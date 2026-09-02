"Esta no es la última escena de la película": el abogado de "Keffe D" Davis anuncia la apelación tras la condena por el asesinato de Tupac Shakur

Duane "Keffe D" Davis, el único hombre procesado por la muerte de Tupac Shakur, fue declarado culpable tras un juicio de diez días en Las Vegas (Bizuayehu Tesfaye/Pool via REUTERS)

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El asesinato de Tupac Shakur fue uno de los crímenes sin resolver más notorios de la historia de la música.

Nadie fue imputado por el crimen hasta que las propias palabras de Duane “Keffe D” Davis —volcadas en entrevistas, grabaciones y una autobiografía— reactivaron la investigación y lo convirtieron en el único acusado.

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Su defensor tomó la palabra al día siguiente del veredicto. “Incluso antes de que llegara el primer grupo de jurados para la selección, sabíamos que iba a ser un tema de apelación”, declaró el abogado Michael Sanft ante NBC News.

El abogado defensor Michael Sanft anticipó que llevará el caso ante una corte de apelaciones, con foco en las declaraciones que su cliente hizo bajo inmunidad en 2008 (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

La apelación girará en torno a un acuerdo de inmunidad parcial de 2008

El eje central del recurso será la decisión del juez de admitir como prueba las declaraciones que Davis hizo a investigadores federales en 2008 bajo un acuerdo de proffer , un pacto de inmunidad parcial que le permitía hablar con franqueza sobre lo que hizo o presenció esa noche sin enfrentar cargos por ello.

La defensa había intentado, sin éxito, excluir esas declaraciones antes del juicio. Sanft aseguró que las consideraban “altamente perjudiciales”.

Davis firmó el acuerdo en el marco de una investigación federal sobre el asesinato de Christopher Wallace, el rapero conocido como Notorious B.I.G. Durante esas conversaciones, aportó información sobre la muerte de Shakur.

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Los fiscales usaron esas mismas palabras de Davis como pieza central de su acusación. En el juicio, reprodujeron grabaciones de sus declaraciones a investigadores y señalaron relatos que él mismo ofreció en entrevistas posteriores y en su autobiografía de 2019, Compton Street Legend.

Davis habló con investigadores federales en el marco de una pesquisa sobre el asesinato de Christopher Wallace, el Notorious B.I.G. Sus propias palabras terminaron siendo el arma de la acusación (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

El veredicto unánime llegó en una tarde y sorprendió a la defensa

La velocidad del jurado desconcertó a Sanft. “Para que un jurado regrese dos horas y media después de que se les entregó el caso... ya habían tomado su decisión”, declaró al medio. El abogado esperaba que los jurados, al menos, pasaran la noche analizando las pruebas.

Davis no fue acusado de disparar personalmente contra Shakur. Los fiscales argumentaron que proveyó el arma y organizó el ataque. Bajo la ley de Nevada, quien ayuda o facilita un asesinato puede ser considerado penalmente responsable de la muerte.

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La acusación retrató a Davis como un shotcaller —figura de autoridad— de los South Side Compton Crips, una pandilla de California.

El jurado tardó menos de una jornada en alcanzar un veredicto unánime, una velocidad que el propio equipo de defensa no esperaba (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

Tal como sostuvieron los fiscales, Davis orquestó el ataque contra Shakur después de que este y otros hombres golpearon a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, en el interior del MGM Grand esa misma noche.

El 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba en un BMW conducido por Marion “Suge” Knight, cofundador del sello Death Row Records, cerca de Las Vegas Strip, cuando un Cadillac blanco se acercó y alguien desde su interior abrió fuego.

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El rapero, de 25 años, recibió varios impactos y murió seis días después. Knight sobrevivió.

La noche del 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba junto a Marion "Suge" Knight cuando un Cadillac blanco se acercó y abrió fuego (Bizuayehu Tesfaye/Pool via REUTERS/File Photo)

La sentencia está fijada para el 13 de octubre

Davis enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Su sentencia fue programada para el 13 de octubre.

La defensa pedirá la pena mínima, aunque Sanft reconoció que cualquier condena puede equivaler, en la práctica, a cadena perpetua.

“El señor Davis tiene más de 60 años. En este punto, cualquier sentencia es potencialmente una sentencia de por vida”, aseguró el abogado ante NBC News.

El 13 de octubre se definirá la condena de Davis, quien tiene más de 60 años: cualquier pena, advirtió su abogado, puede equivaler en la práctica a pasar el resto de su vida preso (Steve Marcus/via REUTERS)

El abogado mantuvo durante el proceso que Davis no estaba en el vehículo ni en Las Vegas esa noche, pero el jurado rechazó ese argumento por unanimidad.

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Davis es el único sobreviviente conocido de quienes, según la investigación, iban en ese Cadillac al momento del tiroteo.

Sanft caracterizó la condena como una etapa, no como el final. “Entendemos que hay un juego largo aquí. Esta no es la última escena de la película, sino solo una fase”, tal como dijo el abogado al medio.