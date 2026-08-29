Mundo

Cómo es Al-Ahsa, el oasis más grande del mundo

Ubicado en Arabia Saudita, este enclave reúne más de 2,5 millones de palmeras, una extensa red de manantiales artesianos y un paisaje cultural distinguido por la Unesco

Vista aérea de una montaña rocosa con grietas, un edificio con estacionamiento de automóviles y un extenso palmeral bajo el sol.
Al-Ahsa, en el este de Arabia Saudita, figura como el oasis más grande del mundo con 8.544 hectáreas y más de 2,5 millones de palmeras (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Al-Ahsa, en el este de Arabia Saudita, ostenta el título de ser el oasis más grande del mundo, con más de 85 kilómetros cuadrados y una concentración superior a 2,5 millones de palmeras. Su magnitud y riqueza natural no solo han sido reconocidas por la UNESCO desde 2018, sino que también lo han convertido en un referente global de interacción entre el ser humano y el entorno desértico.

El sitio, declarado Patrimonio Mundial, constituye un caso ejemplar de adaptación y supervivencia gracias a un sistema hídrico ancestral que sostiene la vida agrícola y urbana en una de las regiones más áridas del planeta.

PUBLICIDAD

El motor agrícola y la economía local

La agricultura en Al-Ahsa ha sido el eje de la vida económica y social durante siglos, con una tradición que se remonta al Neolítico. Según datos oficiales y reportes de Newlines Magazine, la variedad de dátiles khalas predomina entre las palmeras del oasis, representando entre el 15% y el 20% del total. Esta producción ha dado fama internacional a la región y sostiene la economía local, a pesar de la expansión de otros sectores en Arabia Saudita.

La infraestructura del oasis incluye una red de canales, pozos y manantiales artesianos que garantiza el riego de los cultivos y el abastecimiento de agua potable a las comunidades. El UNESCO World Heritage Centre describe a Al-Ahsa como un “paisaje cultural en evolución”, donde la gestión del agua permitió el desarrollo de asentamientos permanentes en el desierto y la consolidación de un modelo agrícola adaptado a condiciones extremas.

PUBLICIDAD

Patrimonio histórico y cultural

El reconocimiento internacional como Patrimonio Mundial se apoya en la riqueza histórica y arqueológica del oasis. La zona alberga fortalezas, mezquitas, jardines y vestigios de antiguos sistemas de control del agua, elementos que documentan la presencia humana desde hace milenios.

De acuerdo con la UNESCO, Al-Ahsa se distingue como un “paisaje geocultural”, testimonio de la dinámica entre las comunidades y el entorno desértico.

El archivo otomano, citado por el historiador saudita Mohammed Musa al-Quraini, revela que antes de 1913, el oasis enfrentaba problemas de administración, disputas de tierras y presión fiscal, lo que influyó en su evolución social y jurídica. Tras su incorporación al Estado saudita, Al-Ahsa mantuvo su relevancia agrícola, aunque la modernización trajo nuevos retos y oportunidades para la región.

Vista aérea de edificios al pie de montañas rocosas, un estacionamiento con vehículos, una carretera curva y un bosque de palmeras.
Al-Ahsa se abastece de un acuífero subterráneo y de más de 280 manantiales artesianos que sostienen la agricultura en clima desértico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turismo, desarrollo y sostenibilidad

En la actualidad, el auge del turismo en Arabia Saudita impulsa el interés por destinos patrimoniales y naturales como Al-Ahsa. El gobierno local promueve la visita al oasis como parte de su estrategia de diversificación económica y posicionamiento internacional.

Según datos recogidos por Travel and Tour World, el turismo de naturaleza y patrimonio enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos hídricos, un aspecto fundamental en un territorio caracterizado por la escasez de lluvias.

El impacto del turismo se refleja en la oferta de recorridos por palmerales, zonas arqueológicas y mercados tradicionales. La afluencia de visitantes exige un manejo responsable para evitar la sobreexplotación del acuífero subterráneo y de los más de 280 manantiales artesianos que abastecen el sistema agrícola.

Diversos organismos internacionales subrayan la necesidad de controles estrictos y de políticas de sostenibilidad para asegurar la continuidad del oasis como modelo de gestión en regiones áridas.

Desafíos ambientales y presión demográfica

El equilibrio entre desarrollo, tradición y conservación representa uno de los focos centrales del debate sobre el futuro de Al-Ahsa. El auge de la producción de dátiles, la urbanización y el turismo ejercen presión sobre los sistemas de agua dulce, un recurso limitado y estratégico.

