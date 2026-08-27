Estados Unidos

Reunión en Moscú: el director de la CIA le advirtió a Rusia que no ataque a países de la OTAN

John Ratcliffe realizó el primer viaje de un jefe de inteligencia estadounidense a la capital rusa desde que su predecesor visitó el Kremlin em 2021, poco antes de que Putin lanzara la invasión a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), conversan mientras se retiran tras una reunión del gabinete en Camp David (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), conversan mientras se retiran tras una reunión del gabinete en Camp David (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)
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John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, viajó esta semana a Moscú para transmitirle a Rusia una advertencia directa: que no ataque a ningún país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según fuentes al tanto de la visita citadas por The Wall Street Journal.

La visita fue la primera de Ratcliffe a la capital rusa que se conoce públicamente, y la primera de un director de la CIA a Rusia en casi cuatro años. La última, reportada por WSJ, ocurrió en noviembre de 2021, cuando William Burns —quien encabezó la agencia durante la presidencia de Joe Biden— viajó a Moscú para disuadir al presidente Vladimir Putin de invadir Ucrania.

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El viaje de Ratcliffe se produjo tras nuevas evaluaciones de inteligencia de EE.UU. que indican que Putin, bajo presión en el frente ucraniano y en el plano interno, podría intentar poner a prueba la solidez de la OTAN con una acción de alcance limitado en los próximos años. Esa acción podría ir desde un ciberataque hasta una incursión terrestre de baja escala, con probabilidades de apuntar a alguna nación báltica.

Un C-17 Globemaster, que se cree transportaba al director de la CIA de Estados Unidos, John Ratcliffe, aterriza cerca de Riga, Letonia, el 25 de agosto de 2026 (@ALFREDSPODINS VÍA X/vía REUTERS/Archivo)
Un C-17 Globemaster, que se cree transportaba al director de la CIA de Estados Unidos, John Ratcliffe, aterriza cerca de Riga, Letonia, el 25 de agosto de 2026 (@ALFREDSPODINS VÍA X/vía REUTERS/Archivo)

Un factor adicional que podría influir en el cálculo del Kremlin es el déficit de municiones en Occidente. Estados Unidos redujo sus reservas de ciertas armas por las transferencias a Ucrania tras la invasión rusa de 2022, y también por el conflicto con Irán, lo que generó una brecha en el arsenal disponible de la alianza.

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El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó ante la prensa en Moscú que Ratcliffe mantuvo conversaciones con funcionarios de inteligencia rusos durante su estadía en la capital, aunque aclaró que no hubo reunión con Putin. Según Peskov, el mandatario ruso fue informado sobre el contenido de las conversaciones.

El presidente ruso Vladimir Putin y el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS/Archivo)
El presidente ruso Vladimir Putin y el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS/Archivo)

La Casa Blanca no dio precisiones sobre el alcance ni los objetivos del viaje. En una entrevista con el conductor radial Glenn Beck, el presidente Donald Trump describió la visita como “semi rutinaira” y trasladó el eje de la conversación a la guerra en Ucrania. “Algo puede surgir de esto”, dijo Trump. “Estamos trabajando con intensidad para poner fin a esa guerra y, francamente, ambas partes quieren verla terminada en este punto”, agregó el mandatario.

Una portavoz de la Casa Blanca remitió a los periodistas a los comentarios del miércoles. La CIA, en tanto, no emitió declaraciones al respecto.

Ratcliffe, uno de los colaboradores más cercanos de Trump, se suma así a una serie de funcionarios estadounidenses que viajaron a Moscú en los últimos meses. Steve Witkoff, enviado de EE.UU. para las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, realizó varias visitas previas a la capital rusa en el marco de ese proceso diplomático.

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