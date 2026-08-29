Qué ayudas ofrece Miami-Dade para comprar, mantener o reparar tu casa: montos, requisitos y cómo aplicar

Miami-Dade ofrece programas de vivienda para comprar, mantener o reparar una casa con líneas separadas según el tipo de ayuda y el organismo que las administra (Miami Homes for All)

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Comprar una vivienda en el condado de Miami-Dade puede ser un objetivo lejano en el mercado actual, pero la administración local mantiene programas que apuntan a dos necesidades distintas: financiar costos puntuales de propietarios (por ejemplo, cuotas extraordinarias en condominios) y abrir vías de acceso a la vivienda a través de iniciativas con convocatorias y reglas específicas.

Antes de avanzar, conviene separar jurisdicciones: Miami-Dade es el condado; la Ciudad de Miami es una municipalidad dentro de ese territorio y tiene ayudas propias.

El primer paso para no perder tiempo es identificar quién administra cada línea. En Miami-Dade, la puerta institucional es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD), que centraliza consultas generales y publica canales de contacto para sus programas.

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En paralelo, el condado difundió el lanzamiento de una iniciativa de acceso a la vivienda administrada por Miami-Dade Economic Advocacy Trust (MDEAT), con inscripción online y cupo. Para el lector, esto se traduce en una regla simple: si el programa lo anuncia HCD, es condal; si lo publica la Ciudad de Miami, es municipal.

Condominios: préstamo por cuotas extraordinarias de recertificación

Miami-Dade relanzó el Condominium Special Assessment Loan Program para cubrir cuotas extraordinarias de recertificación en condominios con trámite digital (Freepik)

Para propietarios de condominios que deben afrontar cuotas extraordinarias por reparaciones obligatorias, Miami-Dade relanzó el Condominium Special Assessment Loan Program (programa de préstamos para cuotas extraordinarias en condominios) con un sistema totalmente digital.

En su comunicado institucional, el condado informó que la línea cuenta con un fondo aproximado de USD 15 millones y contempla préstamos de hasta USD 50.000 por unidad, con 0 % de interés para hogares elegibles y un umbral de ingresos de hasta el 140 % del AMI.

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La administración indicó que la postulación se hace a través del HCD Resident Portal, con un enlace específico para la variante de condominios. Para evitar bloqueos durante el trámite, HCD publicó dos canales diferenciados: asistencia técnica para problemas de acceso y carga de documentación, y soporte del programa para dudas sobre elegibilidad y requisitos.

El condado también detalló que el programa opera con ventana de aplicación y que las solicitudes se procesan en orden de llegada, con prioridad para adultos mayores de 62 años.

Por eso, la secuencia recomendada es revisar primero si la ventana está abierta y recién después reunir y digitalizar los comprobantes necesarios, para no quedar fuera por cupo.

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Welcome H.O.M.E.: convocatoria del condado con inscripción y sorteo público

Welcome H.O.M.E., administrado por MDEAT, conecta a residentes elegibles de Miami-Dade con viviendas nuevas y apoyo financiero mediante inscripción online y sorteo público (Foto: @MiamiBeachNews)

Otra puerta de acceso difundida por el condado es Welcome H.O.M.E., una iniciativa de Miami-Dade Economic Advocacy Trust (MDEAT) para conectar residentes elegibles con viviendas nuevas y apoyo financiero.

En el comunicado de lanzamiento, Miami-Dade indicó que el proceso admite solo postulaciones online, sin formularios en papel, y que habrá una lotería pública para definir el orden de selección de quienes resulten calificados.

La convocatoria fijó una ventana de inscripción del 1 al 30 de septiembre de 2026, o hasta recibir 200 solicitudes calificadas, lo que ocurra primero.

También estableció criterios generales: intención de habitar la vivienda como residencia principal, una sola solicitud por hogar e ingresos por debajo del 140 % del AMI.

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Para quienes quieran preparar la postulación con anticipación, el condado difundió sesiones informativas con fecha y modalidad (presencial y virtual) dentro del mismo anuncio institucional.

El punto operativo es que toda la información de registro y pasos del proceso se concentra en la página indicada por MDEAT en esa comunicación.

Rehabilitación: dónde consultar programas de HCD sin confundir “condado” con “ciudad”

La Ciudad de Miami administra programas municipales de vivienda separados de Miami-Dade, por lo que antes de aplicar conviene verificar jurisdicción, cupo, portal digital y requisitos de AMI (REUTERS/Marco Bello)

Además de sus anuncios sobre convocatorias, HCD publica una vía institucional para recibir consultas sobre programas, con dirección física y contacto por correo electrónico, útil cuando el vecino necesita confirmar cuál es el circuito vigente para su caso. E

n su página de solicitudes y comunicaciones, el condado indica que los comentarios o preguntas sobre programas pueden enviarse por escrito a HCD en 701 NW 1st Court, en la ciudad de Miami, o por correo electrónico a la división correspondiente.

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Este punto evita un error común: que la oficina esté en la ciudad de Miami no significa que el programa sea municipal. Si el trámite depende de HCD, se trata de una herramienta del condado de Miami-Dade, con alcance territorial condal según requisitos y disponibilidad.

Checklist de preparación (antes de iniciar la solicitud)

Antes de enviar una solicitud, conviene confirmar siete puntos: el organismo administrador (HCD o Ciudad de Miami), el tipo de propiedad (condominio o vivienda unifamiliar), el motivo (cuota especial, acceso a vivienda, reparación) y el porcentaje del AMI exigido por la línea.

También, la existencia de ventana de inscripción o cupo, el canal de carga (portal digital o circuito institucional indicado) y los contactos oficiales de soporte publicados por el organismo que administra el programa.

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