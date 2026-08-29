Waymo lanza nuevos vans eléctricos en Los Ángeles, ampliando su flota de vehículos autónomos

Waymo lanzó nuevas vans eléctricas autónomas Ojai en Los Ángeles para ampliar su flota de vehículos sin conductor

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Waymo lanzó una nueva línea de vans eléctricas autónomas en Los Ángeles y sumó así otro paso en su expansión dentro del sur de California, una región donde la compañía ya opera cientos de vehículos sin conductor. La novedad se conoció a partir de un informe de KABC, que detalló que los nuevos modelos, llamados Ojai, incorporan más espacio interior, nuevas comodidades para pasajeros y un sistema de asistencia por voz basado en Gemini, la tecnología de Google.

La llegada de estos vehículos se produce en un momento de crecimiento para la empresa, aunque también en medio de cuestionamientos por parte de residentes de distintos barrios del área metropolitana. De acuerdo con KABC, la compañía mantiene su avance en Los Ángeles pese a las protestas vecinales y a decisiones judiciales recientes vinculadas con su infraestructura de carga.

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La incorporación de las vans Ojai apunta a ampliar la capacidad operativa de la firma en una de las zonas más observadas del mercado de transporte autónomo en Estados Unidos. KABC indicó que la empresa presentó estas unidades como una mejora para la experiencia de viaje y como una respuesta al aumento de la demanda de servicios sin conductor.

Qué cambia con las nuevas unidades Ojai

Las vans Ojai incorporan más espacio interior, nuevas comodidades para pasajeros y asistencia por voz con Gemini, la tecnología de Google (REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)

Las nuevas vans eléctricas se diferencian de otros vehículos de la flota por su diseño interior y por la integración de nuevas herramientas tecnológicas. Según informó KABC, los modelos incluyen más espacio para los pasajeros, una configuración pensada para mayor comodidad y funciones de voz impulsadas por Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google.

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Ese componente de asistencia por voz busca facilitar la interacción dentro del vehículo, en línea con la estrategia de Waymo de reforzar la experiencia del usuario en sus viajes autónomos. La compañía aseguró, tal y como recogió KABC, que estas unidades fueron concebidas para ofrecer un trayecto más cómodo y para acompañar el crecimiento de la demanda en el servicio.

El despliegue de esta nueva línea se suma a una flota que ya tiene una presencia importante en la región. El reporte de KABC señaló que cientos de vehículos autónomos de la empresa ya circulan por el sur de California. En ese contexto, la expansión de la flota eléctrica en Los Ángeles aparece como otro movimiento de una compañía que busca consolidar su operación urbana a gran escala.

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Las quejas de vecinos y el conflicto por las estaciones de carga

Vecinos de Santa Monica, Westchester y Ladera Heights cuestionaron a Waymo por ruido, congestión y autos detenidos frente a viviendas (REUTERS/Mike Blake)

El crecimiento de Waymo no quedó exento de fricciones con parte de la comunidad local. KABC reportó que residentes de Santa Monica, Westchester y Ladera Heights manifestaron su malestar por distintos problemas asociados al servicio. Entre los reclamos, mencionaron aumento de la congestión vehicular, autos detenidos o inmovilizados frente a viviendas y ruidos provenientes de depósitos o centros de carga cercanos.

Esas objeciones no quedaron solo en el plano de las quejas públicas. El medio estadounidense precisó que, el mes pasado, un juez del tribunal superior de Santa Monica ordenó que dos estaciones de carga de Waymo dejaran de funcionar durante la noche. La medida llegó después de presentaciones de vecinos que denunciaron molestias por la actividad en esos puntos de operación.

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La decisión judicial sobre dos estaciones de carga marcó uno de los episodios más visibles dentro de la discusión sobre el desembarco de vehículos autónomos en barrios residenciales. Aun así, la empresa continuó con sus planes de crecimiento en el área, siempre de acuerdo con lo publicado por KABC. El avance de la compañía expone una tensión cada vez más clara entre la expansión tecnológica y la convivencia urbana en zonas densamente pobladas.

La apuesta de Waymo en el sur de California

Más allá de las críticas, la empresa sostiene su estrategia de ampliación en el mercado californiano. KABC afirmó que la compañía sigue extendiendo sus operaciones de vehículos sin conductor en el sur del estado, con el objetivo de reforzar su cobertura y acompañar una demanda en aumento.

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En ese marco, Los Ángeles ocupa un lugar central por densidad, visibilidad y escala. La presentación de las vans Ojai funciona, para la firma, como una señal de continuidad en su apuesta por el servicio autónomo en grandes centros urbanos. La empresa aseguró que estos vehículos buscan mejorar la comodidad del pasajero y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.

La novedad también muestra que el desarrollo del sector no depende solo de la tecnología disponible, sino de su adaptación al espacio urbano y a la aceptación pública. Tal como reflejó KABC, la expansión de Waymo avanza entre mejoras en el servicio y resistencias de parte de algunos residentes, una combinación que sigue moldeando el futuro del transporte autónomo en California.

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