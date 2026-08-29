Juego gratis en Epic Games: descarga gratis Down in Bermuda para PC y celular por tiempo limitado

Epic Games ofrece gratis por tiempo limitado el juego Down in Bermuda para PC y celular.
El título cuenta la historia de un aviador aventurero que, tras una tormenta inesperada, queda aislado durante décadas en las infames Bermudas. Para volver a casa, deberá vencer a criaturas del fondo del mar y descubrir los secretos de las islas.
PUBLICIDAD
Para acceder al juego gratis, hay que ingresar a la sección de juegos gratis de Epic Games y descargar el código QR disponible.
De qué trata Down in Bermuda
Down in Bermuda cuenta la historia de un aviador aventurero que sufre una tormenta inesperada y queda varado en el Triángulo de las Bermudas durante décadas. A partir de ese accidente, el jugador explora una serie de islas coloridas, cada una con desafíos propios, para encontrar la forma de regresar a casa.
PUBLICIDAD
En el camino debe resolver rompecabezas, activar mecanismos, reunir objetos y enfrentarse a criaturas del fondo del mar. A medida que avanza, descubre secretos ocultos en el archipiélago y desbloquea nuevas zonas, combinando exploración y lógica en una aventura accesible.
Requisitos para jugar Down in Bermuda
Para jugar Down in Bermuda en PC, los requisitos mínimos son: Windows 10 de 64 bits, procesador Intel i5 o Ryzen 3, 8 GB de RAM, placa de video NVIDIA GTX 1060 o AMD RX 580, DirectX 11 y 1 GB de almacenamiento. En recomendado: Windows 11 de 64 bits, Intel i7 o Ryzen 5, 16 GB de RAM, NVIDIA GTX 1660 o AMD RX 5600 XT, DirectX 12 y 1 GB de espacio.
PUBLICIDAD
En Mac, el mínimo es macOS 12.0, Intel Core i5, 8 GB de RAM, Intel Graphics y 1 GB de almacenamiento; recomendado: macOS 14.0, Apple Silicon M1 o superior, 16 GB de RAM, GPU de Apple Silicon y 1 GB. Para iniciar sesión se necesita Epic ID.
Qué otros juegos gratis hay en Epic Games
Otros juegos gratis de Epic Games son Breathedge y Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition.
En Breathedge, un inmenso vehículo fúnebre espacial sufre un accidente en el espacio profundo y la zona queda cubierta de escombros, ataúdes y cadáveres de pasajeros.
PUBLICIDAD
Tu misión es sobrevivir en ese vertedero interestelar, descubrir una conspiración global y avanzar mientras gestionas recursos y evitas morir de formas tan absurdas como asfixia, congelación, incineración, electrocución o traumatismos.
El juego también permite fabricar objetos —útiles o completamente inútiles— y arrojarlos por la esclusa.
Además, tendrás que reparar, mejorar y decorar tu estación espacial: mantener oxígeno y electricidad, instalar equipos (desde paneles solares hasta una granja de hámsteres) y convertirla en un refugio a tu medida.
PUBLICIDAD
Por su parte, Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition propone una experiencia de carreras y equitación. Tras recibir las llaves de un rancho deteriorado, el jugador debe restaurar el legado familiar, criar potrillos, gestionar un establo y devolverle al lugar su antiguo esplendor.
Incluye competencias en la pista, desafíos de salto en el modo Cross Country y recorridos para explorar el rancho a caballo.
Para acceder a estos juegos gratis en Epic Games, primero tienes que ingresar a la Epic Games Store desde tu PC (en el navegador o a través de la aplicación) y entrar a la sección de juegos gratuitos, donde se listan las promociones vigentes.
PUBLICIDAD
Allí vas a ver los títulos disponibles —por ejemplo, Breathedge o Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition— con la opción de “Obtener”.
Al seleccionarla, el sistema te pedirá iniciar sesión con tu cuenta (Epic ID) o crear una si todavía no tienes. Una vez confirmado el canje, el juego queda agregado a tu biblioteca de forma permanente y puedes descargarlo cuando quieras.
PUBLICIDAD
Después, solo resta instalarlo y ejecutarlo desde la biblioteca. Es importante completar el proceso antes de que finalice el tiempo limitado de la promoción.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD