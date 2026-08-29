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Pedro Almodóvar presenta “Amarga Navidad” y la define como la película “más arriesgada” de su carrera

El director de 76 años explica ante The Guardian cómo su largometraje número 24 juega con un relato de 2003 y empuja la autocrítica al límite entre vivencias y ficción

‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.
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Pedro Almodóvar presenta Amarga Navidad, su película número 24, y sorprende al ocupar el centro de la escena como villano de su propia historia. El filme llegó a los cines del Reino Unido e Irlanda el 28 de agosto y explora los límites entre la experiencia personal y la creación artística, un terreno que el director manchego recorre desde la autocrítica y el desdoblamiento narrativo.

A los 76 años, Almodóvar mantiene la capacidad de incomodarse a sí mismo y de interpelar al espectador, en una etapa vital marcada por problemas de salud —una infección ocular y sordera progresiva— que no frenan su impulso creativo.

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Ficción y autobiografía: un juego de espejos

La estructura de Amarga Navidad profundiza en el fenómeno de la autoficción, cada vez más visible en el cine contemporáneo. La película narra la historia de un director de cine que escribe sobre una directora —personaje interpretado por Bárbara Lennie—, quien a su vez concibe su propio proyecto fílmico. A esta trama se suma un escritor, encarnado por Leonardo Sbaraglia, que imagina la vida de la protagonista.

El resultado es una estructura en espejo que exige atención del público y cuestiona dónde termina la autobiografía y dónde comienza la ficción.

Creo que es el filme más arriesgado que hice en mi vida”, reveló el propio Almodóvar en una entrevista con The Guardian. El guion, basado en un relato breve escrito por el cineasta en 2003 y publicado 20 años después, recupera episodios personales marcados por ataques de pánico y migrañas, dolencias que el director padeció en esa etapa.

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Pedro Almodóvar presenta Amarga Navidad, su película número 24, y la define como el filme más arriesgado de su carrera (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Pedro Almodóvar presenta Amarga Navidad, su película número 24, y la define como el filme más arriesgado de su carrera (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La película trasciende la anécdota privada al plantear un dilema ético: ¿hasta dónde puede un creador apropiarse de vivencias propias y ajenas para alimentar su obra?

El director, el alter ego y los límites de la inspiración

En Amarga Navidad, el personaje de Raúl —interpretado por Leonardo Sbaraglia— funciona como alter ego declarado del propio Almodóvar. El director confesó: “Al menos el 80% de sus diálogos son cosas que yo podría decir”.

En la trama, el asistente del protagonista, Mónica (Aitana Sánchez-Gijón), descubre que su jefe utilizó aspectos íntimos de su vida para escribir el guion y termina enfrentándolo. La película, en palabras de Almodóvar, “es refrescante y divertido ser tan cruel contigo mismo”.

El cineasta ya había explorado los riesgos de transformar experiencias ajenas en materia de ficción. Recuerda, por ejemplo, cómo una amiga se enfureció al ver reflejada una vivencia traumática en clave de comedia en Mujeres al borde de un ataque de nervios. “En ese momento no lo entendí, porque yo lo veía como un homenaje: había convertido algo oscuro de su vida en comedia”, admitió. Estas tensiones atraviesan la película y amplifican el debate sobre la ética en la creación artística.

Influencias literarias, secretos y el caso Alice Munro

El estreno de la película coincide con la reaparición en la agenda del nombre de Alice Munro. Almodóvar adaptó en 2016 tres relatos de la Nobel canadiense para su filme Julieta.

En declaraciones recientes, el director expresó su asombro al conocer, tras la muerte de Munro, detalles ocultos de su biografía que resignifican aquellos textos. “Intento no juzgar, pero me parece increíble”, dijo al referirse a la forma en que la autora transformó episodios familiares traumáticos en literatura.

El guion de Amarga Navidad parte de un relato breve de Pedro Almodóvar escrito en 2003 y publicado después en El último sueño (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El guion de Amarga Navidad parte de un relato breve de Pedro Almodóvar escrito en 2003 y publicado después en El último sueño (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El caso Munro, sumado a su experiencia personal, lleva a Almodóvar a reflexionar sobre la distancia —o la falta de ella— entre vida y obra, y el derecho de los creadores a inspirarse en historias ajenas. El debate sobre los límites éticos de la autoficción no es nuevo, pero adquiere otra dimensión cuando el propio director se expone como antagonista de su película y asume los riesgos de la autocrítica.

El cine ante el streaming: salas, polémicas y el futuro del arte

Almodóvar tampoco evita la discusión sobre la exhibición de cine en salas frente al avance del streaming. El director fue una de las voces más críticas contra Netflix en el Festival de Cannes de 2017, anticipando que la desaparición de los estrenos tradicionales pondría en riesgo el arte del cartel, la moda de las premieres y la emoción colectiva de la sala.

En su diálogo con The Guardian, recuerda aquel episodio y su confrontación con Will Smith, miembro del jurado en esa edición, quien apoyó públicamente a la plataforma. “Decía cosas muy tontas. La prensa americana habló en mi contra y a favor de él. Y luego, con los años, descubrieron cómo es Will Smith en realidad”, afirmó, en alusión al escándalo en los Oscar de 2022.

Pedro Almodóvar vinculó Amarga Navidad con el debate ético sobre usar vidas ajenas y dijo que habría adaptado distinto Julieta si hubiera conocido antes el caso de Alice Munro (Europa Press)
Pedro Almodóvar vinculó Amarga Navidad con el debate ético sobre usar vidas ajenas y dijo que habría adaptado distinto Julieta si hubiera conocido antes el caso de Alice Munro (Europa Press)

El director sostiene que, a pesar de los cambios tecnológicos y de su edad, conserva intacto el deseo de seguir filmando. Próximo a publicar en octubre su primera novela, El hombre que solo escribía en avión, Almodóvar niega cualquier pulsión de retiro: “A diferencia de Buñuel en aquel momento, yo todavía estoy completamente lleno de deseo de seguir haciendo películas. Buñuel quería descansar en México. Y yo no quiero descansar nunca”.

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