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Bangkok fue elegida como la mejor ciudad del mundo para salir de noche en 2026

Un relevamiento internacional de Time Out ubicó a la capital tailandesa al frente del ranking global, por encima de ciudades como Berlín y Nueva York

Bangkok fue elegida por Time Out como la ciudad con la mejor vida nocturna del mundo en 2026, según una encuesta a más de 24.000 personas (REUTERS/Chalinee Thirasupa/FIle Photo)
Bangkok fue elegida por Time Out como la ciudad con la mejor vida nocturna del mundo en 2026, según una encuesta a más de 24.000 personas (REUTERS/Chalinee Thirasupa/FIle Photo)
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Bangkok, capital de Tailandia, fue elegida como la ciudad con la mejor vida nocturna del mundo en 2026, según un ranking elaborado por Time Out en colaboración con Intrepid Travel y basado en una encuesta a más de 24.000 personas de distintos países.

El relevamiento midió la percepción de los habitantes sobre la calidad de la oferta nocturna, su accesibilidad económica, la sensación de seguridad, la diversidad de propuestas y la posibilidad de encontrar comunidad dentro de la escena urbana.

El informe de Time Out destacó que Bangkok sobresale por la convivencia de bares en terrazas, coctelerías pequeñas, espacios informales para beber en la calle, puestos de comida abiertos hasta la madrugada y una escena LGBTQ+ visible. Esta amplitud de opciones fue clave para que la ciudad obtuviera también un 95% de aprobación del panel de especialistas convocados por los organizadores.

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La capital de Tailandia también se destacó porque el 73 por ciento de los encuestados afirmó que ofrece espacios de pertenencia y socialización (REUTERS/Chalinee Thirasupa/FIle Photo)
La capital de Tailandia también se destacó porque el 73 por ciento de los encuestados afirmó que ofrece espacios de pertenencia y socialización (REUTERS/Chalinee Thirasupa/FIle Photo)

La capital de Tailandia quedó en el primer puesto después de que el 73 por ciento de los residentes consultados calificara su vida nocturna como buena o sobresaliente. A ese dato se sumó otro indicador de peso: el mismo porcentaje afirmó que en la ciudad resulta fácil encontrar espacios de pertenencia y socialización, un aspecto que el estudio incorporó como parte de la experiencia nocturna.

El podio de la vida nocturna

El ranking elaborado por Time Out ubicó a Berlín en el segundo lugar. La capital alemana obtuvo un 78% de aprobación entre sus residentes. Si bien es conocida por su circuito de clubes underground y fiestas electrónicas, el estudio remarcó que la mayoría de los habitantes valoran la oferta de bares informales, locales accesibles y espacios de socialización alternativos, más allá del circuito exclusivo.

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Berlín quedó en el segundo lugar del ranking de vida nocturna, mientras que Nueva York ocupó el tercer puesto (REUTERS/Annegret Hilse)
Berlín quedó en el segundo lugar del ranking de vida nocturna, mientras que Nueva York ocupó el tercer puesto (REUTERS/Annegret Hilse)

En tercer puesto se ubicó Nueva York. La ciudad estadounidense recibió un 82% de aprobación por parte de sus habitantes en lo referido a la calidad y diversidad de su escena nocturna, aunque solo el 40% consideró accesible el costo de salir por la ciudad.

Según Time Out, Nueva York mantiene su atractivo gracias a la intensidad, la cantidad de opciones y la energía de su ambiente, aunque los precios limitan la experiencia para muchos residentes y visitantes.

Melbourne, en Australia, alcanzó el cuarto lugar del ranking, apoyada en el 77% de residentes que calificaron su vida nocturna como buena o sobresaliente. El 59% destacó el sentido de comunidad que se vive en la ciudad después del atardecer.

São Paulo, en Brasil, completó el top cinco, con puntuaciones sólidas tanto en calidad como en accesibilidad económica. La inclusión de la ciudad brasileña refuerza la presencia de grandes urbes latinoamericanas con propuestas múltiples, actividad extendida y costos menos restrictivos que los detectados en otras plazas internacionales.

Una tendencia global que va más allá del ocio

El auge de la vida nocturna como indicador urbano se consolida en una época en que las ciudades compiten por atraer talento, turismo joven y eventos internacionales. El ranking de Time Out e Intrepid Travel refleja una transformación: las mejores noches no dependen solo de la cantidad de locales, sino de la capacidad de cada ciudad para crear comunidad, garantizar la diversidad y ofrecer experiencias accesibles y seguras.

Bangkok ilustra el fenómeno global de ciudades que reinventan su noche a partir de la integración de públicos, la apertura de nuevos espacios y la flexibilidad de propuestas. La vida nocturna deja de ser exclusiva para convertirse en un espacio donde la creatividad, la inclusión y el bienestar colectivo ocupan un lugar central.

En este contexto, el liderazgo de la capital tailandesa en 2026 marca una referencia para otras grandes urbes que buscan repensar su atractivo y su identidad internacional.

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