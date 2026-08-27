Miami-Dade inicia el ciclo con 15.094 alumnos menos en las escuelas públicas tradicionales

Miami-Dade inició el ciclo lectivo con 15.094 alumnos menos en las escuelas públicas tradicionales, al bajar de 230.172 a 215.078 estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El distrito escolar de Miami-Dade comenzó el nuevo ciclo lectivo con una caída de matrícula que, por primera vez, arrastró también a las escuelas chárter.

Las escuelas públicas tradicionales pasaron de 230.172 alumnos el año pasado a 215.078, una diferencia de 15.094 estudiantes menos. Las chárter bajaron de 86.913 a 85.473.

El fenómeno agrava la presión financiera sobre el sistema público y acelera el escenario de cierres y fusiones de planteles que el condado ya tiene sobre la mesa, según los datos del distrito correspondientes al 13 de agosto.

La contracción en la red tradicional superó incluso las proyecciones internas del sistema. El portavoz del distrito, Elmo Lugo, precisó en un comunicado que la matrícula quedó “5.333 alumnos por debajo” de lo esperado.

PUBLICIDAD

En el caso de las chárter, la baja fue de 1.440 alumnos y marcó el primer descenso anual para ese sector, que recibe financiación estatal directa por estudiante y puede ser administrado por operadores con o sin fines de lucro.

Lugo atribuyó el retroceso a tres factores estructurales: la baja tasa de natalidad, los cambios en los patrones migratorios y el encarecimiento sostenido del costo de vida en el sur de Florida.

“Debido a la baja tasa de natalidad, los cambios en los patrones migratorios y el alto costo de vida en la región, la matrícula en todo el distrito, incluidas las escuelas chárter, disminuyó durante el primer día de clases en comparación con el mismo período del año escolar 2025-26”, señaló el vocero.

PUBLICIDAD

Agregó que, si bien el distrito ya anticipaba un ajuste al elaborar el presupuesto de este año, las cifras de las escuelas bajo gestión directa quedaron por debajo de lo proyectado y obligan a revisar los planes operativos.

En ese marco, M-DCPS anunció que buscará “recuperar a las familias” mediante campañas de promoción centradas en sus programas especializados y trayectorias profesionales.

Las escuelas privadas crecen mientras el sistema público ajusta su estructura

Las escuelas privadas del sur de Florida crecieron mientras el sistema público de Miami-Dade ajusta su estructura y enfrenta cierres y fusiones (CBS News)

La caída en las escuelas públicas tradicionales y en las chárter contrasta con la trayectoria opuesta que registran las escuelas privadas. Los planteles católicos de primaria y secundaria del sur de Florida, la mayoría receptores de vales estatales, cerraron el período de inscripción con cifras récord.

PUBLICIDAD

La matrícula total del sector privado en Miami-Dade lleva dos décadas de crecimiento sostenido, un movimiento que se intensificó a partir de 2023, cuando el programa estatal de vales escolares se extendió a todos los alumnos sin distinción de ingresos familiares.

Las consecuencias para la infraestructura del distrito ya son concretas. Miami-Dade cerró recientemente nueve planteles por las dificultades financieras derivadas de la pérdida de estudiantes, y tanto el superintendente José Dotres como su sucesor designado, el superintendente de la Región Sur Rafael Villalobos, advirtieron que serán necesarios más cierres o fusiones.

El Comité de Límites de Asistencia del distrito publicó ya una lista de escuelas bajo evaluación para un posible cierre, aunque no precisó plazos ni criterios definitivos de selección.

PUBLICIDAD

El mecanismo de financiación estatal, que asigna recursos por alumno matriculado, convierte cada estudiante perdido en una reducción directa del presupuesto disponible.

Esa lógica vuelve especialmente sensible la caída simultánea en los dos subsectores del sistema público —tradicional y chárter— porque elimina el efecto amortiguador que, en ciclos anteriores, permitía que el crecimiento de las chárter compensara parcialmente la contracción de las escuelas administradas por el condado.

El recuento de octubre, clave para definir los recursos del año

El conteo oficial de octubre definirá la financiación estatal de Miami-Dade, porque los recursos se asignan según la cantidad de alumnos matriculados (Miami Homes for All)

La matrícula registrada en agosto no es aún la cifra que determina la financiación estatal. El primer conteo oficial con ese propósito se realiza en octubre, lo que le otorga al distrito algunas semanas para revertir parte del descenso antes de que los números queden fijados para el cálculo presupuestario.

PUBLICIDAD

El historial reciente ofrece un punto de referencia: el año pasado, en octubre, las escuelas públicas tradicionales administradas por el condado llegaron a 234.224 alumnos, unos 4.000 más que en el primer día de clases.

Las chárter alcanzaron entonces 86.885 estudiantes. Para febrero, sin embargo, los registros habían vuelto a contraerse: 232.428 alumnos en las escuelas tradicionales y 86.767 en las chárter, para un total de 319.195 estudiantes en el sistema público.

Ese patrón —recuperación parcial en octubre seguida de una nueva baja en el segundo semestre— es el que el distrito espera poder repetir este año, aunque las cifras de agosto sugieren que el punto de partida es considerablemente más bajo que en ciclos anteriores.

PUBLICIDAD

La pregunta que el condado no puede responder todavía es si las campañas de captación alcanzarán para frenar una tendencia que, por primera vez, no reconoce excepciones dentro del sistema público.