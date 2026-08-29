Multan con USD 172 mil a un exoperador de la Casa Blanca por apostar con información sobre discursos de Trump

Gabriel Perez trabajó como operador de teleprónter en la Casa Blanca, un puesto que le daba acceso previo a los textos de Donald Trump antes de sus discursos públicos. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

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Un exoperador de teleprónter de la Casa Blanca recibió una sanción de USD 172.000 por apostar con información privilegiada sobre discursos de Donald Trump. Se trata de Gabriel Perez, un técnico con acceso anticipado a los textos presidenciales que usó esa ventaja para operar en Kalshi, una plataforma de mercados de predicción donde los usuarios apuestan sobre si un orador dirá determinadas palabras o expresiones.

La medida quedó formalizada el viernes por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que además le impuso a Perez una inhabilitación de tres años para operar en mercados financieros. Según informó CBS News, el empleado federal apostó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en contratos vinculados a menciones concretas dentro de intervenciones públicas de Donald Trump, incluido el discurso sobre el Estado de la Unión.

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Esos contratos, conocidos como mercados de mención, permiten especular sobre si un líder mencionará nombres de países, consignas o términos específicos. De acuerdo con el expediente citado por CBS News, Perez trabajaba como operador técnico de teleprónter y cobraba USD 175.000 anuales, una posición que le daba acceso previo al contenido de los mensajes presidenciales antes de su difusión pública.

Qué resolvió la CFTC sobre Gabriel Perez

La sanción obliga a Perez a devolver USD 107.539 en ganancias ilícitas y a pagar una multa civil de USD 65.000. La suma total asciende a más de USD 172.000, según los reportes.

La CFTC resolvió que Perez debía devolver USD 107.539 en ganancias ilícitas, pagar una multa civil de USD 65.000 y aceptar una inhabilitación de tres años para operar en mercados financieros. (REUTERS/Carlos Barria REFILE - ADDING ID)

La CFTC sostuvo que la penalidad aplicada refleja un recorte frente al monto que habría podido reclamar en otras condiciones. Según el comunicado oficial del organismo, la rebaja respondió a la “cooperación ejemplar” que el acusado ofreció durante la investigación.

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En ese mismo documento, la comisión agradeció la asistencia de Kalshi, que aportó información para el caso. The Guardian señaló que ese reconocimiento muestra que la plataforma actuó como denunciante y colaboradora ante los reguladores federales.

Cómo detectó Kalshi las apuestas sobre discursos de Trump

La pesquisa se inició dentro de la propia plataforma. Los sistemas internos de Kalshi detectaron en marzo de 2026 un patrón de operaciones con un nivel de acierto que no coincidía con el comportamiento esperable del mercado, según reportó CBS News.

A partir de los datos de la cuenta, la empresa identificó al usuario como un empleado federal encargado de los teleprónters presidenciales. La plataforma bloqueó de inmediato el perfil, donde había más de USD 90.000 inmovilizados en ganancias acumuladas, y después trasladó el expediente a la CFTC, de acuerdo con el mismo medio.

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Kalshi detectó en marzo de 2026 un patrón de apuestas inusual, bloqueó la cuenta del exempleado federal y trasladó el caso a las autoridades regulatorias. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Al conocerse el acuerdo, el abogado principal de la compañía, Bobby DeNault, publicó un mensaje en X con una advertencia dirigida a los usuarios. “No importa quién seas: viola nuestras reglas o la ley federal y enfrentarás las consecuencias”, escribió el ejecutivo, según reprodujeron CBS News y la BBC.

Qué dijo la Casa Blanca y qué cargo tenía Perez

La Casa Blanca reaccionó públicamente cuando los primeros detalles del caso salieron a la luz el 16 de julio. La entonces secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó lo ocurrido como “profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza”, en declaraciones recogidas por CBS News.

Ese día, Leavitt confirmó que Perez estaba suspendido sin goce de sueldo y que no volvería a su puesto. La sede presidencial no aclaró después si el técnico fue despedido o si dejó el cargo por decisión propia.

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El caso volvió a poner bajo presión a los mercados de predicción en Estados Unidos, en medio del debate sobre su regulación y de otros expedientes por apuestas ligadas a información sensible. (EFE/Al Drago/Pool)

Registros públicos de LegiStorm muestran que Perez trabajó en la administración Trump durante el primer y el segundo mandato, con tareas de asesor técnico y operador de teleprónter. En enero de 2025 ingresó formalmente a la Oficina de la Casa Blanca, según detalló CBS News.

La directiva interna que prohibió estas apuestas

La investigación coincidió con una orden interna dirigida al personal presidencial. Funcionarios de la administración indicaron a CBS News que la Oficina de Gestión de la Casa Blanca envió en marzo de 2026 una carta que prohibió a los asesores apostar en mercados de predicción cuando dispusieran de información no pública.

Ese dato ubica la directiva en el mismo mes en que Kalshi detectó las anomalías en la cuenta de Perez. La coincidencia temporal sumó otro elemento de presión sobre un mercado que ya enfrentaba cuestionamientos por el uso de información sensible en apuestas políticas.

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Otros casos recientes en plataformas de predicción

El caso de Gabriel Perez se suma a episodios que aumentaron el escrutinio sobre los mercados de predicción y el uso de información sensible en apuestas. Cuatro meses antes, la fiscalía federal imputó al militar estadounidense Gannon Ken Van Dyke por apostar USD 400.000 en Polymarket sobre la posible salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, asociado a información de funciones oficiales, según The Guardian y la BBC.

También, en abril, Kalshi sancionó a tres candidatos políticos que apostaron sobre sus propios resultados electorales. Según The Guardian, uno operó contratos sobre una eventual candidatura antes de lanzar su campaña independiente al Senado por Virginia.

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Estos casos presionaron a una industria que Donald Trump defendió y con la que su familia tiene vínculos comerciales. El presidente sostuvo que la supervisión de estos mercados debe estar a cargo de la CFTC y no de los estados, mientras Kalshi argumentó en julio que las declaraciones de jefes de Estado y responsables de bancos centrales afectan activos como divisas, futuros del petróleo y acciones.