Estados Unidos

"Esta no es la última escena de la película": el abogado de "Keffe D" Davis anuncia la apelación tras la condena por el asesinato de Tupac Shakur

Un jurado de Las Vegas tardó menos de tres horas en declarar culpable a Duane Davis, el único acusado en casi 30 años por la muerte del rapero, y su sentencia podría equivaler a cadena perpetua

Duane "Keffe D" Davis, el único hombre procesado por la muerte de Tupac Shakur, fue declarado culpable tras un juicio de diez días en Las Vegas (Bizuayehu Tesfaye/Pool via REUTERS)
Duane "Keffe D" Davis, el único hombre procesado por la muerte de Tupac Shakur, fue declarado culpable tras un juicio de diez días en Las Vegas (Bizuayehu Tesfaye/Pool via REUTERS)
Guardar

El asesinato de Tupac Shakur fue uno de los crímenes sin resolver más notorios de la historia de la música.

Nadie fue imputado por el crimen hasta que las propias palabras de Duane “Keffe D” Davis —volcadas en entrevistas, grabaciones y una autobiografía— reactivaron la investigación y lo convirtieron en el único acusado.

PUBLICIDAD

Su defensor tomó la palabra al día siguiente del veredicto. “Incluso antes de que llegara el primer grupo de jurados para la selección, sabíamos que iba a ser un tema de apelación”, declaró el abogado Michael Sanft ante NBC News.

El abogado defensor Michael Sanft anticipó que llevará el caso ante una corte de apelaciones, con foco en las declaraciones que su cliente hizo bajo inmunidad en 2008 (REUTERS/Steve Marcus/Pool)
El abogado defensor Michael Sanft anticipó que llevará el caso ante una corte de apelaciones, con foco en las declaraciones que su cliente hizo bajo inmunidad en 2008 (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

La apelación girará en torno a un acuerdo de inmunidad parcial de 2008

El eje central del recurso será la decisión del juez de admitir como prueba las declaraciones que Davis hizo a investigadores federales en 2008 bajo un acuerdo de proffer , un pacto de inmunidad parcial que le permitía hablar con franqueza sobre lo que hizo o presenció esa noche sin enfrentar cargos por ello.

La defensa había intentado, sin éxito, excluir esas declaraciones antes del juicio. Sanft aseguró que las consideraban “altamente perjudiciales”.

Davis firmó el acuerdo en el marco de una investigación federal sobre el asesinato de Christopher Wallace, el rapero conocido como Notorious B.I.G. Durante esas conversaciones, aportó información sobre la muerte de Shakur.

PUBLICIDAD

Los fiscales usaron esas mismas palabras de Davis como pieza central de su acusación. En el juicio, reprodujeron grabaciones de sus declaraciones a investigadores y señalaron relatos que él mismo ofreció en entrevistas posteriores y en su autobiografía de 2019, Compton Street Legend.

Davis habló con investigadores federales en el marco de una pesquisa sobre el asesinato de Christopher Wallace, el Notorious B.I.G. Sus propias palabras terminaron siendo el arma de la acusación (REUTERS/Steve Marcus/Pool)
Davis habló con investigadores federales en el marco de una pesquisa sobre el asesinato de Christopher Wallace, el Notorious B.I.G. Sus propias palabras terminaron siendo el arma de la acusación (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

El veredicto unánime llegó en una tarde y sorprendió a la defensa

La velocidad del jurado desconcertó a Sanft. “Para que un jurado regrese dos horas y media después de que se les entregó el caso... ya habían tomado su decisión”, declaró al medio. El abogado esperaba que los jurados, al menos, pasaran la noche analizando las pruebas.

Davis no fue acusado de disparar personalmente contra Shakur. Los fiscales argumentaron que proveyó el arma y organizó el ataque. Bajo la ley de Nevada, quien ayuda o facilita un asesinato puede ser considerado penalmente responsable de la muerte.

La acusación retrató a Davis como un shotcallerfigura de autoridad— de los South Side Compton Crips, una pandilla de California.

El jurado tardó menos de una jornada en alcanzar un veredicto unánime, una velocidad que el propio equipo de defensa no esperaba (REUTERS/Steve Marcus/Pool)
El jurado tardó menos de una jornada en alcanzar un veredicto unánime, una velocidad que el propio equipo de defensa no esperaba (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

Tal como sostuvieron los fiscales, Davis orquestó el ataque contra Shakur después de que este y otros hombres golpearon a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, en el interior del MGM Grand esa misma noche.

El 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba en un BMW conducido por Marion “Suge” Knight, cofundador del sello Death Row Records, cerca de Las Vegas Strip, cuando un Cadillac blanco se acercó y alguien desde su interior abrió fuego.

El rapero, de 25 años, recibió varios impactos y murió seis días después. Knight sobrevivió.

La noche del 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba junto a Marion "Suge" Knight cuando un Cadillac blanco se acercó y abrió fuego (Bizuayehu Tesfaye/Pool via REUTERS/File Photo)
La noche del 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba junto a Marion "Suge" Knight cuando un Cadillac blanco se acercó y abrió fuego (Bizuayehu Tesfaye/Pool via REUTERS/File Photo)

La sentencia está fijada para el 13 de octubre

Davis enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Su sentencia fue programada para el 13 de octubre.

