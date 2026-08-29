Juego gratis en Epic Games: descarga gratis Down in Bermuda para PC y celular por tiempo limitado

En Down in Bermuda, una tormenta inesperada deja a un aviador aventurero varado durante décadas en las Bermudas. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games ofrece gratis por tiempo limitado el juego Down in Bermuda para PC y celular.

El título cuenta la historia de un aviador aventurero que, tras una tormenta inesperada, queda aislado durante décadas en las infames Bermudas. Para volver a casa, deberá vencer a criaturas del fondo del mar y descubrir los secretos de las islas.

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Para acceder al juego gratis, hay que ingresar a la sección de juegos gratis de Epic Games y descargar el código QR disponible.

De qué trata Down in Bermuda

Down in Bermuda cuenta la historia de un aviador aventurero que sufre una tormenta inesperada y queda varado en el Triángulo de las Bermudas durante décadas. A partir de ese accidente, el jugador explora una serie de islas coloridas, cada una con desafíos propios, para encontrar la forma de regresar a casa.

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El jugador explora islas y resuelve rompecabezas para avanzar. (Epic Games)

En el camino debe resolver rompecabezas, activar mecanismos, reunir objetos y enfrentarse a criaturas del fondo del mar. A medida que avanza, descubre secretos ocultos en el archipiélago y desbloquea nuevas zonas, combinando exploración y lógica en una aventura accesible.

Requisitos para jugar Down in Bermuda

Para jugar Down in Bermuda en PC, los requisitos mínimos son: Windows 10 de 64 bits, procesador Intel i5 o Ryzen 3, 8 GB de RAM, placa de video NVIDIA GTX 1060 o AMD RX 580, DirectX 11 y 1 GB de almacenamiento. En recomendado: Windows 11 de 64 bits, Intel i7 o Ryzen 5, 16 GB de RAM, NVIDIA GTX 1660 o AMD RX 5600 XT, DirectX 12 y 1 GB de espacio.

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En Mac, el mínimo es macOS 12.0, Intel Core i5, 8 GB de RAM, Intel Graphics y 1 GB de almacenamiento; recomendado: macOS 14.0, Apple Silicon M1 o superior, 16 GB de RAM, GPU de Apple Silicon y 1 GB. Para iniciar sesión se necesita Epic ID.

Qué otros juegos gratis hay en Epic Games

Otros juegos gratis de Epic Games son Breathedge y Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition.

Tras el accidente de un vehículo fúnebre espacial, el protagonista queda atrapado en un campo de escombros en el espacio profundo. (Epic Games)

En Breathedge, un inmenso vehículo fúnebre espacial sufre un accidente en el espacio profundo y la zona queda cubierta de escombros, ataúdes y cadáveres de pasajeros.

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Tu misión es sobrevivir en ese vertedero interestelar, descubrir una conspiración global y avanzar mientras gestionas recursos y evitas morir de formas tan absurdas como asfixia, congelación, incineración, electrocución o traumatismos.

El juego también permite fabricar objetos —útiles o completamente inútiles— y arrojarlos por la esclusa.

Además, tendrás que reparar, mejorar y decorar tu estación espacial: mantener oxígeno y electricidad, instalar equipos (desde paneles solares hasta una granja de hámsteres) y convertirla en un refugio a tu medida.

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El juego propone carreras y actividades de equitación con foco en la gestión de un rancho. (Epic Games)

Por su parte, Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition propone una experiencia de carreras y equitación. Tras recibir las llaves de un rancho deteriorado, el jugador debe restaurar el legado familiar, criar potrillos, gestionar un establo y devolverle al lugar su antiguo esplendor.

Incluye competencias en la pista, desafíos de salto en el modo Cross Country y recorridos para explorar el rancho a caballo.

Para acceder a estos juegos gratis en Epic Games, primero tienes que ingresar a la Epic Games Store desde tu PC (en el navegador o a través de la aplicación) y entrar a la sección de juegos gratuitos, donde se listan las promociones vigentes.

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Epic Games es una empresa de videojuegos que opera la Epic Games Store, una tienda digital para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí vas a ver los títulos disponibles —por ejemplo, Breathedge o Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition— con la opción de “Obtener”.

Al seleccionarla, el sistema te pedirá iniciar sesión con tu cuenta (Epic ID) o crear una si todavía no tienes. Una vez confirmado el canje, el juego queda agregado a tu biblioteca de forma permanente y puedes descargarlo cuando quieras.

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Después, solo resta instalarlo y ejecutarlo desde la biblioteca. Es importante completar el proceso antes de que finalice el tiempo limitado de la promoción.



