Estados Unidos

Qué ayudas ofrece Miami-Dade para comprar, mantener o reparar tu casa: montos, requisitos y cómo aplicar

El condado habilitó nuevas líneas con fondos y requisitos definidos para acceder a soluciones habitacionales o cubrir gastos imprevistos, según cada caso

Vista aérea diurna de un denso paisaje urbano con edificios de varios pisos, rascacielos al fondo, un cuerpo de agua azul y nubes blancas en el cielo
Miami-Dade ofrece programas de vivienda para comprar, mantener o reparar una casa con líneas separadas según el tipo de ayuda y el organismo que las administra (Miami Homes for All)
Guardar

Comprar una vivienda en el condado de Miami-Dade puede ser un objetivo lejano en el mercado actual, pero la administración local mantiene programas que apuntan a dos necesidades distintas: financiar costos puntuales de propietarios (por ejemplo, cuotas extraordinarias en condominios) y abrir vías de acceso a la vivienda a través de iniciativas con convocatorias y reglas específicas.

Antes de avanzar, conviene separar jurisdicciones: Miami-Dade es el condado; la Ciudad de Miami es una municipalidad dentro de ese territorio y tiene ayudas propias.

El primer paso para no perder tiempo es identificar quién administra cada línea. En Miami-Dade, la puerta institucional es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD), que centraliza consultas generales y publica canales de contacto para sus programas.

PUBLICIDAD

En paralelo, el condado difundió el lanzamiento de una iniciativa de acceso a la vivienda administrada por Miami-Dade Economic Advocacy Trust (MDEAT), con inscripción online y cupo. Para el lector, esto se traduce en una regla simple: si el programa lo anuncia HCD, es condal; si lo publica la Ciudad de Miami, es municipal.

Condominios: préstamo por cuotas extraordinarias de recertificación

Vista aérea de Miami Beach con edificios altos, una playa de arena blanca y aguas turquesas del océano, y el horizonte de Miami en la distancia bajo un cielo azul
Miami-Dade relanzó el Condominium Special Assessment Loan Program para cubrir cuotas extraordinarias de recertificación en condominios con trámite digital (Freepik)

Para propietarios de condominios que deben afrontar cuotas extraordinarias por reparaciones obligatorias, Miami-Dade relanzó el Condominium Special Assessment Loan Program (programa de préstamos para cuotas extraordinarias en condominios) con un sistema totalmente digital.

En su comunicado institucional, el condado informó que la línea cuenta con un fondo aproximado de USD 15 millones y contempla préstamos de hasta USD 50.000 por unidad, con 0 % de interés para hogares elegibles y un umbral de ingresos de hasta el 140 % del AMI.

PUBLICIDAD

La administración indicó que la postulación se hace a través del HCD Resident Portal, con un enlace específico para la variante de condominios. Para evitar bloqueos durante el trámite, HCD publicó dos canales diferenciados: asistencia técnica para problemas de acceso y carga de documentación, y soporte del programa para dudas sobre elegibilidad y requisitos.

El condado también detalló que el programa opera con ventana de aplicación y que las solicitudes se procesan en orden de llegada, con prioridad para adultos mayores de 62 años.

Por eso, la secuencia recomendada es revisar primero si la ventana está abierta y recién después reunir y digitalizar los comprobantes necesarios, para no quedar fuera por cupo.

Welcome H.O.M.E.: convocatoria del condado con inscripción y sorteo público

Welcome H.O.M.E., administrado por MDEAT, conecta a residentes elegibles de Miami-Dade con viviendas nuevas y apoyo financiero mediante inscripción online y sorteo público (Foto: @MiamiBeachNews)
Welcome H.O.M.E., administrado por MDEAT, conecta a residentes elegibles de Miami-Dade con viviendas nuevas y apoyo financiero mediante inscripción online y sorteo público (Foto: @MiamiBeachNews)

Otra puerta de acceso difundida por el condado es Welcome H.O.M.E., una iniciativa de Miami-Dade Economic Advocacy Trust (MDEAT) para conectar residentes elegibles con viviendas nuevas y apoyo financiero.

En el comunicado de lanzamiento, Miami-Dade indicó que el proceso admite solo postulaciones online, sin formularios en papel, y que habrá una lotería pública para definir el orden de selección de quienes resulten calificados.

La convocatoria fijó una ventana de inscripción del 1 al 30 de septiembre de 2026, o hasta recibir 200 solicitudes calificadas, lo que ocurra primero.

También estableció criterios generales: intención de habitar la vivienda como residencia principal, una sola solicitud por hogar e ingresos por debajo del 140 % del AMI.

Para quienes quieran preparar la postulación con anticipación, el condado difundió sesiones informativas con fecha y modalidad (presencial y virtual) dentro del mismo anuncio institucional.

El punto operativo es que toda la información de registro y pasos del proceso se concentra en la página indicada por MDEAT en esa comunicación.

