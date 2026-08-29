Estados Unidos

Los alquileres en Miami bajan 2,6% en plena temporada alta y el valor medio cae a USD 2.277

La renta en el sur de Florida cayó en una época del año en la que suele subir por la demanda estacional. La mayor oferta abre margen para negociar contratos

Viviendas y dólares
Los alquileres en Miami y el sur de Florida bajaron 2,6% en junio y el valor medio se ubicó en USD 2.277.
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Los alquileres en Miami y el sur de Florida registraron una baja durante la temporada alta de rentas, período en el que históricamente los precios tienden a subir por la demanda de residencias vacacionales. El dato más relevante: el alquiler medio cayó un 2,6% en junio y se situó en USD 2.277, según el último informe de Rent Report citado por NBC Miami. En comparación, la media nacional reportó un descenso del 1,5% en el mismo periodo, que alcanzó los USD 1.692.

La disminución de precios se produce en un momento inusual para el mercado y ha llamado la atención de analistas, ya que Miami experimenta una baja más pronunciada que otras grandes ciudades estadounidenses.

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Por qué están bajando los alquileres en Miami y el sur de Florida

El descenso en los alquileres se hizo evidente en el verano de 2026. Esta tendencia forma parte de un fenómeno nacional que ya suma 35 meses consecutivos de reducción interanual de alquileres en las 50 principales áreas metropolitanas, de acuerdo con datos publicados por NBC Miami y Bloomberg.

Un cartel blanco y azul de 'FOR RENT' con un número de teléfono y un precio de $1600 visible, ubicado frente a una casa residencial desenfocada
La baja de los alquileres en Miami se produjo en plena temporada alta de rentas, cuando los precios suelen subir por la mayor demanda de viviendas. (Reuters)

En todas las categorías de vivienda, desde unidades de un ambiente hasta departamentos familiares, los valores han retrocedido, situando a Miami como una de las áreas con mayor ritmo de caída.

El motivo principal de la baja es el aumento de la oferta habitacional. El ritmo sostenido de construcción en los últimos años ha sumado numerosas opciones para inquilinos. Se prevé que en 2026 ingresarán al mercado unas 14.000 nuevas unidades en Miami, mientras que en 2027 se proyecta la llegada de 18.000 departamentos adicionales, según declaraciones de especialistas inmobiliarios recogidas por NBC Miami.

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La mayor disponibilidad de viviendas ha generado competencia entre propietarios, quienes han debido ajustar los valores a la baja para atraer nuevos inquilinos.

¿A quién beneficia y a quién complica este escenario?

El nuevo escenario favorece a quienes buscan alquilar o renegociar contratos, ya que encuentran mayor margen para negociar precios y comparar alternativas. Voceros del sector inmobiliario han recomendado iniciar la búsqueda o renovación con varios meses de antelación para aprovechar las mejores condiciones del mercado, de acuerdo a NBC Miami.

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Miami quedó entre las grandes ciudades de Estados Unidos con una de las caídas más marcadas en los valores de alquiler.

No obstante, los valores actuales continúan por encima de los niveles previos a la pandemia. El costo de vida sigue alto y este contexto complica especialmente a residentes de ingresos medios y trabajadores esenciales, quienes aún enfrentan dificultades para sostenerse en la ciudad, como advierte Bloomberg.

Por qué sigue siendo caro vivir en el sur de Florida

El costo de vida en el sur de Florida no depende únicamente del alquiler. Factores como los seguros, la educación privada y los precios en restaurantes mantienen elevados los gastos mensuales, según análisis de Bloomberg y NBC Miami.

Se estiman además 38.800 residentes de alto poder adquisitivo en áreas como Miami, Miami Beach y Coral Gables. La ausencia de impuesto estatal sobre los ingresos ha atraído grandes patrimonios provenientes de ciudades como Nueva York y Los Ángeles, lo que eleva el nivel general de precios.

Qué se espera para los próximos años

Según analistas consultados por Realtor y NBC Miami, la baja en los alquileres podría continuar durante el resto de 2026 y el año siguiente, en sintonía con la llegada de nuevas unidades al mercado. El próximo año podría representar una oportunidad para quienes busquen negociar mejores condiciones de renta.

A pesar de la tendencia positiva en los precios de alquiler, los especialistas sostienen que los factores estructurales que hacen costoso el día a día en el sur de Florida se mantendrán y limitarán el impacto del alivio en la renta.

Para quienes planean alquilar o renovar contrato, los expertos sugieren comenzar la búsqueda y comparación de precios al menos dos meses antes de la mudanza o renovación. Recomiendan no apresurarse y aprovechar la competencia entre propietarios para negociar descuentos e incentivos.

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