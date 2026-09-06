Estados Unidos

Duane “Keffe D” Davis volvió a negar el crimen de Tupac Shakur: “No soy ningún maldito asesino”

En una entrevista, remarcó que no estuvo en Las Vegas la noche del ataque, aseguró que en el juicio “violaron” sus derechos civiles y expresó que confía en recuperar la libertad a través de una apelación

Hombre afroamericano con traje oscuro y corbata mira a un costado, con un recuadro circular que muestra el rostro de Tupac Shakur
El jurado declaró a Davis culpable de asesinato en primer grado por el crimen de Tupac Shakur y la jueza Carli Kierny fijó la sentencia para el 13 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae).
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Duane “Keffe D” Davis, condenado por el asesinato de Tupac Shakur, afirmó que es inocente y que espera salir de prisión por la vía de una apelación, mientras insistió en que nunca estuvo en Las Vegas la noche del ataque y que varias de sus declaraciones públicas sobre el caso fueron falsas.

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter después del veredicto, Davis, de 63 años, expresó que no le preocupa pasar el resto de su vida en prisión porque espera recuperar la libertad y aseguró que durante el proceso judicial “violaron“ sus derechos civiles.

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El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado por el crimen de Shakur, asesinado en septiembre de 1996 cuando viajaba en un BMW junto a Marion “Suge” Knight cerca del Strip de Las Vegas, en Nevada. La jueza Carli Kierny fijó la sentencia para el 13 de octubre.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que Davis hizo las llamadas que derivaron en la muerte del rapero y que además entregó el arma utilizada. En ese marco, lo presentaron como el “shot caller”, una expresión con la que buscaron ubicarlo como la persona que daba las órdenes.

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Tupac Shakur fue asesinado a tiros en Las Vegas cuando tenía 25 años (Europa Press).
Tupac Shakur fue asesinado a tiros en Las Vegas cuando tenía 25 años (Europa Press).

El condenado defiende que su antigua versión fue un libreto para evitar otros cargos

Uno de los ejes de su defensa pública fue la descalificación de sus propias declaraciones anteriores. Davis aseguró que los relatos que había dado en entrevistas, documentales, podcasts y en el libro Compton Street Legend no describían hechos reales, sino una historia diseñada para evitar consecuencias penales en otra investigación.

Según Davis, las autoridades buscaban a Sean “Puff Daddy” Combs y Eric “Zip” Martin. En ese contexto, relató que querían “tenderle una trampa” y agentes amenazaron con actuar contra su familia en una investigación por drogas.

En consecuencia, aceptó una estrategia acordada con un abogado que le proporcionaron y le “escribieron un guion” sobre lo ocurrido la noche del crimen.

De acuerdo con su relato, decidió mantener aquella historia por su familia: “Me dijeron: ‘Papá, ya perdiste 15 años de nuestras vidas. ¿Por qué querrías perder otros 15 o 20 años? Solo miente, papá, sigue el guion’. Así que mentí y seguí el guion. Y funcionó. Estuve 18 años fuera de la cárcel. Y, de paso, salvé la vida de todos".

Sobre el libro, indicó que no lo escribió y que solo aportó algunas historias y fotografías, mientras que el autor sumó el resto del contenido. Incluso señaló que ni siquiera revisó el texto final y que su nombre estaba mal escrito en la tapa.

Además, rechazó la interpretación de una carpeta con recortes de prensa sobre Tupac Shakur presentada por la acusación ante el jurado. Según dijo, esos álbumes pertenecían a sus hijas, que eran fanáticas de Shakur y de Biggie, y no a él.

Keffe D Davis aseguró que sus declaraciones públicas sobre el caso Tupac Shakur fueron falsas y que siguió un guion para evitar cargos en otra investigación (REUTERS/Steve Marcus/Pool).
Keffe D Davis aseguró que sus declaraciones públicas sobre el caso Tupac Shakur fueron falsas y que siguió un guion para evitar cargos en otra investigación (REUTERS/Steve Marcus/Pool).

