charming Kitten, han suplantado a periodistas de medios como The Washington Post para distribuir programas maliciosos.

La vigilancia digital es parte de una modalidad más amplia de represión transnacional atribuida al régimen iraní. En julio de 2025, 14 países occidentales, entre ellos España, firmaron una declaración conjunta en la que denunciaron intentos de los servicios de inteligencia iraníes de matar, secuestrar y hostigar a disidentes, periodistas y ciudadanos judíos en Europa y Norteamérica. Entre los casos documentados figuran los intentos de secuestro y asesinato contra la activista Masih Alinejad en Estados Unidos, frustrados en 2022 y 2023, y la agresión con arma blanca que sufrió en marzo de 2024 el periodista Pouria Zeraati en Londres.

Una misión de investigación de Naciones Unidas advirtió en enero de este año de un repunte de la represión dentro y fuera de Irán, con casos documentados de interrogatorios, amenazas y vigilancia contra familiares de periodistas iraníes exiliados.

El uso combinado de vigilancia digital y presión física convierte a los disidentes iraníes en el exterior en un objetivo permanente, en un momento en que la tensión entre Teherán y Occidente, agravada por el conflicto con Israel, ofrece pocos incentivos para que el régimen frene sus operaciones de inteligencia más allá de sus fronteras.

Temas Relacionados

IránCiberseguridadEspionajeSeguridad digital

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se ocultó por 66 años y engañó a la ciencia confundiéndose con otras aves de Bolivia: así es el verdillo del Beni

El análisis de su ADN, plumaje, ojos y vocalizaciones permitió a los investigadores diferenciar finalmente a este pequeño pájaro de las especies brasileñas emparentadas con las que había sido clasificado erróneamente durante décadas

Se ocultó por 66 años y engañó a la ciencia confundiéndose con otras aves de Bolivia: así es el verdillo del Beni

Encuentran restos de más de 60 mamuts de hasta 232.000 años en una trampa natural en Dakota del Sur

El hallazgo corresponde al Mammoth Site, un antiguo sumidero de aguas termales donde una nueva datación por luminiscencia retrasó en más de cien milenios la edad atribuida previamente a los ejemplares, según un estudio publicado en Quaternary Research

Encuentran restos de más de 60 mamuts de hasta 232.000 años en una trampa natural en Dakota del Sur

Bessent se reunirá con su homólogo chino previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping

El secretario del Tesoro confirmó el diálogo con Pekín en medio de la tensión por la carrera tecnológica y el conflicto en Medio Oriente

Bessent se reunirá con su homólogo chino previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping

Sin alimentos ni refugio, muchas familias yemeníes escapan de los ataques hutíes

La toma de la costa del mar Rojo consolidó el control hutí sobre Bab el-Mandeb, mientras miles de civiles cruzaron por mar hacia Yibuti

Sin alimentos ni refugio, muchas familias yemeníes escapan de los ataques hutíes

El petróleo llegó a su nivel más alto en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto de Yanbu

La interrupción en una vía clave de exportación saudita, atribuida a ofensivas de los hutíes de Yemen y agravada por limitaciones en Ormuz, empujó al Brent a 108,75 dólares

El petróleo llegó a su nivel más alto en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto de Yanbu
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kevyn Contreras, participante de La Granja VIP, enfrenta demanda por manutención de sus hijas

Kevyn Contreras, participante de La Granja VIP, enfrenta demanda por manutención de sus hijas

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 15 de septiembre

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 15 de septiembre: alerta por lluvia en el Zócalo de la capital

Equipo de la alcaldesa de Tecámac relata ataque a balazos: así ocurrió la agresión, según consejero de Morena

Defensoría pide definir rectorado de la UNI tras violencia y denuncia por daños ocasionados por personas ajenas y exestudiantes

DEPORTES

Boca Juniors empata contra San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata contra San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La Fórmula 1 tomaría una polémica decisión con una de sus carreras clásicas: los motivos

Los seis futbolistas que jugaron el último Mundial con Argentina y no fueron convocados por Scaloni

Video: el micro de Boca fue apedreado por hinchas de San Pablo antes de la revancha por la Copa Sudamericana

Los mejores memes y reacciones tras la confirmación de la despedida de Lionel Messi en Argentina en el amistoso ante Benín

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones defiende a sus hijos con Michael Douglas contra el “horrible” título de nepobaby

Catherine Zeta-Jones defiende a sus hijos con Michael Douglas contra el “horrible” título de nepobaby

Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

De Roxana Zal a Patty Duke: los 10 actores más jóvenes en ganar un Emmy

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis