¿Comida de plástico? El fenómeno de la “fake food” que pone bajo la lupa a la industria alimentaria en Estados Unidos

La compilación de videos ilustra la tendencia en la que los consumidores cuestionan la composición y la calidad de los alimentos en Estados Unidos. (Fuente: TikTok @sceneunlocked001)

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Una sandía que rebota como una pelota de goma, un pedazo de queso que se estira en hebras plásticas infinitas, un helado que no se derrite y un supuesto jugo de remolacha con zanahoria que cae de la jarra como si fuera una masa gelatinosa. Estas imágenes, extraídas de videos virales en redes sociales, acumulan millones de reproducciones y provocan reacciones de profundo estupor.

Frente al impacto visual de frutas deformes, plátanos flexibles que se doblan sin romperse y carnes de elasticidad insólita, miles de internautas en Estados Unidos y alrededor del mundo se formulan la misma pregunta: ¿qué pasa realmente con la comida en el mercado estadounidense?

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¿Por qué se habla de “alimentos falsos”?

La polémica actual surge porque existe un creciente recelo sobre los métodos industriales de fabricación, potenciado por la velocidad con la que se propagan las imágenes en internet. Un sector amplio del público, movido por el temor hacia los componentes artificiales, difunde teorías sobre la supuesta presencia de productos falsos o la introducción de sustancias tóxicas en los supermercados.

La desconfianza alimentaria en Estados Unidos crece en redes sociales por el escepticismo hacia la producción industrial, los ingredientes artificiales y la trazabilidad de la cadena de suministro. (@sceneunlocked001)

En redes sociales, miles de usuarios afirman que la población estadounidense consume artículos de laboratorio o manipulados de forma dañina. Este fenómeno refleja una pérdida sostenida de fe en la trazabilidad de la cadena de suministro. Justin y Travis Maderia, pescadores comerciales y fundadores de Lobsterboys, señalan que los consumidores perciben la sobremanipulación, pues la industria prioriza la estética, la homogeneidad y la reducción de costos en detrimento del estado natural del producto.

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Análisis de las anomalías exhibidas

Además de los ejemplos iniciales, los clips más compartidos exhiben otras situaciones grotescas. Destacan cebollas de aspecto translúcido que parecen inmunes a la cocción directa, así como cítricos con protuberancias severas. La reacción del público en Internet oscila entre el asco y la indignación, al punto de cuestionar si las normativas sanitarias locales resultan inferiores a las de otras naciones.

La Universidad de California atribuye las malformaciones en cítricos al ácaro Aceria sheldoni, mientras que los jugos gelatinosos pueden surgir por fallas en la proporción de espesantes y cambios de temperatura.(@sceneunlocked001)

La viralidad de estos videos responde a la naturaleza inquietante de las texturas presentadas. Los espectadores intentan diseccionar productos cotidianos para exponer lo que denominan comida falsa. Este tipo de contenido alimenta debates sobre la seguridad alimentaria y la influencia de los aditivos industriales en la dieta moderna, donde la autenticidad de los ingredientes se convierte en el centro de la controversia.

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¿Por qué ocurren estas texturas y apariencias?

Pese a la alarma, los especialistas destacan que muchas de estas deformidades poseen fundamentos físicos o agropecuarios concretos. Informes del Centro de Investigación y Extensión de Postcosecha de la Universidad de California en Davis (UC Davis), institución respaldada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), confirman que la exposición prolongada a temperaturas inferiores a los 7 ℃ (45 ℉) produce el llamado “daño por frío” en las sandías. Este cambio térmico degrada la textura celular de la pulpa, dejándola harinosa o de consistencia elástica.

Unas manos manipulan las capas de fibra y grasa de una pieza de carne cruda junto a una frase en inglés que la describe como carne cultivada en laboratorio (@WallStreetApes)

Algo similar ocurre con los plátanos sometidos a temperaturas menores a 13 ℃ (56 ℉), proceso que interrumpe su maduración adecuada y altera la resistencia de sus fibras. Por otro lado, la apariencia monstruosa en cítricos responde con frecuencia al ataque del ácaro de las yemas, Aceria sheldoni. Según la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, esta plaga se alimenta dentro de las yemas en desarrollo, provocando frutos con malformaciones severas sin que eso implique toxicidad.

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En el ámbito de los procesados, el uso deliberado de espesantes, emulsionantes y gomas busca modificar la viscosidad de jugos y salsas para prolongar su vida útil. Si la proporción de aditivos falla en el empaque o se expone a fluctuaciones de temperatura, el líquido puede solidificarse y tomar el aspecto gelatinoso visto en internet.

Postura de los organismos reguladores

Las entidades de control buscan matizar la diferencia entre un fallo en la apariencia física y un peligro de inocuidad real. La entrenadora de nutrición certificada Rena Awada explicó a The New York Post que los ingredientes de nombres complejos o la textura inusual de una imitación de cangrejo —hecho de pescado blanco moldeado— no representan un veneno ni una vulneración de las reglas.

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La FDA, el HHS y el USDA trabajan en una definición federal de alimentos ultraprocesados y buscan reforzar el sistema GRAS para controlar nuevas sustancias en el mercado. (REUTERS/Andrew Kelly//File Photo)

El debate institucional se mantiene activo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el USDA, trabajan en la primera definición federal uniforme sobre “alimentos ultraprocesados” para actualizar la regulación. Asimismo, la FDA propuso endurecer el sistema denominado “Generalmente Reconocido como Seguro” (GRAS) para obligar a los fabricantes a notificar formalmente a la agencia antes de añadir nuevas sustancias al mercado.

Impacto del consumo de ultraprocesados

Las dudas crecen porque el consumo de estos alimentos es masivo en el país. Según informes recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los alimentos ultraprocesados representan casi la mitad de las calorías diarias consumidas por los estadounidenses a partir del primer año de edad.

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Los CDC indican que los alimentos ultraprocesados aportan casi la mitad de las calorías diarias en Estados Unidos, y los especialistas recomiendan moderación, lectura de etiquetas y prioridad para alimentos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de los CDC identifican como principales fuentes calóricas de ultraprocesados a sándwiches y hamburguesas industriales, snacks salados, galletas empaquetadas, bebidas azucaradas, jugos reconstituidos, pan de molde, bollos comerciales, tortillas de trigo y carnes frías con altos niveles de nitritos.

Consideraciones sobre la inocuidad alimentaria

La dietista registrada y gerenta clínica de nutrición Jill Darminio indicó a The New York Post que la presencia de aditivos, conservantes y estabilizadores autorizados por las autoridades no vuelve nocivo a un alimento de forma inmediata. Productos como verduras congeladas o legumbres en conserva sufren procesos industriales pero conservan un perfil nutricional óptimo.

El problema de los alimentos ultraprocesados no radica en si rebotan o se estiran ante las cámaras, sino en su consumo desmedido. Estas formulaciones suelen concentrar niveles elevados de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos. La acumulación continua de estos elementos en la dieta diaria sí incrementa el riesgo de afecciones metabólicas o cardiovasculares a largo plazo.

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Estrategias para una compra consciente

Frente a la sobreinformación en las redes, la recomendación experta pasa por retomar criterios básicos al momento de hacer la compra. Es fundamental leer la lista de ingredientes con atención para priorizar productos cuya composición sea breve y contenga elementos reconocibles.

No resulta necesario erradicar por completo los alimentos empaquetados, sino utilizarlos con moderación. La estrategia principal consiste en construir platos en base a alimentos frescos, integrando verduras, frutas enteras, legumbres, huevos y granos integrales ricos en fibra y proteína.