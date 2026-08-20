Juicio por el asesinato de Tupac Shakur, día 4: la confesión grabada de Keffe D y la revelación sobre quién disparó realmente

Duane "Keffe D" Davis enfrenta cargos de homicidio por su presunta participación en la muerte de Tupac Shakur en 1996 y negó su culpabilidad (Steve Marcus/via REUTERS)

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En el juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas, el tribunal reprodujo una grabación de 2008 en la que Duane “Keffe D” Davis señaló a Orlando Anderson como el tirador.

El audio, escuchado por el jurado, volvió a poner el foco sobre quién disparó en 1996. Cuando los investigadores le preguntaron quién disparó contra Tupac, Davis respondió: “Orlando Anderson disparó a Tupac”, según la cinta.

De acuerdo con su relato, Anderson —sobrino de Davis— se inclinó sobre la ventanilla y efectuó los disparos desde el asiento trasero del vehículo.

Davis agregó que, de haber tenido la oportunidad, él mismo habría disparado si el auto de Tupac hubiera estado del otro lado.

Según un cable de Reuters, agencia de noticias, la detención de Davis, casi tres décadas después del asesinato del rapero, reactivó un expediente que acumuló versiones durante años.

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En el audio reproducido ante el jurado, Duane "Keffe D" Davis afirmó que Orlando Anderson disparó contra Tupac Shakur desde el asiento trasero del vehículo (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

En el proceso, el exlíder de pandilla enfrentó cargos de homicidio por su presunta participación en la muerte de Shakur en 1996 y negó su culpabilidad.

Reuters también informó que la policía sospechaba desde hace tiempo de su implicación, pero consiguió pruebas suficientes después de sus declaraciones públicas y de la publicación de un libro autobiográfico en 2019.

En ese texto, Davis relató que estuvo en el vehículo junto a los atacantes y que facilitó el arma utilizada en el crimen.

La estrategia de la defensa: desacreditar las confesiones

Durante la apertura del juicio, el abogado defensor Michael Sanft sorprendió al jurado con una presentación directa. En una diapositiva se leía una sola palabra: “BULLSHIT”. Según Reuters, el planteo buscó que los jurados no creyeran nada de lo que Davis contó en entrevistas o en su libro.

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Ese enfoque, de acuerdo con la exfiscal y abogada defensora Catherine Christian, aparece en casos en los que el acusado busca notoriedad, incluso a costa de autoincriminarse.

El juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas incorporó una grabación de 2008 en la que Duane "Keffe D" Davis señaló a Orlando Anderson como el tirador (Steve Marcus/via REUTERS)

Christian explicó que la defensa se apoya en la posibilidad de que Davis inventara o exagerara su relato para aumentar las ventas de su libro. “Es su única defensa, y es válida”, aseguró.

La defensa insistió además en que la carga de la prueba recae en la fiscalía, que debe demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

El jurado debe alcanzar un veredicto unánime para condenar al acusado. Para el abogado Neil Rockind, seguir esa estrategia implica el riesgo de que el jurado perciba al propio cliente como un mentiroso, pero puede ser el único camino cuando las pruebas materiales son escasas.

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En la grabación de 2008, Davis también habló sobre Sean “Puffy” Combs y su esquema de seguridad. “Tenía Navy SEALs de seguridad.

Estaba tan asustado de ese tipo”, afirmó, en alusión al temor de Combs frente a la rivalidad entre Death Row Records y Bad Boy Records.

Cuando el detective Greg Kading le preguntó por qué Combs buscaba además protección en pandilleros, Davis fue tajante: “Querrías a los gangsters”.

Davis ubicó esos vínculos en la escena musical de mediados de los 90, con conciertos en los que participaron figuras como Mary J. Blige, Jodeci y Biggie.

Según los exdetectives, varios de estos artistas estaban vinculados al sello de Combs. Davis dijo que conoció a Combs a través de Eric “Zip” Martin en Nueva York, un nexo que, según la fiscalía, reforzó los lazos entre la industria musical y las pandillas.

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La fiscalía sostuvo que las declaraciones públicas de Davis y su libro autobiográfico de 2019 aportaron pruebas para reactivar el caso por el asesinato de Tupac (David Becker/Pool via REUTERS)

El relato de Davis sobre el ataque

Según Reuters, en su libro Compton Street Legend, Davis contó que buscó venganza tras una pelea en el casino MGM Grand de Las Vegas, el 7 de septiembre de 1996.

En ese episodio, según su versión, estuvieron involucrados Shakur, el productor Marion “Suge” Knight y su sobrino.

De acuerdo con esas memorias, esa noche Davis viajaba con tres hombres en un Cadillac blanco y pasó un arma a los ocupantes del asiento trasero.

Uno de ellos disparó contra el vehículo en el que iban Tupac y Knight. Reuters señaló que, aunque la policía no identificó oficialmente al autor material de los disparos, Davis fue presentado como el “cerebro” que consiguió el arma y organizó el ataque.

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La legislación de Nevada permite que alguien que participa en un crimen sea juzgado por homicidio aunque no sea quien ejecuta el acto.

En la grabación, Davis también conectó el trasfondo del caso con un antecedente: señaló que un tiroteo previo en Atlanta en 1995, en el que resultó herido un amigo de Knight, pudo haber sido el detonante de la disputa entre ambos sellos discográficos.

El entorno de las pandillas y lo que declaró un testigo

El juicio expuso además la relación entre las pandillas de Compton y los sellos. Denvonta Lee, testigo que perteneció a los South Side Compton Crips, declaró que miembros de su pandilla frecuentaban conciertos de Bad Boy Records para proteger al equipo de Combs de amenazas externas, especialmente de la banda rival asociada a Death Row Records.

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Denvonta Lee, exintegrante de los South Side Compton Crips, declaró ante el tribunal sobre la protección que su pandilla brindaba al equipo de Bad Boy Records y relató incidentes que reflejaron la escalada de violencia entre grupos rivales en los años 90 (Steve Marcus/via REUTERS)

Lee relató un incidente de 1996 en el centro comercial Lakewood Mall: un altercado con miembros de la Mob Piru terminó con la agresión a un afiliado de Death Row y la pérdida de una cadena con el logotipo del sello. La fiscalía sostuvo que esos episodios contribuyeron a la escalada del enfrentamiento.

Por qué la grabación de 2008 se incorporó como prueba

La defensa intentó impedir el uso de la grabación por considerarla confidencial. Los fiscales argumentaron que Davis violó el acuerdo al revelar detalles en su libro de 2019 y en entrevistas públicas.

El tribunal aceptó reproducir el audio ante el jurado. Así, la fiscalía incorporó la grabación como una pieza central, junto con testimonios de exmiembros de pandillas y detectives, en un proceso que —según Reuters— podría durar hasta seis semanas.

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