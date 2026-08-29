Estados Unidos

El brote de legionelosis en el Upper East Side dejó 11 muertos y 94 enfermos en Nueva York

La investigación sobre el origen del brote sigue abierta, aunque las autoridades sanitarias de la ciudad sostienen que ya no existe riesgo actual para los vecinos del área afectada

Bacteria Legionella neumonía
El brote de legionelosis en el Upper East Side de Nueva York dejó 11 muertos y 94 enfermos, según el Departamento de Salud de la ciudad
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El brote de legionelosis en el Upper East Side de Nueva York dejó 11 muertos y 94 personas enfermas, de acuerdo con un reporte publicado por CBS New York el 28 de agosto de 2026. La actualización oficial confirmó dos fallecimientos adicionales dentro del mismo episodio sanitario, mientras las autoridades de la ciudad sostuvieron que los residentes del área afectada ya no estarían expuestos al riesgo que encendió la alarma semanas atrás.

La información fue difundida por CBS New York a partir de datos del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, que precisó que la investigación para determinar el origen exacto del brote todavía continúa. Aunque el número final de víctimas fatales aumentó, las autoridades sanitarias indicaron que el último caso fue diagnosticado hace más de seis semanas y que todas las personas que habían requerido internación ya recibieron el alta.

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Qué dijeron las autoridades sobre el brote

Bacteria Legionella neumonía
Las autoridades sanitarias de Nueva York sostienen que ya no existe riesgo actual para los vecinos del área afectada por la legionelosis

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York informó, tal y como recogió CBS New York, que el saldo del episodio asciende a 11 fallecidos y 94 afectados. En ese marco, el comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Alister Martin, expresó que cada pérdida humana provocó pesar dentro del sistema sanitario.

Estamos profundamente entristecidos por cada vida perdida, y nuestros corazones están con las familias y seres queridos que están de duelo”, afirmó Martin en declaraciones citadas por CBS New York. La cita fue traducida del inglés al español.

El funcionario también aseguró que el escenario epidemiológico cambió en comparación con los primeros días del brote. De acuerdo con sus palabras, el caso más reciente se detectó hace más de seis semanas, un dato que las autoridades interpretan como señal de que la cadena de exposición ya se interrumpió. A eso se sumó otro elemento relevante: todos los pacientes hospitalizados ya fueron dados de alta.

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Las medidas en la zona afectada

La investigación sobre el origen exacto del brote de legionelosis en el Upper East Side sigue abierta y espera resultados en septiembre
La investigación sobre el origen exacto del brote de legionelosis en el Upper East Side sigue abierta y espera resultados en septiembre

La cobertura de CBS New York detalló que decenas de edificios con pruebas positivas de bacterias Legionella recibieron la orden de vaciar, limpiar y desinfectar sus torres de enfriamiento. Esos equipos quedaron bajo la lupa de los investigadores porque la legionelosis suele propagarse a través de pequeñas gotas de agua contaminada que se dispersan en el aire.

Las autoridades delimitaron como área impactada los códigos postales 10128, 10028 y 10075, todos ubicados en el Upper East Side, en Manhattan. Tras las tareas de saneamiento, el departamento de Salud sostuvo que los residentes de esa zona ya no serían considerados en riesgo de exposición.

Ese punto resultó central en la actualización oficial, ya que permitió diferenciar entre el saldo acumulado del brote y la amenaza actual para la población. Aunque el número de muertos creció con las dos víctimas informadas el viernes, la evaluación sanitaria del presente es distinta a la de las semanas iniciales, cuando el foco aún se encontraba activo y las autoridades buscaban con urgencia la fuente de contaminación.

La investigación sigue abierta y habrá revisión política

A pesar de las medidas adoptadas, el origen exacto del brote todavía no fue establecido. Martin señaló, tal y como reprodujo CBS New York, que el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York espera recibir resultados en septiembre sobre la fuente específica del episodio.

La evolución del caso también abrió un frente político. La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, adelantó que el cuerpo legislativo discutirá el brote en una audiencia prevista para el miércoles. “El Concejo Municipal examinará de cerca cómo ocurrió este trágico brote y qué acciones y políticas adicionales son necesarias para proteger mejor a los neoyorquinos”, sostuvo la dirigente en una declaración citada por CBS New York y traducida al español.

Antes de esta nueva actualización, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ya había promulgado una legislación destinada a reforzar las inspecciones sobre torres de enfriamiento en la ciudad. Esa decisión apareció en medio de la preocupación pública por el brote y por la necesidad de revisar controles para evitar nuevos episodios.

Así, mientras el área afectada ya no aparece bajo amenaza inmediata, la cifra final de víctimas, el proceso para identificar la fuente y el debate sobre posibles fallas de supervisión mantienen el caso abierto tanto en el plano sanitario como en el político.

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