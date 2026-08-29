Estados Unidos

Ron DeSantis anunció una inversión de 188 millones de dólares para ampliar la atención médica en zonas rurales de Florida

Los fondos alcanzarán a 31 condados y apuntan a reforzar hospitales, clínicas, telesalud y atención remota para unas 1,2 millones de personas

Ron DeSantis anunció una inversión de 188 millones de dólares para ampliar la atención médica en zonas rurales de Florida (EFE/Giorgio Viera/Archivo)
Ron DeSantis anunció una inversión de 188 millones de dólares para ampliar la atención médica en zonas rurales de Florida (EFE/Giorgio Viera/Archivo)
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una inversión de casi 188 millones de dólares para fortalecer la atención médica en zonas rurales del estado, con fondos destinados a hospitales, clínicas y otros prestadores que operan en comunidades con menor acceso a servicios de salud. La información surge de un comunicado difundido por la oficina del gobernador y de reportes de medios locales de Florida, que detallaron que la partida alcanzará a 31 condados y beneficiará a cerca de 1,2 millones de personas.

La asignación forma parte del Programa de Transformación de la Salud Rural, administrado por la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida. El comunicado oficial del gobierno estatal indicó que esta nueva ronda de fondos se suma a una estrategia más amplia que busca reforzar la infraestructura sanitaria en áreas alejadas de los principales centros urbanos, donde la oferta médica suele resultar más limitada.

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En una declaración oficial difundida tras el anuncio, DeSantis aseguró que estas inversiones permitirán fortalecer hospitales y clínicas, ampliar la fuerza laboral sanitaria y contribuir a que los residentes de esas comunidades puedan recibir atención de calidad sin necesidad de trasladarse a otras regiones. El gobernador afirmó, en un mensaje difundido por su oficina, que el objetivo es garantizar que los floridanos accedan a servicios de alto nivel “en sus propias comunidades”.

Fondos para hospitales, clínicas y nuevas herramientas sanitarias

Exterior del edificio Cleveland Clinic Florida con fachada de vidrio y piedra. Se ven columnas, entrada principal, y jardines con flores
Los fondos del Programa de Transformación de la Salud Rural alcanzarán a 31 condados y beneficiarán a cerca de 1,2 millones de personas en Florida (U.S. News)

Los recursos anunciados por el gobierno estatal serán distribuidos entre hospitales rurales, Centros de Salud Calificados Federalmente, clínicas de salud, proveedores médicos y organizaciones comunitarias. De acuerdo con la información difundida por la oficina del gobernador y replicada por medios locales de Florida, los fondos serán utilizados en distintas iniciativas vinculadas con la expansión de la cobertura y la mejora de la capacidad operativa del sistema.

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Entre los destinos previstos aparece la ampliación de la formación clínica, la financiación inicial para nuevas clínicas rurales, la incorporación de unidades móviles de salud, el desarrollo de sistemas de monitoreo remoto de pacientes y la expansión de servicios de telehealth. También se contempla el respaldo a estructuras técnicas necesarias para seguir los resultados del programa y controlar el uso de los recursos asignados.

La publicación precisó que esta etapa complementa adjudicaciones anteriores realizadas a comienzos de 2026, cuando se licitaron apoyos orientados a establecer la infraestructura de monitoreo del plan, además del seguimiento de gastos, resultados y asistencia a subcontratistas. Con esta ronda, las autoridades completaron la distribución de la totalidad de los fondos previstos dentro del programa para las organizaciones calificadas en todo el estado.

Una estrategia de varios años para la Florida rural

La nueva ronda de fondos completa la distribución prevista para esta etapa del programa de salud rural en todo el estado de Florida (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
La nueva ronda de fondos completa la distribución prevista para esta etapa del programa de salud rural en todo el estado de Florida (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El anuncio de 188 millones de dólares se inscribe en una política de mayor alcance. La oficina del gobernador ya había adelantado en abril que Florida recibiría 209 millones de dólares a través de este programa, financiado con aportes federales y estatales. Esa instancia había sido presentada como parte de una hoja de ruta centrada en tres ejes: desarrollo de la fuerza laboral, incorporación de nuevas tecnologías y ampliación del acceso a la atención médica.

La nueva inversión marca el comienzo operativo del primer año de una iniciativa de cinco años, de acuerdo con la información oficial difundida tras el anuncio. En ese marco, el presidente del Senado estatal, Ben Albritton, afirmó en declaraciones difundidas por el gobierno de Florida que el plan representa más de 1.000 millones de dólares orientados a estabilizar la atención médica rural, ampliar el acceso y mejorar los resultados sanitarios para los habitantes de esas zonas.

También hubo declaraciones de la secretaria de la Agencia para la Administración de la Atención Médica, Sevaun L. Harris, quien afirmó que cada beneficiario de esta etapa atravesó una revisión competitiva basada en méritos. La funcionaria remarcó que ese proceso se refleja en la calidad de las entidades seleccionadas para recibir la asistencia.

El contexto de los hospitales rurales en el estado

El sitio web oficial de la Oficina Ejecutiva del Gobernador agregó un elemento de contexto sobre la situación sanitaria de Florida. A partir de un relevamiento de Chartis, señaló que el estado figura entre los menos dependientes de fondos federales si se lo compara con territorios como Texas o Georgia. Aun así, la red hospitalaria rural continúa siendo un punto sensible dentro del sistema sanitario local.

La nota indicó que Florida tiene 21 hospitales rurales distribuidos en distintos condados, y que este tipo de financiamiento aparece como uno de los factores que ayudan a sostener su funcionamiento. La importancia del anuncio radica, entonces, en que apunta a consolidar servicios esenciales en regiones donde la distancia, la disponibilidad de profesionales y la infraestructura condicionan el acceso a la salud.

Con esta asignación, el gobierno estatal busca reforzar la capacidad de respuesta médica en áreas menos pobladas y avanzar con un esquema de cobertura que combine infraestructura física, tecnología y personal especializado, siempre dentro de un programa que ya completó la entrega de sus fondos previstos para esta etapa.

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