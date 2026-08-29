Estados Unidos

La administración Trump recurre el fallo judicial que la obliga a pagar USD 16.000 millones para el túnel del Hudson

El Departamento de Transporte llevó el caso ante el 2.° Circuito dos días después de que un tribunal rechazara su último intento de congelar los desembolsos para el proyecto Gateway, la obra ferroviaria más grande del hemisferio occidental

La administración Trump apeló ante el Tribunal de Apelaciones del 2.° Circuito la orden que la obliga a liberar fondos para el Hudson Tunnel Project. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
La administración Trump apeló ante el Tribunal de Apelaciones del 2.° Circuito la orden que la obliga a liberar fondos para el Hudson Tunnel Project. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
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La administración Trump recurrió este viernes al Tribunal de Apelaciones del 2.° Circuito para impugnar la orden que la obliga a liberar fondos para el túnel de Hudson, el proyecto ferroviario de USD 16.000 millones entre Nueva Jersey y Manhattan. Es la cuarta vez que el gobierno acude a la justicia para intentar bloquear el financiamiento, sin éxito hasta ahora, según informó Reuters.

La jueza federal Jeannette Vargas había dictaminado el 29 de junio que la congelación de fondos violaba la ley federal y prohibió al Departamento de Transporte bloquear el dinero. La apelación del viernes busca revertir esa decisión ante una instancia superior.

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Qué es el Túnel de Hudson y por qué es tan importante

El túnel de Hudson —conocido también como Gateway— es la obra de infraestructura ferroviaria activa más grande del hemisferio occidental. Su objetivo es doble: construir dos nuevos túneles bajo el río Hudson para ampliar la capacidad de la línea, y reparar el túnel de 116 años de antigüedad que hoy utilizan Amtrak y NJ Transit para trasladar a más de 200.000 pasajeros y 425 trenes al día entre Nueva Jersey y la Estación Penn de Nueva York.

La jueza federal Jeannette Vargas resolvió que la congelación de fondos del Hudson Tunnel Project violaba la ley federal. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
La jueza federal Jeannette Vargas resolvió que la congelación de fondos del Hudson Tunnel Project violaba la ley federal. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El túnel existente sufrió daños graves durante el huracán Sandy en 2012 y desde entonces requiere reparaciones de emergencia frecuentes que interrumpen el servicio en el corredor ferroviario de mayor tráfico de todo el país.

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Sin una solución estructural, los cortes de servicio seguirán afectando a cientos de miles de trabajadores, pacientes y estudiantes que dependen de esa línea para sus desplazamientos diarios. El impacto económico de una interrupción prolongada se extendería a toda la región metropolitana de Nueva York.

Quiénes son los protagonistas de la disputa

El conflicto involucra a la administración Trump y su Departamento de Transporte, que congelaron los fondos y apelan las órdenes judiciales que los obligan a reanudar los pagos.

El senador demócrata de Nueva York Chuck Schumer es central en la disputa; Trump citó su respaldo al proyecto como una razón para oponerse.

La Gateway Development Commission (GDC), que supervisa el proyecto por Nueva York y Nueva Jersey, presentó una demanda aparte en el Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos para proteger los fondos de nuevas congelaciones.

Más de 200.000 pasajeros y 425 trenes al día dependen de la línea ferroviaria entre Nueva Jersey y Manhattan que busca ampliar el Hudson Tunnel Project. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Más de 200.000 pasajeros y 425 trenes al día dependen de la línea ferroviaria entre Nueva Jersey y Manhattan que busca ampliar el Hudson Tunnel Project. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Los gobernadores demócratas Mikie Sherrill (Nueva Jersey) y Kathy Hochul (Nueva York) respaldaron acciones legales y celebraron las victorias judiciales. El vocero de Hochul, Gordon Tepper, declaró: “Cada vez que esta administración ha intentado detener Gateway, ha perdido. Si lo intenta de nuevo, perderá de nuevo”. Sean Higgins, vocero de Sherrill, afirmó que la gobernadora “seguirá combatiendo los intentos ilegales de Trump de detener el proyecto”.

El representante federal Josh Gottheimer (demócrata, 5.° distrito de Nueva Jersey) calificó el proyecto como “la obra de infraestructura más importante del país” y condenó los intentos de la Casa Blanca de pararlo.

Cronología del conflicto: hitos y decisiones judiciales

Infografía con esquemas y textos sobre el conflicto presupuestario del proyecto del túnel del Hudson en Estados Unidos.
La infografía detalla la disputa política y judicial por los fondos del proyecto del túnel del Hudson en Estados Unidos entre 2025 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los argumentos en juego: financiamiento, política y condiciones

El gobierno federal no sostuvo la misma posición durante todo el conflicto. Los argumentos cambiaron según el momento.

Al principio, el Departamento de Transporte dijo que la suspensión de fondos buscaba asegurar que se cumplieran las reglas que prohíben aplicar políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en proyectos financiados por el gobierno federal.

Trump, por su parte, relacionó la medida con el cierre parcial del gobierno y con el apoyo de Schumer al proyecto. Los demócratas interpretaron eso como una represalia política.

La propuesta más polémica llegó en enero de 2026: Trump ofreció liberar los fondos congelados a cambio de que los demócratas apoyaran cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Washington Dulles y de la Estación Penn de Nueva York para que llevaran su nombre. Los demócratas rechazaron la propuesta.

Según un comunicado de la GDC del 8 de julio de 2024, durante la presidencia de Joe Biden el gobierno federal comprometió USD 12.000 millones para el proyecto: una subvención de USD 6.880 millones de la Administración Federal de Tránsito a través del programa de Subsidios de Inversión de Capital, y préstamos federales por USD 4.060 millones mediante el programa RRIF. Ya se ejecutaron USD 2.000 millones.

El futuro del proyecto y su impacto para la región

La construcción avanza, pero la incertidumbre jurídica se mantiene mientras el 2.° Circuito no resuelva la apelación.

Si el tribunal superior revierte la orden de la jueza Vargas, el Departamento de Transporte recuperaría la capacidad de congelar los fondos restantes. Eso pondría en riesgo los contratos activos, la continuidad de las obras y el empleo de los trabajadores del sector.

Para los usuarios del servicio, una nueva paralización agravaría las demoras y los cortes de emergencia que ya caracterizan al túnel dañado por Sandy. La región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, con millones de personas que dependen del corredor noreste, sería la más afectada.

La GDC mantiene activa su demanda paralela en el Tribunal de Reclamaciones, una segunda línea legal destinada a proteger los fondos ante cualquier escenario.

Qué puede pasar a partir de ahora

El próximo paso determinante es la decisión del Tribunal de Apelaciones del 2.° Circuito. Los gobiernos de Nueva York y Nueva Jersey ya ganaron cuatro veces en instancias inferiores, lo que da a sus equipos legales una posición favorable, aunque no garantizada.

Si la apelación fracasa, la administración Trump podría escalar el caso hasta la Corte Suprema, aunque ese camino es largo y la obra continuaría mientras tanto bajo la protección de las órdenes vigentes.

En el plano político, la presión de los gobiernos estatales, los legisladores demócratas y los usuarios del servicio seguirá siendo un factor. Gottheimer resumió la postura de los defensores del proyecto con una apelación directa al presidente: “No hay nada partidista en apoyar a los cientos de miles de trabajadores que dependen de esta línea cada día”.

El resultado en el 2.° Circuito definirá si el proyecto más ambicioso de infraestructura ferroviaria activa en el hemisferio occidental puede completarse sin nuevas interrupciones.

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