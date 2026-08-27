Estados Unidos

“Voy a llevar el avión y después necesito ir al hospital”: un vuelo de Delta aterrizó en Detroit tras la descompensación del capitán

El comandante informó que se sentía mal en plena ruta, fue trasladado al hospital tras el aterrizaje y otra tripulación completó el viaje con una demora cercana a 90 minutos

Un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Boston aterrizó de emergencia en Detroit después de que el capitán informara que se sentía mal (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)
Un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Boston aterrizó de emergencia en Detroit después de que el capitán informara que se sentía mal (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)
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Un vuelo de Delta Air Lines que había partido desde Los Ángeles con destino a Boston debió aterrizar de emergencia en Detroit, después de que el capitán informara en pleno trayecto que se sentía mal y necesitaba ir al hospital. El episodio ocurrió este martes en el vuelo DL437, operado con un Boeing 757, y obligó a modificar la ruta prevista para priorizar la atención médica del piloto.

La información fue reportada por CBS News, que precisó que en la aeronave viajaban 147 pasajeros. Tras el aterrizaje en el Detroit Metropolitan Wayne County Airport, el comandante fue retirado del avión para recibir asistencia sanitaria. Más tarde, otra tripulación abordó la nave y permitió que el servicio continuara hacia su destino final.

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De acuerdo con CBS News, el vuelo logró completar el trayecto a Boston con una demora cercana a 90 minutos, después de la escala no programada en territorio de Michigan.

Qué ocurrió durante el vuelo de Los Ángeles a Boston

El vuelo DL437, operado con un Boeing 757, desvió su ruta para priorizar la atención médica del piloto (AFP)
El vuelo DL437, operado con un Boeing 757, desvió su ruta para priorizar la atención médica del piloto (AFP)

El incidente se produjo cuando la aeronave cubría la ruta entre la costa oeste y la costa este de Estados Unidos. En una grabación del control aéreo citada por CBS News, se escuchó al propio capitán advertir sobre su estado de salud y comunicar que necesitaba atención médica inmediata una vez que el avión tocara tierra.

Yo soy el capitán. Soy el que está enfermo. Voy a llevar el avión hasta la puerta y después necesito ir al hospital”, afirmó el piloto en la comunicación con la torre, tal y como reprodujo CBS News. Esa frase permitió conocer con claridad que la emergencia no estaba vinculada con una falla técnica de la aeronave, sino con una situación médica a bordo.

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La cobertura también incluyó la explicación del ex piloto militar y comercial Matthew “Whiz” Buckley, quien sostuvo que resultó lógico que el comandante hablara por radio en ese momento. Buckley aseguró ante CBS News que, en este tipo de situaciones, el piloto que no tiene a cargo los mandos suele asumir la comunicación para que el otro se concentre exclusivamente en el control del avión.

La maniobra de emergencia y la respuesta de la aerolínea

El capitán comunicó al control aéreo que llevaría el avión hasta la puerta y después iría al hospital (REUTERS/Jeenah Moon)
El capitán comunicó al control aéreo que llevaría el avión hasta la puerta y después iría al hospital (REUTERS/Jeenah Moon)

Tras la advertencia del comandante, la tripulación decidió desviar el vuelo hacia Detroit, una terminal considerada apta para resolver una emergencia de este tipo. Buckley explicó a CBS News que el procedimiento aplicado se ajustó a los protocolos habituales para casos de incapacidad o malestar de un piloto.

Lo hicieron tal como indican las reglas. Si un piloto está incapacitado o siente que puede estarlo, hay que desviarse al aeropuerto adecuado más cercano”, señaló el ex aviador en declaraciones recogidas por CBS News. La observación aportó contexto técnico a una decisión que, para los pasajeros, pudo haber resultado abrupta o alarmante.

Por su parte, Delta Air Lines emitió un breve comunicado después del episodio. La compañía expresó sus disculpas a los pasajeros por la alteración del itinerario, aunque no brindó detalles sobre el cuadro clínico del capitán. “Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta interrupción en sus viajes”, indicó la empresa, de acuerdo con lo difundido por CBS News.

Qué se sabe sobre el estado del capitán y la continuidad del servicio

Hasta el momento, Delta Air Lines no informó cuál era la condición médica del piloto ni si permanecía internado después del aterrizaje. CBS News remarcó que no había precisiones oficiales sobre su evolución, un punto central en una situación que despertó atención por tratarse de un vuelo comercial con decenas de pasajeros a bordo.

Lo que sí quedó confirmado es que el aterrizaje permitió retirar al comandante y reorganizar la operación con rapidez. Otra tripulación subió al avión en Detroit y el servicio retomó su recorrido hacia Boston, donde finalmente aterrizó con una demora acotada para un incidente de este tipo.

El caso volvió a poner el foco sobre los protocolos de seguridad de la aviación comercial en Estados Unidos, donde las aerolíneas cuentan con procedimientos establecidos para responder ante emergencias médicas dentro de la cabina. En este episodio, la secuencia reportada por CBS News mostró que la prioridad estuvo puesta en asegurar el control del avión, asistir al piloto afectado y completar el viaje bajo nuevas condiciones operativas.

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