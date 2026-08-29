Cómo es Al-Ahsa, el oasis más grande del mundo

Al-Ahsa, en el este de Arabia Saudita, figura como el oasis más grande del mundo con 8.544 hectáreas y más de 2,5 millones de palmeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al-Ahsa, en el este de Arabia Saudita, ostenta el título de ser el oasis más grande del mundo, con más de 85 kilómetros cuadrados y una concentración superior a 2,5 millones de palmeras. Su magnitud y riqueza natural no solo han sido reconocidas por la UNESCO desde 2018, sino que también lo han convertido en un referente global de interacción entre el ser humano y el entorno desértico.

El sitio, declarado Patrimonio Mundial, constituye un caso ejemplar de adaptación y supervivencia gracias a un sistema hídrico ancestral que sostiene la vida agrícola y urbana en una de las regiones más áridas del planeta.

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El motor agrícola y la economía local

La agricultura en Al-Ahsa ha sido el eje de la vida económica y social durante siglos, con una tradición que se remonta al Neolítico. Según datos oficiales y reportes de Newlines Magazine, la variedad de dátiles khalas predomina entre las palmeras del oasis, representando entre el 15% y el 20% del total. Esta producción ha dado fama internacional a la región y sostiene la economía local, a pesar de la expansión de otros sectores en Arabia Saudita.

La infraestructura del oasis incluye una red de canales, pozos y manantiales artesianos que garantiza el riego de los cultivos y el abastecimiento de agua potable a las comunidades. El UNESCO World Heritage Centre describe a Al-Ahsa como un “paisaje cultural en evolución”, donde la gestión del agua permitió el desarrollo de asentamientos permanentes en el desierto y la consolidación de un modelo agrícola adaptado a condiciones extremas.

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Patrimonio histórico y cultural

El reconocimiento internacional como Patrimonio Mundial se apoya en la riqueza histórica y arqueológica del oasis. La zona alberga fortalezas, mezquitas, jardines y vestigios de antiguos sistemas de control del agua, elementos que documentan la presencia humana desde hace milenios.

De acuerdo con la UNESCO, Al-Ahsa se distingue como un “paisaje geocultural”, testimonio de la dinámica entre las comunidades y el entorno desértico.

El archivo otomano, citado por el historiador saudita Mohammed Musa al-Quraini, revela que antes de 1913, el oasis enfrentaba problemas de administración, disputas de tierras y presión fiscal, lo que influyó en su evolución social y jurídica. Tras su incorporación al Estado saudita, Al-Ahsa mantuvo su relevancia agrícola, aunque la modernización trajo nuevos retos y oportunidades para la región.

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Al-Ahsa se abastece de un acuífero subterráneo y de más de 280 manantiales artesianos que sostienen la agricultura en clima desértico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turismo, desarrollo y sostenibilidad

En la actualidad, el auge del turismo en Arabia Saudita impulsa el interés por destinos patrimoniales y naturales como Al-Ahsa. El gobierno local promueve la visita al oasis como parte de su estrategia de diversificación económica y posicionamiento internacional.

Según datos recogidos por Travel and Tour World, el turismo de naturaleza y patrimonio enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos hídricos, un aspecto fundamental en un territorio caracterizado por la escasez de lluvias.

El impacto del turismo se refleja en la oferta de recorridos por palmerales, zonas arqueológicas y mercados tradicionales. La afluencia de visitantes exige un manejo responsable para evitar la sobreexplotación del acuífero subterráneo y de los más de 280 manantiales artesianos que abastecen el sistema agrícola.

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Diversos organismos internacionales subrayan la necesidad de controles estrictos y de políticas de sostenibilidad para asegurar la continuidad del oasis como modelo de gestión en regiones áridas.

Desafíos ambientales y presión demográfica

El equilibrio entre desarrollo, tradición y conservación representa uno de los focos centrales del debate sobre el futuro de Al-Ahsa. El auge de la producción de dátiles, la urbanización y el turismo ejercen presión sobre los sistemas de agua dulce, un recurso limitado y estratégico.

La producción de dátiles en Al-Ahsa destaca por su volumen y calidad, con millones de palmeras que sostienen la economía local y proyectan a la región como referente agrícola en Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

Organizaciones internacionales y expertos en gestión hídrica advierten que el cambio climático y el crecimiento poblacional pueden agravar los riesgos de sequía y degradación del suelo, afectando la productividad agrícola y la calidad de vida en el oasis.

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