Marco Rubio felicitó a Costa Rica por sus 205 años de Independencia y destacó cooperación en seguridad, democracia y economía

Marco Rubio envió un mensaje al pueblo costarricense con motivo de la conmemoración de los 205 años de Independencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este martes al pueblo de Costa Rica por la conmemoración de sus 205 años de Independencia y aprovechó el mensaje para destacar la relación bilateral entre ambos países en áreas como seguridad, democracia, economía y cadenas de suministro.

El pronunciamiento fue divulgado oficialmente por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica con motivo de la celebración del 15 de septiembre.

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“En nombre de Estados Unidos, quiero expresar cálidas felicitaciones al pueblo de Costa Rica con motivo de la celebración de su Día de la Independencia”, señaló Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo especial énfasis en la cooperación desarrollada entre ambos gobiernos y señaló que los vínculos se sustentan en intereses compartidos en materia democrática, económica y de seguridad.

“Nuestras dos naciones comparten una amistad basada en la democracia, la seguridad y los vínculos económicos”, afirmó.

Rubio indicó que esa relación ha permitido desarrollar acciones conjuntas para combatir estructuras delictivas que operan de forma transnacional, así como iniciativas relacionadas con infraestructura y control fronterizo.

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“Esa amistad ha impulsado esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, proteger las infraestructuras críticas de telecomunicaciones, frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza”, expresó el secretario de Estado.

Seguridad y crimen organizado en la relación bilateral

El combate contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional ha sido uno de los componentes históricos de la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos.

El Departamento de Estado ha descrito al país centroamericano como un socio relevante en temas de seguridad, democracia, derechos humanos, gobernanza, prosperidad económica y combate contra el tráfico de drogas.

En su mensaje por la Independencia, Rubio destacó precisamente esa dimensión de la relación y la vinculó con nuevos mecanismos regionales de cooperación.

El funcionario señaló que Costa Rica participa como miembro fundador del denominado Escudo de las Américas, iniciativa que, según su declaración, está relacionada con la defensa de la soberanía democrática en el hemisferio.

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También mencionó la participación del país en Pax Silica, a la que vinculó con esfuerzos para promover la innovación y fortalecer la seguridad de las cadenas regionales de suministro.

La referencia a cadenas de suministro se produce en un contexto en el que ambos países ya han desarrollado mecanismos de cooperación económica y tecnológica.

Costa Rica ha participado, por ejemplo, en iniciativas regionales promovidas por Washington relacionadas con semiconductores, ciberseguridad, 5G, inteligencia artificial y formación de talento digital.

Rubio mencionó los esfuerzos conjuntos para enfrentar organizaciones criminales transnacionales y reforzar la seguridad fronteriza. Crédito: Embajada de Estados Unidos Costa Rica

Rubio menciona a Laura Fernández

El secretario de Estado también hizo una referencia directa a la presidenta costarricense, Laura Fernández, al expresar su expectativa de que la cooperación bilateral continúe durante su administración.

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“Bajo el liderazgo de la presidenta Laura Fernández, estoy seguro de que nuestra colaboración seguirá garantizando la seguridad de nuestros pueblos y promoviendo la prosperidad compartida”, manifestó.

El pronunciamiento ocurre durante las celebraciones patrias costarricenses, que este año conmemoran 205 años desde la Independencia de Centroamérica de España, proclamada en 1821.

La relación diplomática entre Costa Rica y Estados Unidos se remonta a 1851, según registros del Departamento de Estado estadounidense. A lo largo de las décadas, los vínculos se han extendido desde comercio e inversión hasta cooperación policial, migratoria, ambiental y tecnológica.

Costa Rica también forma parte de mecanismos multilaterales junto con Estados Unidos, entre ellos la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, creada para impulsar integración económica, competitividad y prosperidad regional. El país centroamericano figura entre sus 12 miembros fundadores.

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La cooperación en cadenas de suministro tampoco es nueva. Estados Unidos, Costa Rica y otros países de la región han suscrito acuerdos dirigidos a fortalecer la resiliencia de las cadenas productivas y promover un entorno favorable para inversión y crecimiento económico.

Rubio afirmó que espera que la relación bilateral continúe profundizándose durante la administración de Laura Fernández.

El mensaje de Rubio por el aniversario de la Independencia coloca, sin embargo, a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado entre los principales elementos destacados actualmente por Washington dentro de su relación con San José.

El secretario de Estado cerró su declaración manifestando que espera que ambos gobiernos continúen trabajando conjuntamente en esos ámbitos, mientras Costa Rica desarrolla durante este 15 de septiembre los actos oficiales, desfiles estudiantiles y actividades cívicas por sus 205 años de vida independiente.

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