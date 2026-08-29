Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

El actor estadounidense identificó a dos grandes figuras como las principales influencias de su estilo humorístico y explicó cómo su entorno familiar y su formación marcaron su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Will Ferrell, uno de los actores más influyentes de la comedia americana de las últimas décadas, compartió en una entrevista citada por Indie Hoy cuáles son las figuras que moldearon su forma de entender el humor y que, según él mismo, fueron determinantes en la construcción de su estilo.

Ferrell subrayó dos nombres clave que, a su juicio, definen tanto su recorrido como la evolución del género: Peter Sellers y Steve Martin.

Dos referentes para una identidad cómica única

Reconocido por sus papeles en Zoolander, Anchorman y Hermanastros, Ferrell explicó que la combinación de influencias familiares, formación y curiosidad por distintos géneros fue fundamental en su carrera, pero destacó el impacto decisivo de Sellers y Martin.

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“Mi padre me hizo descubrir a Peter Sellers cuando era niño. Me encantaba que fuera una combinación única de sutileza extrema y extravagancia al mismo tiempo, y eso es algo difícil de lograr. Lo admiro”, expresó el actor sobre el creador de personajes emblemáticos en la saga de La pantera rosa y Dr. Strangelove.

Will Ferrell consolidó una carrera en la comedia estadounidense integrando influencias clásicas y una búsqueda constante de originalidad (The Grosby Group)

Descubriendo a Peter Sellers

La admiración por Sellers se traduce, según Ferrell, en la búsqueda permanente de matices en cada interpretación. La nota de Indie Hoy detalla que el actor estadounidense señaló que su capacidad para unir opuestos —la sátira inteligente y el humor absurdo— fue un modelo a imitar y un desafío técnico que intentó incorporar a lo largo de su carrera.

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“Ese tipo de humor requiere un manejo preciso de los matices y las intensidades en cada actuación”, explicó, reconociendo el peso de la tradición británica en su propia formación.

La admiración por Peter Sellers nació en la infancia de Ferrell, quien destacó la combinación de sutileza y extravagancia en su humor

La marca de Steve Martin

Ferrell también identificó a Steve Martin como una influencia decisiva, especialmente por su capacidad para romper con estructuras convencionales y dar lugar a una comedia imprevisible. “Cuando apareció en escena, hacía comedia disparatada que no seguía una línea argumental lineal; si intentaras escribir lo que iba a hacer, no tendría sentido”, señaló el actor en la entrevista citada por Indie Hoy.

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Steve Martin aportó a Ferrell una mirada rupturista y disparatada sobre la comedia, alejándose de estructuras convencionales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Martin, conocido por su humor físico, su manejo del absurdo y su libertad creativa, inspiró a Ferrell a explorar nuevas formas y a desafiar los límites del género. “Esa libertad creativa resultó inspiradora para mi generación”, reconoció, poniendo en valor el aporte de Martin tanto en la actuación como en la escritura de guiones y la creación colectiva.

Formación, familia y experimentación

Para Ferrell, la base de su humor no solo provino de la observación de grandes referentes, sino también de la influencia de su entorno familiar y la curiosidad por distintos géneros. El acceso temprano a referentes clásicos, facilitado por su familia, y la actitud abierta hacia la experimentación le permitieron absorber elementos de la sátira, la parodia y el absurdo.

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La familia, el acceso a referentes clásicos y la apertura a distintos géneros permitieron a Ferrell desarrollar un estilo versátil y personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor sostuvo que la diversidad de influencias y el análisis constante de estilos previos fueron determinantes para consolidar su voz artística. Esta mezcla de aprendizajes derivó en personajes que combinan lo excéntrico y lo sutil, con un humor que puede ser tan sofisticado como desmedido.

Herencia y vigencia en la comedia estadounidense

La impronta de Sellers y Martin se refleja en los personajes más emblemáticos de Ferrell, quienes suelen moverse entre el disparate y la inteligencia, y logran conectar tanto con el público masivo como con los seguidores del humor más elaborado. Esta herencia se percibe tanto en su trabajo actoral como en la escritura de libretos y la producción de contenidos.

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La influencia de Sellers y Martin es visible en los personajes y guiones de Ferrell, quien representa la renovación del humor en Estados Unidos (REUTERS/Caitlin Ochs)

Ferrell representa una generación que, lejos de romper completamente con el pasado, supo resignificar las contribuciones de sus ídolos para adaptarlas a los nuevos tiempos. El diálogo constante entre tradición e innovación explica en parte el éxito sostenido de su carrera y su vigencia como referente indiscutido en la comedia estadounidense.