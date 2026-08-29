Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

Will Ferrell, uno de los actores más influyentes de la comedia americana de las últimas décadas, compartió en una entrevista citada por Indie Hoy cuáles son las figuras que moldearon su forma de entender el humor y que, según él mismo, fueron determinantes en la construcción de su estilo.
Ferrell subrayó dos nombres clave que, a su juicio, definen tanto su recorrido como la evolución del género: Peter Sellers y Steve Martin.
Dos referentes para una identidad cómica única
Reconocido por sus papeles en Zoolander, Anchorman y Hermanastros, Ferrell explicó que la combinación de influencias familiares, formación y curiosidad por distintos géneros fue fundamental en su carrera, pero destacó el impacto decisivo de Sellers y Martin.
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“Mi padre me hizo descubrir a Peter Sellers cuando era niño. Me encantaba que fuera una combinación única de sutileza extrema y extravagancia al mismo tiempo, y eso es algo difícil de lograr. Lo admiro”, expresó el actor sobre el creador de personajes emblemáticos en la saga de La pantera rosa y Dr. Strangelove.
Descubriendo a Peter Sellers
La admiración por Sellers se traduce, según Ferrell, en la búsqueda permanente de matices en cada interpretación. La nota de Indie Hoy detalla que el actor estadounidense señaló que su capacidad para unir opuestos —la sátira inteligente y el humor absurdo— fue un modelo a imitar y un desafío técnico que intentó incorporar a lo largo de su carrera.
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“Ese tipo de humor requiere un manejo preciso de los matices y las intensidades en cada actuación”, explicó, reconociendo el peso de la tradición británica en su propia formación.
La marca de Steve Martin
Ferrell también identificó a Steve Martin como una influencia decisiva, especialmente por su capacidad para romper con estructuras convencionales y dar lugar a una comedia imprevisible. “Cuando apareció en escena, hacía comedia disparatada que no seguía una línea argumental lineal; si intentaras escribir lo que iba a hacer, no tendría sentido”, señaló el actor en la entrevista citada por Indie Hoy.
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Martin, conocido por su humor físico, su manejo del absurdo y su libertad creativa, inspiró a Ferrell a explorar nuevas formas y a desafiar los límites del género. “Esa libertad creativa resultó inspiradora para mi generación”, reconoció, poniendo en valor el aporte de Martin tanto en la actuación como en la escritura de guiones y la creación colectiva.
Formación, familia y experimentación
Para Ferrell, la base de su humor no solo provino de la observación de grandes referentes, sino también de la influencia de su entorno familiar y la curiosidad por distintos géneros. El acceso temprano a referentes clásicos, facilitado por su familia, y la actitud abierta hacia la experimentación le permitieron absorber elementos de la sátira, la parodia y el absurdo.
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El actor sostuvo que la diversidad de influencias y el análisis constante de estilos previos fueron determinantes para consolidar su voz artística. Esta mezcla de aprendizajes derivó en personajes que combinan lo excéntrico y lo sutil, con un humor que puede ser tan sofisticado como desmedido.
Herencia y vigencia en la comedia estadounidense
La impronta de Sellers y Martin se refleja en los personajes más emblemáticos de Ferrell, quienes suelen moverse entre el disparate y la inteligencia, y logran conectar tanto con el público masivo como con los seguidores del humor más elaborado. Esta herencia se percibe tanto en su trabajo actoral como en la escritura de libretos y la producción de contenidos.
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Ferrell representa una generación que, lejos de romper completamente con el pasado, supo resignificar las contribuciones de sus ídolos para adaptarlas a los nuevos tiempos. El diálogo constante entre tradición e innovación explica en parte el éxito sostenido de su carrera y su vigencia como referente indiscutido en la comedia estadounidense.
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