La producción de dátiles en Al-Ahsa destaca por su volumen y calidad, con millones de palmeras que sostienen la economía local y proyectan a la región como referente agrícola en Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)
La producción de dátiles en Al-Ahsa destaca por su volumen y calidad, con millones de palmeras que sostienen la economía local y proyectan a la región como referente agrícola en Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

Organizaciones internacionales y expertos en gestión hídrica advierten que el cambio climático y el crecimiento poblacional pueden agravar los riesgos de sequía y degradación del suelo, afectando la productividad agrícola y la calidad de vida en el oasis.

Temas Relacionados

OasisArabia SaudíUnescoPatrimonio MundialNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al menos 27 personas murieron y 42 resultaron heridas tras un ataque ruso contra un almacén cercano a Kiev

Equipos de emergencia llevan a cabo operaciones de desmantelamiento de estructuras, extinción de incendios y rescate. “La capital está bajo un ataque prácticamente ininterrumpido de drones”, denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky

Al menos 27 personas murieron y 42 resultaron heridas tras un ataque ruso contra un almacén cercano a Kiev

El brazo represivo de China se expande en el mundo gracias a diferentes complicidades

Desde hace años Beijing recurre a sus embajadas en el mundo para silenciar voces críticas. Los uigures lo sufren tanto dentro como fuera del país. La nueva ley de “Unidad Étnica” multiplica ese poder transnacional

El brazo represivo de China se expande en el mundo gracias a diferentes complicidades

Vladimir Putin se reunirá con el presidente iraní en la cumbre de la OCS y debatirán sobre la guerra en Medio Oriente

Los encuentros en Biskek, capital de Kirguistán, se desarrollarán en un contexto marcado por conflictos armados y tensiones comerciales. El jefe del Kremlin tiene planeado dialogar con otros cinco líderes de países que integran la organización

Vladimir Putin se reunirá con el presidente iraní en la cumbre de la OCS y debatirán sobre la guerra en Medio Oriente

Las labores de rescate continúan en Nepal frente al temor de una nueva riada: al menos 626 muertos y casi 3.000 desaparecidos

Por cuestiones climáticas, los helicópteros quedaron en tierra al amanecer y volvieron de forma limitada a media jornada, según el portavoz militar Raja Ram Basnet, en la cuarta jornada de búsqueda de personas atrapadas entre el lodo y escombros

Las labores de rescate continúan en Nepal frente al temor de una nueva riada: al menos 626 muertos y casi 3.000 desaparecidos

Fin de la autonomía kurda en Siria: cuatro claves para entender la disolución de las FDS y qué significa para Medio Oriente

Tras 14 años de guerra civil y ocho meses de negociaciones, los kurdos sirios integraron su ejército y su administración al Estado central. Qué ganó cada actor y qué queda sin resolver

Fin de la autonomía kurda en Siria: cuatro claves para entender la disolución de las FDS y qué significa para Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Estas son las armas que usa el narco en México

Batallón Tenerife bajo investigación: fiestas, relaciones inapropiadas y permisividad en medio de una crisis de seguridad

“Le ponen queso a todo”: Creador de contenido uruguayo se vuelve viral por su reacción a la comida colombiana

¿Necesidad o tendencia? Profeco advierte sobre compras impulsivas provocadas por redes sociales

La primera dama Ana Lucía Pineda recibe respaldo del padre Diego Jaramillo y el Minuto de Dios por su gestión en la emergencia del terremoto

DEPORTES

Coco Gauff se enfureció por los excesivos pedidos de familiares para el US Open: “Esto pasa desde que tengo 15 años”

Coco Gauff se enfureció por los excesivos pedidos de familiares para el US Open: “Esto pasa desde que tengo 15 años”

Las tres salidas de última hora que anunció Independiente y el movimiento estratégico para habilitar a un refuerzo

Continúa la séptima fecha del Torneo Clausura: la agenda con los cinco partidos del sábado

Las Leonas hicieron historia: vencieron a Países Bajos en los penales y se consagraron campeonas del mundo

El reclamo de Leandro Paredes tras la dura sanción que recibió de la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift dona $50,000 a una madre que fue atropellada tras salvar a un adolescente

Taylor Swift dona $50,000 a una madre que fue atropellada tras salvar a un adolescente

Steven Tyler obtiene una victoria legal antes del juicio por presunto abuso sexual de una adolescente en los años 70

Brad Pitt y un rodaje extremo para “En el corazón de la bestia”: frío, ríos helados y un desafío físico sin tregua

Robert De Niro admitió que siente culpa por no haber estado siempre presente para sus siete hijos

Mónica Bellucci habló sobre su separación de Tim Burton: “Lo importante es salir enriquecidos del tiempo que pasamos juntos”