Davis acusó a testigos y fiscales de mentir durante el juicio

A lo largo de la entrevista, Davis cuestionó a quienes declararon en el proceso, entre ellos Reggie Wright Jr., de quien alegó que mintió al ubicarlo con un arma en una edición de los premios Soul Train.

Respecto a ese evento, negó haber asistido alguna vez y aseguró que Wright Jr, todavía sigue “enojado” con él por haber estado con su hermana en 1981.

En la misma línea, apuntó contra antiguos investigadores y contra la fiscalía: “Todos esos policías estaban mintiendo”.

Sobre el fiscal Marc DiGiacomo, a quien también criticó con dureza, Davis lo acusó de burlarse de su historial médico, después de que durante el proceso surgieran versiones sobre una reaparición de un cáncer de colon. El condenado explicó que actualmente se somete a controles periódicos.

La fiscalía sostuvo en el juicio que Keffe D Davis hizo las llamadas que derivaron en la muerte de Tupac Shakur y entregó el arma usada en el ataque de Las Vegas (REUTERS/Steve Marcus/Pool).
La fiscalía sostuvo en el juicio que Keffe D Davis hizo las llamadas que derivaron en la muerte de Tupac Shakur y entregó el arma usada en el ataque de Las Vegas (REUTERS/Steve Marcus/Pool).

En cuanto a Suge Knight, la persona que conducía el auto en el que viajaba Shakur, manifestó que debería “decir la verdad” y que sabe que él no estaba en el auto aquella noche. Además, planteó que Knight tenía “vínculos” con la policía y con autoridades de Compton.

Consultado sobre dónde estaba la noche en que mataron al rapero, respondió que, tras la pelea de Mike Tyson, fue a un bar cerca de UCLA con su compañero de vivienda y que a la mañana siguiente desayunó con sus hijos.

Al mismo tiempo, remarcó que no hay registros que lo sitúen en la ciudad del crimen: “Ni siquiera me tienen en video en Las Vegas”.

Davis negó que Sean Combs ofreciera USD 1 millón por el crimen

Durante años circuló la versión de que Sean “Diddy” Combs había ofrecido USD 1 millón para matar a Tupac Shakur y a Suge Knight, pero Davis insistió en que eso nunca ocurrió y declaró que esa historia fue inventada por su anterior abogado.

Soy un buen hombre. Soy una buena persona. No soy ningún maldito asesino. Puff nunca me ofreció ni un maldito millón de dólares por ellos”, dijo.

Otro de los rumores que circularon alrededor del juicio indicaba que Combs pagaba su defensa legal.

Davis contó que intentó conseguir apoyo económico para su defensa y trató de comunicarse con Combs y con Dr. Dre para que pagaran a sus abogados, pero que no logró contactarlos.

Durante la entrevista, Keffe D Davis acusó a testigos, policías y fiscales de mentir en el juicio por el asesinato de Tupac Shakur (David Becker/Pool vía REUTERS).
Durante la entrevista, Keffe D Davis acusó a testigos, policías y fiscales de mentir en el juicio por el asesinato de Tupac Shakur (David Becker/Pool vía REUTERS).

Davis afirmó que buscará revertir el veredicto y reiteró su inocencia

Hacia el final de la entrevista, Davis insistió en que su principal esperanza está puesta en revertir la condena.

Consultado sobre qué le diría al mundo frente a la condena que obtuvo, aseveró: “Soy inocente. Tienen a un inocente en la cárcel”.

Asimismo, garantizó que sus nietos, a quienes describió como promesas del fútbol americano, algún día reunirán el dinero suficiente para ayudarlo a salir.

Por ahora, la condena por el asesinato de Tupac Shakur deja a Duane “Keffe D” Davis a la espera de sentencia en Las Vegas, mientras su defensa se enfoca en la apelación que, según él, terminará por revocar el veredicto.

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