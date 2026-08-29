El provocador británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue detenido por ICE

ICE arrestó a Milo Yiannopoulos en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans por exceder el tiempo autorizado de permanencia en Estados Unidos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

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ICE arrestó a Yiannopoulos el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que lo describió como un “extranjero en situación migratoria ilegal del Reino Unido” que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2019, pero luego “decidió exceder el tiempo autorizado de permanencia en violación de las leyes de nuestra nación”.

Según la agencia, un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión contra Yiannopoulos el 22 de julio, después de que no se presentara a su audiencia migratoria. El comunicado señaló que la administración Trump está “trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país ya no puedan volar, salvo que sea para salir del país y autodeportarse”.

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Los intentos inmediatos de contactar a un representante de Yiannopoulos no tuvieron éxito.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Yiannopoulos ingresó legalmente a Estados Unidos en 2019 y quedó en situación migratoria ilegal. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Yiannopoulos nació en Inglaterra y se convirtió en una figura sumamente controvertida de la política estadounidense, sobre todo durante el ascenso de Donald Trump en 2016, cuando trabajó como editor para Breitbart, de Stephen K. Bannon.

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Aunque Yiannopoulos emergió como uno de los referentes del movimiento alt-right, nunca fue aceptado como una figura conservadora convencional, debido a sus frecuentes comentarios misóginos, sus vínculos con supremacistas blancos y antisemitas, y su historial de otras declaraciones polémicas, como afirmar que una relación romántica entre un chico de 13 años y un adulto podía ser consensuada; esto último le costó oportunidades editoriales y conferencias.

En los últimos años, en gran medida se desvaneció del debate dentro de la derecha, a pesar de haber intentado reinventarse como “exgay” y de haber trabajado como pasante no remunerado para la entonces representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia).

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Un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión contra Yiannopoulos el 22 de julio después de que no se presentara a su audiencia migratoria. (Department of Homeland Security/Handout via REUTERS)

Su apoyo a Trump se ha ido debilitando con los años, y recientemente ha sido crítico del presidente. En diciembre, Yiannopoulos apareció como invitado en el programa de Tucker Carlson; Carlson también tenía previsto publicar un libro de Yiannopoulos en su nuevo sello editorial.

El año pasado, Yiannopoulos apareció en un pódcast conducido por Candace Owens —otra exaliada de Trump convertida en crítica—, quien ha mantenido una disputa con la influyente bloguera del movimiento MAGA Laura Loomer.

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Loomer dijo a The Washington Post que desde 2024 se ha comunicado repetidamente con ICE, con el Departamento de Seguridad Nacional en general y con el FBI por Yiannopoulos. Afirmó que lo denunció ante el FBI después de que publicara mensajes amenazantes en redes sociales en los que llamaba a ejercer violencia contra ella.

En una entrevista, Loomer se atribuyó el mérito por la detención de Yiannopoulos y afirmó que fue “100 por ciento” porque ella llamó la atención sobre su estatus migratorio. “¿Quién más reportó que Milo era un extranjero en situación migratoria ilegal?”, dijo.

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Yiannopoulos también trabajó en Yeezy con Kanye West y dijo que invitó a Nick Fuentes a la cena de 2022 con Ye y Trump para perjudicar al entonces candidato.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a los comentarios de Loomer.

Yiannopoulos también trabajó como jefe de gabinete de Yeezy, la compañía del rapero Kanye West, conocido como Ye. Yiannopoulos se atribuyó la responsabilidad de invitar al supremacista blanco Nick Fuentes a una cena en 2022 con Ye y Trump, un movimiento que generó repercusiones negativas para Trump, que acababa de anunciar su campaña presidencial de 2024. Más tarde, Yiannopoulos dijo a NBC News que lo hizo “solo para hacerle la vida imposible a Trump”.

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Yiannopoulos, que renunció a Yeezy en 2024, dijo que lo hizo por el supuesto giro del rapero hacia la industria del entretenimiento para adultos. Luego fue demandado, junto con Ye, por un grupo de ocho empleados que denunciaron un ambiente laboral hostil; Yiannopoulos ha negado esas acusaciones.

© The Washington Post 2026