Rehabilitación: dónde consultar programas de HCD sin confundir “condado” con “ciudad”

La Ciudad de Miami administra programas municipales de vivienda separados de Miami-Dade, por lo que antes de aplicar conviene verificar jurisdicción, cupo, portal digital y requisitos de AMI (REUTERS/Marco Bello)
La Ciudad de Miami administra programas municipales de vivienda separados de Miami-Dade, por lo que antes de aplicar conviene verificar jurisdicción, cupo, portal digital y requisitos de AMI (REUTERS/Marco Bello)

Además de sus anuncios sobre convocatorias, HCD publica una vía institucional para recibir consultas sobre programas, con dirección física y contacto por correo electrónico, útil cuando el vecino necesita confirmar cuál es el circuito vigente para su caso. E

n su página de solicitudes y comunicaciones, el condado indica que los comentarios o preguntas sobre programas pueden enviarse por escrito a HCD en 701 NW 1st Court, en la ciudad de Miami, o por correo electrónico a la división correspondiente.

Este punto evita un error común: que la oficina esté en la ciudad de Miami no significa que el programa sea municipal. Si el trámite depende de HCD, se trata de una herramienta del condado de Miami-Dade, con alcance territorial condal según requisitos y disponibilidad.

Checklist de preparación (antes de iniciar la solicitud)

Antes de enviar una solicitud, conviene confirmar siete puntos: el organismo administrador (HCD o Ciudad de Miami), el tipo de propiedad (condominio o vivienda unifamiliar), el motivo (cuota especial, acceso a vivienda, reparación) y el porcentaje del AMI exigido por la línea.

También, la existencia de ventana de inscripción o cupo, el canal de carga (portal digital o circuito institucional indicado) y los contactos oficiales de soporte publicados por el organismo que administra el programa.

Temas Relacionados

Miami-DadeMiamiViviendaderecho a la viviendaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Multan con USD 172 mil a un exoperador de la Casa Blanca por apostar con información sobre discursos de Trump

La CFTC sancionó a Gabriel Perez, técnico del teleprónter presidencial, tras detectar operaciones en Kalshi basadas en acceso anticipado a mensajes leídos por Donald Trump, incluido el Estado de la Unión

Multan con USD 172 mil a un exoperador de la Casa Blanca por apostar con información sobre discursos de Trump

El brote de legionelosis en el Upper East Side dejó 11 muertos y 94 enfermos en Nueva York

La investigación sobre el origen del brote sigue abierta, aunque las autoridades sanitarias de la ciudad sostienen que ya no existe riesgo actual para los vecinos del área afectada

El brote de legionelosis en el Upper East Side dejó 11 muertos y 94 enfermos en Nueva York

Pensilvania registra 460 casos de sarampión en el peor brote del estado en más de 30 años

El gobernador Josh Shapiro calificó la situación de "profundamente grave", tras notificarse 36 nuevos contagios en 48 horas. Ninguno de los infectados contaba con el esquema de vacunación completo

Pensilvania registra 460 casos de sarampión en el peor brote del estado en más de 30 años

Estados Unidos alerta sobre viajar a este país de América del Sur y pone una región en Nivel 4 por narcotráfico

Las autoridades estadounidenses endurecieron las recomendaciones para los visitantes ante problemas de seguridad, bloqueos de carreteras y protestas que podrían afectar la movilidad en distintas zonas del territorio

Estados Unidos alerta sobre viajar a este país de América del Sur y pone una región en Nivel 4 por narcotráfico

El provocador británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue detenido por ICE

Milo Yiannopoulos, fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Luisiana y está a la espera de ser deportado

El provocador británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue detenido por ICE

TECNO

iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max: en qué colores vendrían los próximos celulares de Apple

iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max: en qué colores vendrían los próximos celulares de Apple

Amazon regala 9 juegos gratis para PC: esta es la lista completa de los lanzamientos

Google introduce nuevos límites en Gemini Notebook para controlar el uso de recursos de IA

Juego gratis en Epic Games: descarga gratis Down in Bermuda para PC y celular por tiempo limitado

GTA 6 llegará sin una función presente en GTA V: no habrá modo en primera persona

ENTRETENIMIENTO

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

Paris Jackson recuerda a Michael Jackson con dos canciones y una tierna grabación de su infancia

Pedro Almodóvar presenta “Amarga Navidad” y la define como la película “más arriesgada” de su carrera

Taylor Swift dona $50,000 a una madre que fue atropellada tras salvar a un adolescente

Steven Tyler obtiene una victoria legal antes del juicio por presunto abuso sexual de una adolescente en los años 70

MUNDO

El papa envió ayuda económica a Nepal para atender “necesidades urgentes” tras la catástrofe que dejó más de 600 muertos

El papa envió ayuda económica a Nepal para atender “necesidades urgentes” tras la catástrofe que dejó más de 600 muertos

Tragedia en Nepal: rescataron con vida a una niña de seis años tras 60 horas atrapada bajo escombros

Bangkok fue elegida como la mejor ciudad del mundo para salir de noche en 2026

Cómo es Al-Ahsa, el oasis más grande del mundo

Vladimir Putin recibió al dictador Aleksandr Lukashenko tras las visitas del Vaticano y la CIA a Rusia