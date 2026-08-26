Rusia recibió al jefe de la CIA en Moscú: “Es un proceso positivo”

El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe

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Rusia confirmó que sus servicios secretos recibieron en Moscú al director de la CIA, John Ratcliffe, y calificó la visita como un hecho positivo, en una señal de que los canales de contacto entre ambos países siguen abiertos pese al deterioro de la relación bilateral por la guerra en Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que los intercambios entre agencias de inteligencia constituyen “un proceso positivo”, incluso en momentos de máxima tensión entre Moscú y Washington. También aclaró que el presidente Vladímir Putin no se reunió con Ratcliffe, aunque recibió información inmediata sobre el contenido de las consultas.

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La visita del jefe de la CIA fue la primera de un director de la agencia estadounidense a Rusia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó a Moscú en un intento por disuadir al Kremlin de avanzar con la invasión de Ucrania. Esta vez, la parte rusa evitó sacar conclusiones sobre un eventual impacto diplomático y consideró prematuro vincular el viaje con una mejora en la relación con Estados Unidos.

En medios estadounidenses y rusos circularon distintas versiones sobre la agenda del encuentro. Entre las hipótesis aparecieron conversaciones sobre la guerra en Ucrania, las tensiones con la OTAN, Irán y la posible liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Rusia.

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Según canales rusos de Telegram, Ratcliffe también pudo haber abordado el caso de Charles Zimmerman, un exmarine estadounidense de 58 años condenado este año a cinco años de prisión por tenencia y tráfico ilegal de armas. En ese marco, medios locales señalaron que Putin firmó en los últimos días dos decretos secretos, uno de los cuales podría estar vinculado con un eventual indulto.

La visita no fue anunciada de forma oficial. El seguimiento de vuelos confirmó que un avión de transporte militar Boeing C-17 aterrizó en el aeropuerto de Vnukovo proveniente de Riga, capital de Letonia, y regresó horas más tarde. Según CBS News y Axios, Washington notificó previamente a Kyiv la presencia de un alto funcionario en territorio ruso y le solicitó suspender los ataques con drones y misiles sobre Moscú y el norte de Rusia entre el lunes y el miércoles de esta semana.

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Un C-17 Globemaster, que se cree transportaba al director de la CIA de Estados Unidos, John Ratcliffe, aterriza cerca de Riga, Letonia (@ALFREDSPODINS VIA X/vía REUTERS)

Entre las hipótesis que circularon en medios estadounidenses, The Wall Street Journal señaló que Estados Unidos reunió inteligencia que indica que Rusia podría estar preparando una movilización para continuar la guerra en Ucrania y evalúa “poner a prueba la determinación de la OTAN” mediante una provocación contra algún Estado miembro de la alianza. En esa línea, el analista y periodista Michael Weiss vinculó la visita con un incremento de presuntas operaciones de sabotaje del GRU —inteligencia militar rusa— y actividad de drones en Europa.

Otro eje señalado por analistas fue la relación de Moscú con Teherán. La visita se produjo un día después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara la “Operación Marginación Económica”, una nueva campaña de presión financiera contra Irán dirigida a penalizar a países y entidades que comercien con ese país. Rusia es uno de los principales socios comerciales iraníes.

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La llegada de Ratcliffe al aeropuerto de Vnukovo tuvo repercusiones en los mercados: el índice de la Bolsa de Moscú llegó a subir más del 3% durante la jornada y retrocedió tras confirmarse la partida del avión. El viaje representa también la primera visita de un funcionario de la administración Trump a Rusia desde enero de 2026, cuando los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a la capital rusa en el marco de los intentos de mediación entre Moscú y Kyiv.