La defensa pedirá la pena mínima, aunque Sanft reconoció que cualquier condena puede equivaler, en la práctica, a cadena perpetua.

“El señor Davis tiene más de 60 años. En este punto, cualquier sentencia es potencialmente una sentencia de por vida”, aseguró el abogado ante NBC News.

El 13 de octubre se definirá la condena de Davis, quien tiene más de 60 años: cualquier pena, advirtió su abogado, puede equivaler en la práctica a pasar el resto de su vida preso (Steve Marcus/via REUTERS)
El 13 de octubre se definirá la condena de Davis, quien tiene más de 60 años: cualquier pena, advirtió su abogado, puede equivaler en la práctica a pasar el resto de su vida preso (Steve Marcus/via REUTERS)

El abogado mantuvo durante el proceso que Davis no estaba en el vehículo ni en Las Vegas esa noche, pero el jurado rechazó ese argumento por unanimidad.

Davis es el único sobreviviente conocido de quienes, según la investigación, iban en ese Cadillac al momento del tiroteo.

Sanft caracterizó la condena como una etapa, no como el final. “Entendemos que hay un juego largo aquí. Esta no es la última escena de la película, sino solo una fase”, tal como dijo el abogado al medio.

Temas Relacionados

Las VegasAsesinatoRapEstados UnidosTupac ShakurMúsicaCrimenJuicioJuradoApelaciónJuezCadena PerpetuaAbogadoCondenaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU afirmó que los países del G20, excepto China, acordaron abordar los flujos de “exportaciones baratas” que generan desequilibrios globales

Scott Bessent aseguró que pidió a varios pares replicar el enfoque de Donald Trump, basado en gravámenes y otras herramientas para reducir los desajustes comerciales, y aseguró que solo Beijing rechazó esa línea de acción

EEUU afirmó que los países del G20, excepto China, acordaron abordar los flujos de “exportaciones baratas” que generan desequilibrios globales

Mega Millions: ganadores del 1 de septiembre de 2026

Como cada martes, esta lotería estadounidense llevó a cabo su sorteo millonario

Mega Millions: ganadores del 1 de septiembre de 2026

Un juez envía a juicio a Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk: el acusado se declaró inocente

El magistrado Tony Graf sostuvo tras una audiencia que hay causa probable para avanzar a la próxima instancia y aprobó el cargo de homicidio agravado por el ataque ocurrido en un acto universitario en Utah

Un juez envía a juicio a Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk: el acusado se declaró inocente

Un hombre sobrivivió a un rayo en Staten Island: “No tuve siquiera la posibilidad de retroceder”

Thomas Fahmy caminaba hacia su automóvil durante una tormenta cuando una descarga lo derribó; recibió atención médica, permaneció bajo observación y retomó sus actividades pocos días después

Un hombre sobrivivió a un rayo en Staten Island: “No tuve siquiera la posibilidad de retroceder”

Orlando, Miami y Tampa, las mejores ciudades de EEUU para jubilarse en 2026: ventajas, alertas y el nuevo rival de Florida

El estudio de WalletHub ubicó tres destinos del sureste entre los primeros, aunque Wyoming encabezó la medición estatal gracias a un gasto cotidiano más bajo y una presión inmobiliaria menor

Orlando, Miami y Tampa, las mejores ciudades de EEUU para jubilarse en 2026: ventajas, alertas y el nuevo rival de Florida

TECNO

John Ternus comienza su era como CEO con Apple al alza: las acciones suben 2,61%

John Ternus comienza su era como CEO con Apple al alza: las acciones suben 2,61%

El negocio de IA dispara las cifras de Dell y ahora su fundador es el quinto más rico del mundo

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Mitos sobre la batería de las laptops: cargarla toda la noche, el límite del 80% y otros errores

Crean un cepillo dental con cámara: transmite en vivo y sirve para la limpieza interdental

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman apuesta por la sensualidad a los 59 años: así es el vestido de Versace que lució en Los Ángeles

Nicole Kidman apuesta por la sensualidad a los 59 años: así es el vestido de Versace que lució en Los Ángeles

Disney+ renueva Furia y confirma una segunda temporada

Adam Scott confesó sus inseguridades al audicionar para Severance: “Pensé que jamás lo conseguiría, era demasiado bueno”

“Trabajaré todo el tiempo que pueda”: Morgan Freeman explicó por qué no piensa retirarse a los 89 años

“Manipulación emocional”: la insólita foto con la que Andrew Garfield conquistó el papel de Spider-Man

MUNDO

Las 10 personas más ricas del mundo en septiembre de 2026, según Forbes

Las 10 personas más ricas del mundo en septiembre de 2026, según Forbes

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Dos marineros filipinos murieron tras un ataque a un petrolero saudita en el estrecho de Ormuz

“Los chicos aprenden en casa y trabajan la tierra”: la familia que dejó Estados Unidos para criar a seis hijos en la selva

El régimen iraní afirmó que dos petroleros se incendiaron en Ormuz tras chocar contra minas